Фирма главы венчурного фонда Айдельдинова построит жилье на месте старинной усадьбы в Казани

В связи с утратой ОКН «Дом со службами» татарского купца Сафы Галикеева эксперты сочли нецелесообразным включать объект в единый реестр памятников

Фото: Олег Тихонов

С того момента, как в Старо-Татарской слободе Казани тихо снесли остатки каменного здания середины ХIХ века — части усадьбы татарского купца Сафы Галикеева, прошел ровно год. Хотя объект культурного наследия «Дом со службами» был включен в список вновь выявленных памятников истории еще в 1994 году, это не уберегло его от ковша бульдозера при прежнем собственнике земли. Поэтому уже в эти дни экспертиза установила, что оставлять охранный статус за территорией нецелесообразно, и, по сути, дала добро на реализацию проекта новому владельцу участка. Теперь на этом месте ООО «Специализированный Застройщик Гарант», бенефициаром которого является глава Инвестиционно-венчурного фонда РТ Айнур Айдельдинов, построит многоквартирный дом с подземным паркингом. Подробности — в нашем материале.

Последний из могикан

Пока на месте исторической усадьбы казанского купца Сафы (Мухаметсафы) Галикеева — пустырь, окруженный строительным забором. На днях Государственная историко-культурная экспертиза (ГИКЭ) признала нецелесообразным включение здания по улице Нариманова, 68 в единый Государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации «в связи с утратой им физической сохранности и историко-культурной» ценности. Акт опубликован на сайте Комитета ОКН РТ.

Между тем одноэтажный каменный дом, выходивший главным фасадом на улицу Нариманова (бывшую Большую Мещанскую), простоял дольше всех построек усадьбы Галикеева — вплоть до конца апреля 2021 года.

1976 г.

Здание имело интересный центральный фасад, который украшали большие лучковые окна, высокий четырехъярусный карниз с полуциркулярным ложным аттиком, псевдомашикули в завершении карниза. К постройке примыкали въездные парадные ворота. Предположительно, первоначально здесь размещались торговые лавки, а впоследствии часть помещений была переоборудована под жилье и сдавалась внаем. В советские годы был надстроен второй этаж.

В сентябре 1994 года постановлением Кабинета министров РТ усадебный комплекс, получивший название «Дом со службами», был включен в список вновь выявленных памятников истории. Однако, как говорится в акте госэкспертизы, «предмет охраны объекта не разрабатывался, не установлен и не утвержден. Границы территории выявленного объекта культурного наследия не определены». Словом, комплекс оказался беззащитен перед предпринимателями и властями, не берегущими старину.

Впрочем, остатки усадьбы снесли еще прежние собственники, заверили «Реальное время» в ООО «Специализированный Застройщик Гарант».

— Совершенно верно, когда мы приобрели участок, никаких памятников там уже не было, — заявил директор компании Радик Нигматуллин.

— Мы купили в 2021 году совершенно пустой земельный участок. Прежнего владельца не назову, но это была частная структура, — добавил его заместитель Руслан Ибрагимов.

1 / 16 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Действительно, в 2019 году правообладателем земельного участка стала компания «Инвестстройснаб», располагающаяся по соседству, на Нариманова, 66. Объединив оба надела, руководство этой фирмы направило уведомление властям Казани о сносе последнего сохранившегося на месте усадьбы кирпичного здания. И получило ответ, что оно зарегистрировано в Информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства исполкома города. Последний объект из наследия Галикеевых — кирпичный дом — пошел под ковш экскаватора.

Новый владелец участка — фирма «Специализированный Застройщик Гарант», согласно данным «СПАРК-Интерфакс», была зарегистрирована в августе 2020 года с основным видом деятельности «строительство жилых и нежилых зданий». В ее учредителях Айдельдиновы Айнур Тауфикович (85%) и Лейсан Сириновна (15%). Впрочем, совладельцами компании они стали лишь в октябре прошлого года, основала же ООО некая Элина Антипова, за которой других бизнесов не числится. За прошлый год фирма показала оборот в 2,7 млн и убыток в 18 тыс. рублей.

Усадьба известной династии

Первоначально домовладение купца второй гильдии Сафы Галикеева состояло из целого комплекса зданий. Самой старой постройкой были каменные службы, датируемые 1851 годом. Главный усадебный дом был построен в 1875 году, в 1879 году к нему возвели пристрой по проекту архитектора Романова. Он был деревянным, в два этажа, с высоким каменным цоколем и железной крышей. Это был образец типичной архитектуры того времени, с симметричным оформлением фасадов, высокими оконными проемами и потолками первого этажа.

Позже к главному жилому дому пристроили деревянный двухэтажный флигель. К его боковому фасаду примыкали деревянные сени с лестницей и парадным входом. Дом был богато украшен накладным декором в виде ромбов, квадратов, кругов, окна — выемчатой резьбой. Сруб обшили накладными дощечками, подобранными в определенном порядке.

1984 г.

В 1897 году к деревянному двухэтажному зданию с высоким каменным полуподвалом пристраивается одноэтажное деревянное здание с высоким цоколем (утрачено). Согласно утвержденным чертежам, на первом этаже размещались жилые помещения с четким разделением на женскую и мужскую половины, в подвале — хозяйственные помещения, кладовые и ледник. Во дворе усадьбы размещались хозяйственные постройки и большой сад. Нужно отметить, что домовладение постоянно перестраивалось, особенно это касается внутридворовых построек.

После смерти Сафы Галикеева в 1891 году все имущество перешло его сыну Мухаметсадыку, который приумножил капитал отца, став купцом первой гильдии. Он торговал мануфактурой в Гостином дворе, ему принадлежали склады с магазинами по продаже шерсти и шкур на Сенной площади и Екатерининской улице.

Мухаметсадык Галикеев играл заметную роль в жизни Казани — неоднократно избирался гласным городской Думы, являлся членом совета казанского купеческого банка и учетно-ссудного комитета Государственного банка. За многолетнюю работу в последнем был награжден золотой медалью на Аннинской ленте.

После 1917 года усадьбу у Галикеевых конфисковали и отдали под жилье. К 1976 году территория домовладения сильно уменьшилась, сохранились только три здания — кирпичные службы, двухэтажный деревянный дом с главными фасадами вдоль улицы Нариманова и двухэтажное деревянное здание с кирпичным полуподвалом в глубине двора. Однако этого вполне хватило, чтобы признать комплекс вновь выявленным историческим памятником.

В начале 2000-х годов деревянные дома снесли по Программе ликвидации ветхого жилья, а жильцов расселили. «По факту утраты выявленного объекта культурного наследия «Дом со службами» документов о принятии мер реагирования органами исполнительной власти, надзорными ведомствами в ходе проведения экспертизы не обнаружено», — говорится в акте ГИКЭ.



Проект согласовывали дважды

Компания «Специализированный Застройщик Гарант» планирует возвести на участке жилой дом. Поскольку это территория исторического центра, то все объекты должны пройти через «сито» межведомственной комиссии по застройке в исторических поселениях, возглавляет которую президент Татарстана Рустам Минниханов. Компания получила добро на застройку, но потом доработала проект и вновь прошла процедуру согласования. В ноябре прошлого года окончательно определились контуры будущего объекта.



На участке разместится четырехэтажный особняк с подземной парковкой

На участке разместится четырехэтажный особняк с подземной парковкой. В нем помимо квартир площадью 2 тыс. кв. м будут и коммерческие помещения (750 кв. метров). Автор проекта — архитектор Алексей Кузьминых. Объект состоит из двух корпусов: один, с классической вальмовой кровлей, выходит на первую линию улицы Нариманова, а второй, с современной плоской крышей, расположен прямо за ним. Здание имеет классические формы, минимум декора и большие французские окна.