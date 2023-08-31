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На определение границ объектов культурного наследия в Тетюшском районе Татарстана направят 3,1 млн рублей

03:33, 31.08.2023
На определение границ объектов культурного наследия в Тетюшском районе Татарстана направят 3,1 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Тетюшах проведут работы по определению границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр ОКН народов России. На эти цели из республиканского бюджета готовы выделить 3,1 млн рублей.

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия утвердил список ОКН, в отношении которых в Тетюшском районе необходимо определить границы. Всего их 23:

  1. дом А.А. Бекетова, конец XIX века;
  2. усадьба Е.Д. Фокеева, конец XIX века;
  3. здание церковно-приходской школы, конец XIX века;
  4. магазин фирмы «Зингер», конец XIX века;
  5. дом П.А. Серебрякова, 1880 год;
  6. дом Г.А. Зайцева с воротами, конец XIX века;
  7. дом Чембарцевых, XIX век;
  8. здание женской гимназии, 1906 год;
  9. дом, построенный купцами Крупиными для учителей прогимназии, 1907 год;
  10. дом В.М. Сыромятникова, конец XIX века;
  11. дом П.Я. Ашмарина, конец IX века;
  12. дом П.Ф. Крупина, конец XIX века, по ул. К. Либкнехта, 23;
  13. дом Л.Ф. Крупина, конец XIX века по ул. К. Либкнехта, 31;
  14. Троицкий собор, 1777 год;
  15. здание полицейского управления, XIX века;
  16. дом купца А.М. Колсанова, конец XIX века;
  17. дом П.И. Колсанова, 1878—1900 годы;
  18. жилой дом, XIX в., по ул. Свердлова, 58;
  19. дом Шитухина, начало ХХ века;
  20. дом И.Г. Полосухина, XIX век;
  21. дом А.В. Серебрякова, 1870—1905 годы;
  22. здание городской управы, начало ХХ века;
  23. здание мужской гимназии, 1914 год.

К работам подрядчик должен будет приступить после заключения контракта. Завершить их требуется до 25 декабря 2023 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Предлагаемый крайний срок направления проектов границ территорий объектов культурного наследия — 1 ноября. На выполненные работы устанавливается гарантийный срок — 24 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки.

В марте «Реальное время» писало, что в Татарстане определять границы территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр ОКН народов России, в 11 районах. На эти цели предусмотрели 22,5 млн рублей.

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Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктураВластьКультураИстория Татарстан Тетюшский муниципальный район ТатарстанаКомитет РТ по охране объектов культурного наследия

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