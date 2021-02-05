Иван Гущин хочет облегчить жизнь инвесторам в центре Чистополя

За рутинной госзакупкой Комитета ОКН замаячил конфликт интересов и подходов

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия провел тендер на разработку научно-проектной документации и проекта предмета охраны, корректировку границ и режимов использования территории исторического центра Чистополя. В результате торгов первоначальная цена контракта — более 2,9 млн рублей упала до 967,8 тысяч. Однако и эту сумму эксперт «Реального времени» считает потраченной необоснованно и предостерегает от того, чтобы не слишком вольно обращались с границами достопримечательного места в угоду строительству новых зданий в центре Чистополя.

Цена лота упала в 3 раза

В тендере, объявленном Комитетом ОКН на разработку научно-проектной документации и проекта предмета охраны, корректировку границ и режимов использования территории объекта культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Исторический центр Чистополя», определился победитель. Им стала подведомственная организация госоргана — ГБУ «Центр культурного наследия Татарстана».

Первоначальная стоимость контракта составляла более 2,8 млн рублей, но в результате торгов упала до 967,8 тысяч. Согласно техзаданию, все необходимые работы необходимо выполнить до конца 2021 года, в том числе исполнители должны получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и согласовать документы в Министерстве культуры России.

Поначалу корреспондент «Реального времени» предположил, что аукцион — это часть дорожной карты, о которой недавно договорились Минкульт РТ и астраханско-питерская компания «Ярканон», победившая в конкурсе федерального ведомства на выполнение проектных работ по реставрации архитектурных памятников Чистополя.

Однако директор Чистопольского государственного историко-архитектурного и литературного музея-заповедника Александр Печенкин пояснил, что тендер, выигранный компанией «Ярканон» и объявленный татарстанским Комитетом ОКН — это не взаимосвязанные вещи.

— Согласно Постановлению Кабинета министров РТ за N 869 от 12 ноября 2013 года весь исторический центр города Чистополь был отнесен к объектам культурного наследия республиканского значения, определены его границы и режимы использования. Но центру надо развиваться и как-то жить, поэтому будут вноситься изменения в режимы использования, чтобы можно было строить что-то новое. То есть, это сделано для того, чтобы внести изменения в это постановление, — рассказал Печенкин.

Александр Печенкин и Иван Гущин на выездном совещании в Чистополе. Фото: okn.tatarstan.ru

Он отметил, что в историческом центре есть пустующие земельные участки: что-то утрачено давно, еще в ходе программы ликвидации ветхого жилья, какие-то объекты были снесены. Словом, место для нового строительства есть, но ему препятствуют жесткие ограничения, которые можно откорректировать.

Что касается реставрации, то Печенкин рассказал, что ООО «Ярканон» сейчас начало сбор информации, необходимой для выполнения проекта. По условиям тендера на это отводится 21 месяц, потому что объектов много и объем работы достаточно большой.

Большая инвентаризация

Как сообщили нашему изданию в Комитете ОКН, в прошлом году была проведена комплексная инвентаризация объектов культурного наследия и исторического центра Чистополя. На данный момент там расположено 190 зданий, находящихся на государственной охране, в том числе 127 объектов культурного наследия, включенных в Единый реестр и 63 вновь выявленных объекта. 19 домов вошли в программу реставрации, реализуемую Министерством культуры РФ с Новым банком развития БРИКС.

«Согласно программе, по 12-ти объектам запланирована полная реставрация, по 7-ми — ремонт фасадов, кровли, и фундаментов. Государственный контракт на проектирование заключен. Полное взаимодействие выстроено с проектной организацией и с представителями Фонда инвестиционных строительных проектов», — сообщили в Комитете ОКН.

14 бывших многоквартирных дома, которые были расселены и являются аварийными, планируется на льготных условиях передать потенциальным инвесторам. Сейчас готовятся эскизные проекты реставрации этих памятников. Это «Дом Полякова и Логутовых, 1833 — 1840 гг» (ул.К.Маркса, 60), «Городской дом почтовых служащих» (ул.К. Маркса, 42), «Дом Челышева В.Л., сер. XIX в» (ул.К.Маркса, 78), «Дом С.М. Кирпичникова, конец XIX в.» (ул.Ленина, 32), «Усадебный комплекс Житковых, XIX в.» (ул. Толстого, 137), а также жилые дома по ул. К.Маркса, 13, 41, 48, 66, ул. Бебеля, 126, ул. Октябрьская, 81, ул. Ленина, 60, 79.

В прошлом году была проведена комплексная инвентаризация объектов культурного наследия и исторического центра Чистополя. Фото: tatarstan.ru

Деньги на ветер

Наш источник — эксперт по разработке научно-проектной документации, к которому мы обратились за комментариями, вообще усомнился в необходимости проведения тендера — по его мнению, Комитет заказал работы, которые уже сделаны. Дело в том, что достопримечательное место «Исторический центр Чистополя» с его особенностями, подлежащими сохранению, и требованиями к режимам уже зарегистрирован в апреле 2014 года в едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации. На этой территории площадью 106 га в июне 2014 года был создан Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник. И с этого момента он стал относиться к землям особо охраняемых территорий, где должен соблюдаться особый режим землепользования.

По мнению нашего источника, название тендера не соответствует его техническому заданию: требуется как будто бы заново выявить объект, прописать его предмет охраны и режимы использования территории. А если нужно внести незначительные дополнения и изменения в документы (в рамках законодательства у достопримечательного места, совмещенного с заповедником, — жесткий режим), то это должна быть другая работа — «Уточнение сведений об объектах культурного наследия», которая затем подлежит государственной историко-культурной экспертизе.

Эксперт считает, что проведение такого тендера — это выбрасывание денег на ветер, которые пригодились бы на действительно нужное дело. Например, разработку Концепции устойчивого развития территории исторического поселения Чистополь, которую поручил провести президент республики.

«Исторический центр Чистополя» уже зарегистрирован в апреле 2014 года в едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Фото: tatarstan.ru

Смягчать ли жесткий режим?

Собеседник издания опасается, что главной целью заказа комитета ОКН является сокращение границ достопримечательного места и смягчения режима, чтобы облегчить жизнь инвесторам и девелоперам. Однако предупреждает, что разгуляться здесь не удастся.

«Конечно, сама природа этого объекта — большого, многофункционального, связанного с самыми разными интересами его жителей и пользователей, предполагает поиски и соблюдение какого-то баланса интересов. Интерес сохранения наследия, безусловно, должен быть здесь главным, но не единственным: тут может быть и жилая функция, и производственная, и транспортная. В границах достопримечательного места разрешено ограниченное строительство», — считает источник.

Особое недоумение у него вызывает то, что победителем тендера в очередной раз стало ГБУ «Центр культурного наследия», учредителем которого является сам госорган. За последние два года — это не первый аукцион, выигранный ЦКН — в 2019 году это был проект зон охраны ОКН Болгарского городища, проекты реставрации ряда объектов. Наш источник усматривает в этом пример конфликта интересов и напоминает, что до своего назначения Иван Гущин работал замначальника Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики.

Гужевой транспорт — это неактуально

«Реальное время» направило запрос в Комитет ОКН с просьбой обосновать свою позицию. Председатель госоргана Иван Гущин пояснил, что по итогам проведенной в историческом центре Чистополя комплексной инвентаризации выявлены противоречия действующих режимов и требований к градостроительной деятельности.

Иван Гущин пояснил, что по итогам проведенной в историческом центре Чистополя комплексной инвентаризации выявлены противоречия действующих режимов и требований к градостроительной деятельности. Фото: Максим Платонов

«В настоящее время действует постановление Кабинета министров РТ от 12.11.2013 № 869 согласно которому центральная часть города включена в Реестр объектов культурного наследия как достопримечательное место. Так, например, в границах данной территории разрешаются регенерация историко-градостроительной среды на свободных и частично свободных от застройки участках при условии научных обоснований, наличии архивных документов или обмеров. При этом запрещается новое строительство, что является как минимум препятствием как для жителей, потенциальных инвесторов и развития города в целом. В настоящее время установлены режимы, которые затруднены в исполнении ввиду их неактуальности. Так, например, установлен режим: «перемещение людей и грузов гужевым транспортом; по особому разрешению — механическим транспортом грузоподъемностью не более 1,5 тонны. Скорость перемещения внутри застройки — не выше 5 км/час. Разрешаются перемещения противопожарной техники и техники в условиях чрезвычайных ситуаций».

Для изменения ситуации требуется уточнение режимов использования территории «Достопримечательное место «Исторический центр Чистополя», предмета охраны и их утверждение путем внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты. В этих целях Комитетом объявлен аукцион, по результатам которого будет заключен контракт. Эта работа, направленная на уточнение режимов, будет проведена в 2021 году», — сообщается в ответе госоргана.

Гущин пообещал, что все разработанные проектные решения будут вынесены на рассмотрение Научно-методического совета, действующего при Комитете. Кроме того, документ будет обсуждаться с жителями Чистополя.

Гущин пообещал, что все разработанные проектные решения будут вынесены на рассмотрение Научно-методического совета, действующего при Комитете. Кроме того, документ будет обсуждаться с жителями Чистополя. Фото: tatarstan.ru

Спасти усадьбу «Доктора Живаго»

Кроме объектов культурного наследия в центре Чистополя находится большое количество (более 160) расселенных аварийных домов, относящихся к средовой застройке XIX—XX веков. Они не охраняются государством и не входят в программу реконструкции, финансируемой банком БРИКС.

Помимо естественных погодных факторов, влияющих на состояние зданий, выехавшие из них жители выносят все, что могут. В числе таких заброшенных объектов оказалась и входящая в списки БРИКС усадьба Дмитрия Авдеева, ставшего прототипом главного героя романа Пастернака «Доктор Живаго».

В декабре 2019 года спасать архитектурные ценности отправились помощник президента РТ Олеся Балтусова, члены ТРО ВООПИиК и координаторы «Том Сойер Феста». Из 70 старинных зданий, находящихся в плачевном состоянии, было законсервировано 10. В них заколотили окна и двери, обнесли заборами и повесили таблички.

— В центре города находятся порядка 70 домов, нуждающихся в срочной консервации. Все они из разных списков. Некоторые — памятники из списка БРИКС, некоторые — расселенные аварийные дома, которые являются выявленными памятниками, некоторые — расселенные городские жилые дома, у которых нет никакого статуса, но они находятся на первой линии центральной улицы, — делилась тогда с нашим изданием помощник президента РТ.

Помимо естественных погодных факторов, влияющих на состояние зданий, выехавшие из них жители выносят все, что могут. В числе таких заброшенных объектов оказалась и входящая в списки БРИКС усадьба Дмитрия Авдеева. Фото Олега Платонова (rg.ru)

Ранее планировалось, что городские власти передадут законсервированные в рамках акции по спасению исторического наследия Чистополя дома в аренду предпринимателям, и не только местным. Но пока процесс идет туго.

41 млн долларов на условиях софинансирования

Цена «золотого дождя», который должен пролиться на провинциальный городок зашкаливает — 41 млн долларов. Причем из них 33,1 млн долларов выделяет новый банк развития БРИКС, оставшиеся средства — софинансирование из бюджета Татарстана. Проект реализуется в рамках программы Минкульта России по восстановлению малых исторических городов и рассчитан до 2025 года.

Концепция проекта предусматривает полную реставрацию зданий Чистопольского государственного музея-заповедника и создание новых музейных пространств. Работы охватят 12 музеев, расположенных в 18 зданиях. Кроме того, будут отреставрированы фасады и другие архитектурные элементы еще девяти исторических памятников. В частности, в другое здание переедет музей истории города, будут отреставрированы и обновлены экспозиции в мемориальном музее Бориса Пастернака, литературно-мемориальном музее «Дом учителя», музейно-сувенирном салоне.

Плюс к этому в городе ожидается появление музея купеческого быта, музея жертв политических репрессий и диссидентства, мемориального музея Леонова-Сельвинских, музея Бутлерова, нового музейного фондохранилища и выставочного зала. Планируется также создание музея рабочих профессий и музея романа «Доктор Живаго». Последние два объекта — в стадии обсуждения.

Впрочем, ожидать, что на все это в Татарстан поступят миллионные транши из банка стран БРИКС, не приходится. Все денежные расчеты будут проходить на федеральном уровне, а в республику приедут только исполнители работ.

По условиям программы, грантовая поддержка проекта осуществляется на принципах софинансирования из бюджета Татарстана. Главная статья расходов — строительство пассажирской пристани, куда могли бы причаливать теплоходы с туристами. Республике нужно будет за свой счет соорудить капитальную причальную стенку (240 пм) на два борта и построить летний терминал для туристов.

По условиям программы, грантовая поддержка проекта осуществляется на принципах софинансирования из бюджета Татарстана. Главная статья расходов — строительство пассажирской пристани, куда могли бы причаливать теплоходы с туристами. Фото: esosedi.org

Речной вокзал будет двухэтажным, с залом для отдыха, но эксплуатироваться он будет только во время навигации, поэтому в нем предусмотрена соответствующая система отопления. В проекте также необходимо предусмотреть асфальтовые проезды, площадки, дорожки, озеленение, малые архитектурные формы, ограждение, наружное освещение, отвод ливневых стоков, площадку ТБО и парковочные места для автобусов.

После реконструкции речного причала количество заходов судов должно вырасти в 2,5 раза — до 160 за навигацию. В разговоре с «Реальным временем» Александр Печенкин сказал, что проектные работы по строительству в Чистополе новой пассажирской пристани начались.