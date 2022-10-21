Дом Кадыр-бая в Апастово после реставрации отдадут под Дом дружбы народов

Фото: Лариса Айнутдинова и Булат Хамидуллин, Институт татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ

Реставрация не нарушит особенностей памятника

В Апастово готовят к реставрации памятник истории — Дом купца Кадыра Латыпова, построенный в конце XIX — начале XX века. Проект прошел историко-культурную экспертизу и получил положительное заключение. Группа экспертов в составе архитектора Гюзель Исхаковой и историков Игоря Нестеренко и Олега Свиридовского провела сравнительный анализ представленных документов, материалов и информации. В первоначальный вариант проекта пришлось внести корректировки с учетом замечаний от Госкомитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Как говорится в заключении, «предложенные архитектурные и конструктивные решения по объекту обеспечивают сохранение его особенностей, подлежащих обязательному сохранению, учитывают современные строительные нормы и правила, современные требования к эксплуатации общественных зданий и сооружений, не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности выявленного объекта культурного наследия». Также эксперты считают, что мероприятия по ремонту и реставрации архитектурного памятника не затронут его исторически сложившуюся конструктивную схему, не нарушат особенностей здания и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

В Апастово готовят к реставрации памятник истории — Дом купца Кадыра Латыпова. Фото: Лариса Айнутдинова и Булат Хамидуллин, Институт татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ

Здание займет Дом дружбы народов

После реставрации двухэтажное здание с двумя пристроями, где в начале прошлого столетия жил зажиточный апастовский крестьянин Кадыр Латыпов, отдадут под Дом дружбы народов.

— Дом дружбы народов формируется с целью оказания государственной поддержки общественным национально-культурным организациям по сохранению и развитию культуры народов Татарстана. Дом дружбы необходимо оснастить так, чтобы и люди с ограниченными физическими возможностями чувствовали себя здесь комфортно: предусмотреть пандусы, перемещение без преград, пожаробезопасные помещения для инвалидов-колясочников, специальные дорожки для слабовидящих, — говорится в акте госэкспертизы.

Первый этаж здания займет Ассамблея народов Татарстана, здесь же будет актовый зал. На втором этаже — залы трех национальностей, зал национальных меньшинств и кабинеты сотрудников. В современном пристрое организуют гардероб, санузлы и техническое помещение.

По оценке разработчиков проекта, состояние дома ограниченно работоспособное — ряд конструкций требуют полной замены, некоторые — восстановления. Дом, где жил Кадыр-бай, имеет сложную строительную историю: здание состоит из нескольких разновременных объемов и несколько раз перестраивалось. Дата строительства первоначального объема неизвестна, а отклонение от симметрии фасада, хаотичное оформление оконных проемов и некоторая грубость в технике исполнения, по предположению архитекторов-реставраторов, говорят том, что строение возводили без архитектора и проекта.

Отклонение от симметрии фасада, хаотичное оформление оконных проемов и некоторая грубость в технике исполнения говорят том, что дом строили без архитектора и проекта. Фото: скриншот

Работы по приспособлению памятника под социальный объект будут выполнены таким образом, что не изменят основной конструктивной схемы здания и его элементов интерьера. В перечне более 30 видов ремонтных и реставрационных работ. В их числе восстановление кирпичной кладки фасадов, ремонт архитектурных деталей и кровли, замена окон и дверей, модернизация коммунальных сетей. В старинном здании восстановят заложенные когда-то слуховые окна и дверные проемы, усилят перекрытия, укрепят кровлю и прочее. В современном кирпичном доме, под литерой «б», усилят фундамент, утеплят фасад, оштукатурят и покрасят в коричневый цвет, заменят крышу.

Не останется без обновлений и придомовая территория — отремонтируют входную зону, уложат по периметру здания отмостку, а пешеходные дорожки выложат брусчаткой, обустроят газон. Чтобы соседствующие с Домом Латыпова гаражи, построенные здесь, скорее всего, в конце 90-х — начале 2000-х, не портили вид, их тоже облагородят: отремонтируют при необходимости кладку, фасады оштукатурят и покрасят.

В реестр памятников архитектуры регионального значения Дом Латыпова на ул. Ленина, 59 был внесен еще в 1997 году. Объект культурного наследия находится в муниципальной собственности Апастовского муниципального района, в настоящее время не эксплуатируется и находится в неудовлетворительном состоянии.

Фото: kartarf.ru

Владельца дома раскулачили, а здание отдали под сельсовет

Дом Латыпова — один из двух сохранившихся до наших дней памятников архитектуры в Апастово, есть еще мечеть начала ХХ века. Несмотря на то, что Апастово могло быть основано в XVII веке, вся историческая среда в поселке была утеряна — его застройка является типичной для деревни, с частными деревянными и кирпичными домами, а также с объектами социального и административного назначения. При этом на территории района было выявлено более 120 археологических памятников от эпохи камня, меди и бронзы до периодов Золотой Орды и Казанского ханства. В окрестностях поселения в свое время было обнаружено Апастовское городище, относящееся к периоду раннего Средневековья, так называемой именьковской культуры, и селище, возникшее во времена существования Волжской Булгарии и Золотой Орды.

Согласно скудным историческим сведениям, житель Апастово Кадыр Латыпов родился в 1874 году и концу XIX века накопил приличное состояние. Богатый крестьянин, предположительно, в 1908 году построил для своей семьи двухэтажный дом в стиле провинциальной эклектики. Объект из двух зданий — одно было построено из кирпича, второе — из дерева. Причем кирпичи для дома, по информации музейных работников, Кадыр-бай делал своими руками, но источники, подтверждающие эту информацию, не найдены. Внутреннее строение и убранство дома, по мнению реставраторов, характерны для типичного татарского дома тех лет:

«Вход в дом размещался со стороны двора. Большое значение в планировке татарского дома имела хлебопекарная печь. Она стояла в середине дома, справа от входа, и часто через нее проходила граница между мужской и женской половинами, которые отделялись друг от друга либо занавесками, либо перегородками. Кухня была женской частью, а гостиная — мужской. Если имелась девичья, она часто имела свой вход и выходила окнами в сад. Состав комнат, как правило, был следующим: гостиная, спальня, кухня, прихожая. Самая большая площадь отдавалась гостиной, которая окнами выходила на улицу…. У богатых татар, имеющих двухэтажный дом, первый этаж часто отдавался под хозяйственные нужды. Большая часть первого этажа была занята кладовыми и несколькими жилыми комнатами (часто для прислуги), или там располагалась торговая лавка. Второй этаж был жилой. Наверх вела широкая лестница, с которой попадали в прихожую. Из прихожей проходили в просторный зал, выходящий окнами на улицу. Между комнатами имелись несколько проходов, чтобы жена могла спокойно передвигаться, когда в доме посторонний мужчина».

Дом Латыпова — один из двух памятников архитектуры в Апастово, есть еще мечеть начала ХХ века. Фото: kartarf.ru

В 1932 году Латыпова признали кулаком, осудили и вместе с женой и детьми сослали в Читинскую область. В спецпоселении род купца продолжился — сыновья обзавелись своими семьями, и у Кадыр-бая родились внуки. В 1997 году Кадыра Латыпова и членов его семьи реабилитировали.

После раскулачивания дом зажиточного крестьянина передали под сельсовет, который обосновался на втором этаже здания, а на первом — разместился магазин «Торгцен», где у населения скупали изделия из драгметаллов. Затем в доме Кадыр-бая размещались отделения Госбанка СССР и Сбербанка. Одним из последних пользователей здания был судебный участок №1 по Апастовскому району.

Ангелина Панченко