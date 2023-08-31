На определение границ объектов культурного наследия в Тетюшском районе Татарстана направят 3,1 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Тетюшах проведут работы по определению границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр ОКН народов России. На эти цели из республиканского бюджета готовы выделить 3,1 млн рублей.



Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия утвердил список ОКН, в отношении которых в Тетюшском районе необходимо определить границы. Всего их 23:

дом А.А. Бекетова, конец XIX века; усадьба Е.Д. Фокеева, конец XIX века; здание церковно-приходской школы, конец XIX века; магазин фирмы «Зингер», конец XIX века; дом П.А. Серебрякова, 1880 год; дом Г.А. Зайцева с воротами, конец XIX века; дом Чембарцевых, XIX век; здание женской гимназии, 1906 год; дом, построенный купцами Крупиными для учителей прогимназии, 1907 год; дом В.М. Сыромятникова, конец XIX века; дом П.Я. Ашмарина, конец IX века; дом П.Ф. Крупина, конец XIX века, по ул. К. Либкнехта, 23; дом Л.Ф. Крупина, конец XIX века по ул. К. Либкнехта, 31; Троицкий собор, 1777 год; здание полицейского управления, XIX века; дом купца А.М. Колсанова, конец XIX века; дом П.И. Колсанова, 1878—1900 годы; жилой дом, XIX в., по ул. Свердлова, 58; дом Шитухина, начало ХХ века; дом И.Г. Полосухина, XIX век; дом А.В. Серебрякова, 1870—1905 годы; здание городской управы, начало ХХ века; здание мужской гимназии, 1914 год.

К работам подрядчик должен будет приступить после заключения контракта. Завершить их требуется до 25 декабря 2023 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Предлагаемый крайний срок направления проектов границ территорий объектов культурного наследия — 1 ноября. На выполненные работы устанавливается гарантийный срок — 24 месяца со дня подписания акта сдачи-приемки.

В марте «Реальное время» писало, что в Татарстане определять границы территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр ОКН народов России, в 11 районах. На эти цели предусмотрели 22,5 млн рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина