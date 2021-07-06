Казанская мечеть Иске Таш «переходит» улицу Меховщиков

Вокруг старинного мусульманского храма в Ново-Татарской слободе разобьют парк

Как выяснило «Реальное время», после ожидаемой реставрации мечети Иске Таш в Ново-Татарской слободе Казани обновится не только ее внешний вид, но и прилегающая территория — она заметно расширится. К такому решению пришли в ходе переговоров руководство мусульманского храма и Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия. Что появится вокруг мечети — подробнее в нашем материале.

Здания — нельзя, парк — можно

Реставрацию мечети на 30 млн рублей в рамках очередного этапа, согласно появившемуся в конце мая тендеру на сайте госзакупок, необходимо завершить до 31 августа 2022 года. На торгах храм фигурирует как объект культурного наследия федерального значения «Минаретное завершение Ново-Слободской мечети», на улице Мазита Гафури, 34а, корпус 1.

Ранее само здание мечети считали ОКН республиканского значения, а минарет — федерального. Заявление о признании всего земельного участка и задания федеральной собственностью от Межрегионального территориального управления Росимущества к Минземимущества РТ и Комитету земельных и имущественных отношений исполкома Казани одобрили.

Согласно техническому заданию, мечеть отреставрируют полностью. Ее же руководство уже за свои деньги захотело возвести на территории, довольно обширной, административное здание. Благо, согласно сохранившимся фотографиям, видно, что Иске Таш располагалась не на пустоши — вокруг нее было немало домов.

Дом Амирхановых. Фото: Зуфар Баширов. Источник: pastvu.com

Как подтвердил директор Института истории им. Ш. Марджани Радик Салихов, один из авторов книги «Исторические мечети Казани» (главы из нее мы активно публиковали, в том числе и фрагмент об Иске Таш), несколько домов слободы стояли рядом с мечетью:

— Дом Амирхановых шел под номером 35. И находился в одном квартале с мечетью. На фото именно он. На втором фото, возможно, и дом Иманкуловых, а возможно — второй дом Амирхановых, двухэтажный. Он был прямо в ограде мечети.

Источник pastvu.com

Однако против планов постройки административного здания у мечети выступил Комитет Татарстана по по охране объектов культурного наследия.

— По сути, конфликт уже разрешился, — заявил «Реальному времени» имам Надир хазрат Шаймуратов. — Мы хотели построить на свои деньги здание на территории мечети, что нам не разрешили сделать, однако мы пришли к решению, что нам выделят участок рядом. Так что будем ходить через дорогу.

В мае 2021 года на улице Меховщиков началось строительство Большого Казанского кольца, а оно может оказать серьезное воздействие на единственное историческое гражданское здание, оставшееся в слободе, — «Дом Мазута», силами волонтеров в этом году очищенный от мусора и законсервированный.

Как подтвердили в Комитете РТ по охране ОКН, согласно научно-проектной документации на реставрацию, охраняется не только сам объект, но и границы территории. Никаких новых капитальных строений там не предусмотрено, как и изменение функциональных зон территории. Но саму территорию облагораживать можно — это понятно из представленных схем. В частности видно, что здесь предусмотрена парковка на 19 машин, несколько зон отдыха и детская площадка. Общая площадь участка — 5 290 квадратных метров.

Фото предоставлено пресс-службой по охране объектов культурного наследия РТ

Участок рядом, на улице Меховщиков, выделяется соразмерным — около 4 000 «квадратов». Здесь мечеть хочет разместить административно-служебный корпус (с помещениями для медресе), а также кафе.

Сейчас на этом месте — заросший пустырь. Но на самом деле, конечно, на всей улице Меховщиков раньше вместо производственных корпусов стояли деревянные дома. Из них сохранился только дом Якуба Козлова (ул. Меховщиков, 78), закрытый сайдингом и по большей части скрытый от глаз.

— Разговоры об этой территории ведутся давно, — говорит заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров, который курирует Ново-Татарскую слободу. Согласно родословной, которую он составил еще в студенческие годы, Кадыров — нынешний потомок Утямышевых. — Да, вокруг мечети ничего не может быть построено, потому что эта территория входит в охранную зону. Мечеть выходила с предложением к комитету изменить охранный статус, его глава Иван Гущин предложил им написать письмо, в ответ они получили отказ.

Вид с минарета Иске Таш. Источник pastvu.com

От фундамента до полумесяца

Что касается богослужений, по словам Надира хазрата, в этом году реставрацию начнут на первом этаже, так что они продолжаются. В следующем году примутся за второй. Отметим, что изначально в планах реставрации храма фигурировала более внушительная сумма в 200 миллионов. Еще в начале 2020 года мечеть посетили федеральные эксперты по сохранению объектов культурного наследия. Решили, что реставрировать будут все: от укрепления фундамента — до полумесяца. Откроются два купольных свода (сейчас они скрыты в чердаке), что визуально увеличит небольшие молельные залы.

Расширяться мечеть может не только на запад, но и на восток — неподалеку от мечети, на улице Зайцева (в прошлом одна из Поперечно-Симбирских улиц, или Урал) располагалась женская часть медресе «Амирхания». Сейчас здание находится в абсолютно неприглядном состоянии.

Деревянная мечеть в этих местах располагалась с середины XVIII века — в районе Меховщиков, 7. А в 1802 году купец первой гильдии Габдулла Абдулсалямович Утямышев построил большую каменную, Девятую соборную мечеть — один из прекрасных образцов казанского классицизма. Утямышев — родом из нынешнего Кукморского района.

По преданию храм стоит на месте массового захоронения мусульман, павших при обороне Казани в 1552 году, о чем свидетельствует старинный камень (отсюда и такое название — Иске Таш). Еще одна версия — это братская могила татар, погибших при осаде города Пугачевым. Или это древний камень более старой мечети. В любом случае, ответы на эти вопросы могли бы дать археологические раскопки.

С 1813 года здесь имамами среди прочих служат и представители династии Амирхановых, первым был уроженец Чистопольского района Амирхан бин Габдельманнан (1771—1828), позже эту должность принял его сын Хусаин, а после — внуки Мухаметназип и Мухаметзариф. В семье последнего родился друг Тукая, один из самых прогрессивных деятелей эпохи, писатель Фатих Амирхан. В конце XIX века помощником хазрата был Мухаметсадык Иманкулов, который проработал здесь, пока его не репрессировали, а саму мечеть закрыли — 22 апреля 1939 года.



В начале XX века у Иске Таш был самый крупный мусульманский приход Казани: в 1916 году — 1 200 мужчин и 1 170 женщин. Работало «Амирхановское» медресе на 80 человек. После закрытия здесь расположился склад меховой фабрики, после госпиталь, художественная школа.