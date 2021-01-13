Комитет ОКН будет измерять угол падения башни Сююмбике с помощью лазеров

Охрана Казанского кремля полностью передана республике

В связи с передачей федеральным центром в ведение республики функции охраны территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — Казанского кремля, состояние падающей башни теперь станет заботой Комитета РТ по охране объектов культурного наследия. Сейчас ее отклонение от вертикальной оси составляет критические 2 метра. Какие памятники архитектуры отреставрируют в нынешнем году, где появится вся информация об исторических зданиях, какие исторические поселения получили нагоняй от вице-премьера Лейлы Фазлеевой, почему дома в Чистополе будут распродавать по 1 рублю, когда восстановят изъятые у вологодского мастера деревянные церковь и мечеть, какие изменения ждут собственников исторических построек — в материале «Реального времени».

Памяти Ленина

Коллегия Комитета РТ по охране объектов культурного наследия дала старт в новом году череде отчетов республиканских ведомств. Эпидемия COVID-19 внесла свои коррективы: большинство участников заседания слушали ее в онлайн-формате. В память о вкладе в возрождение религиозных святынь, внесенном ушедшим в мир иной владыкой Феофаном, был даже снят и показан отдельный фильм в дополнение к ставшему традиционным на таких мероприятиях видеоотчету.

В своем выступлении глава Комитета ОКН Иван Гущин остановился на семи основных блоках: объектах, реставрация которых завершится в 2021 году, учете и паспортизации исторических памятников, объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО, градостроительной деятельности, исторических поселениях, культовых объектах, контрольно-надзорной деятельности.

Итак, в 2021 году завершится реставрация:

медресе «Мухаммадия», которому вернут историческое предназначение и организуют там учебный процесс;

административного здания Болгарской исламской академии;

Арки влюбленных на Черном озере, которая находится в аварийном состоянии;

двух «ленинских объектов»: памятника Ленину на площади Свободы в Казани и дома-музея вождя пролетариата в Ленино-Кокушкино (Пестречинский район).

— Снятие скульптуры с постамента вызвало широкий общественный резонанс, вместе с тем это была вынужденная мера. Многотонный памятник оставался на площади, его почистили специальными растворами, а вот все блоки и плиты из натурального кварцита были промаркированы и отправлены на камнеобрабатывающий завод в город Кукмор, — рассказал Иван Гущин.

Памятник будет полностью готов весной этого года. А в обновленном доме, где жила семья Ульяновых, появятся современные музейные пространства.

Памятник будет полностью готов весной этого года. Фото: instagram.com/gisu.rt

Присутственные места — народу

Поскольку теперь охрана Казанского кремля полностью передана республике (соответствующую инициативу руководства Татарстана одобрил в сентябре прошлого года своим распоряжением премьер-министр РФ Михаил Мишустин), то здесь намечен целый комплекс работ. В частности, в ближайшее время предстоит окончательно определиться с функционалом здания Присутственных мест.

Теперь на плечи комитета ляжет обязанность по ежемесячному мониторингу угла наклона башни Сююмбике. Для этого будут использоваться современные технологии наземного лазерного сканирования. Сейчас отклонение от вертикальной оси башни составляет критические 2 метра. Важно зафиксировать динамику ее падения, которая будет известна в конце 2021 года.

Еще по одному объекту, претендующему на включение в список Всемирного наследия, есть обнадеживающие новости. В декабре 2020 года Министерство культуры России направило заявку в Центр Всемирного наследия о включении комплекса астрономических обсерваторий Казанского федерального университета в предварительный список объектов Российской Федерации — кандидатов в список Всемирного наследия.

В декабре 2020 года Министерство культуры России направило заявку на включение комплекса астрономических обсерваторий Казанского федерального университета в предварительный список Всемирного наследия. Фото: Максим Платонов

Не столько важно выявить, сколько внести в реестр

Иван Гущин отметил, что по сравнению с 2019 годом увеличилось число выявленных объектов культурного наследия (15 единиц). Свою роль в этом играет неравнодушная общественность, которой он выразил благодарность. Но важно не только выявлять памятники, но и включать их в Единый государственный реестр, чтобы они действительно находились под охраной. Глава комитета отметил, что, несмотря на напряженное исполнение бюджета, были проведены историко-культурные экспертизы в отношении 86 памятников архитектуры. А всего таких объектов в республике 3,5 тысячи.

Из-за недостатка финансирования остаются проблемы с достижением целевых показателей по количеству обременений на исторические объекты, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости. 625 объектов культурного наследия, в том числе 213 памятников археологии, нуждаются в разработке и утверждении границ территории.

Информация о памятниках — на геопортале

Руководитель комитета напомнил, что в 2020 году были утверждены стратегически важные документы, регламентирующие деятельность в историческом центре Казани. Речь идет об изменении действующих зон охраны ансамбля Казанского кремля и объектов культурного наследия, расположенных в городе. А это 571 объект.

В этом году, по словам Гущина, будет завершена работа по актуализации карты и границ буферной зоны Казанского кремля. Фото: realnoevremya.ru

— Новые требования к градрегламентам, установленные Министерством культуры России и Кабинетом министров Республики Татарстан, благоприятно повлияют на инвестиционный климат исторического центра. Исключены дублирования в режимах, требования содержат подробную информацию о всех возможностях и запретах строительства по каждой зоне. Охранные зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта — всего таких зон разработано более 100. И что немаловажно, обеспечена их своевременная постановка на кадастровый учет, — подчеркнул Гущин.

В этом году, по его словам, будет завершена работа по актуализации карты и границ буферной зоны Казанского кремля.

Всю информацию по историческим памятникам теперь можно узнать на геопортале Республики Татарстан. Это открытая система, которой могут воспользоваться все желающие.

Строят без согласования

Единственным критическим местом в докладе Ивана Гущина был вопрос о строительстве, ведущемся на территории исторических поселений. Их в республике 13, и при выдаче разрешений на строительство необходимо направлять проектную документацию для рассмотрения в комитет. Однако муниципалитеты этой обязанностью манкируют. Гущин пожаловался, что за год выдано порядка 170 заключений и уведомлений по Казани, Чистополю, Елабуге, Свияжску и Мамадышу.

— Возникает вопрос — на других исторических территориях строительство не ведется?! Либо ведется с нарушением законодательства. Подобные выводы напрашиваются сами собой, поскольку от других территорий обращений мы не получаем, — заявил он.

Исторических поселений в республике 13, и при выдаче разрешений на строительство необходимо направлять проектную документацию для рассмотрения в Комитет ОКН. Фото: realnoevremya.ru

Дома в Чистополе приватизируют за 1 рубль

Из всех исторических городов самая сложная обстановка с наследием складывается в Чистополе. В прошлом году была проведена комплексная инвентаризация всего исторического центра города. Всего выявлено 190 объектов, в том числе 127 памятников, включенных в реестр, и 63 здания в статусе выявленных. Часть из них находится в неудовлетворительном состоянии.

Из общего числа памятников только 19 объектов вошли в программу, реализуемую Министерством культуры Российской Федерации с банком развития БРИКС. В 12 из них запланирована полная реставрация, в семи — ремонт фасадов, кровли и фундаментов.

В настоящий момент заключен государственный контракт на проектирование. 12 января в Казани прошло первое рабочее совещание с представителями Фонда инвестиционных строительных проектов и проектной организации. Намечена дорожная карта.

Остальные 30 зданий в Чистополе, являющиеся объектами культурного наследия, будут приватизированы с обязательством их восстановления. И, возможно, за 1 рубль. Готовить объекты к реализации инвесторам начнут уже в том году. Подобный успешный опыт имеется в Кукморе, где инвестору была продана уникальная усадьба владельца фабрики Комарова XIX века — три здания общей площадью 666 квадратных метров.

Из всех исторических городов самая сложная обстановка с наследием складывается в Чистополе. Фото: inde.io

Изъятые деревянные мечеть и церковь восстановят

Гущин констатировал, что сегодня на госохране находится 441 храм — мечети и церкви. Вспомнил он и печальный опыт привлечения к реставрации культовых объектов вологодского реставратора Александра Попова. Святыни находились больше года на реставрации в Кириллове. Из-за разногласий по стоимости, срокам и качеству проводимых работ Комитет ОКН расторгнул договорные отношения. Деревянные церковь и мечеть привезли в республику.

— В настоящее время казанской лицензированной организацией с привлечением специалистов из Костромы проводятся противоаварийные работы. Осуществляется еженедельный контроль со стороны комитета. К сожалению, сроки сдачи объектов существенно сдвинулись. Вместе с тем обещания, данные жителям села Большая Елга и деревни Архангельские Кляри, будут выполнены — объекты в 2021 году будут отреставрированы и приспособлены для религиозных целей, — пообещал Гущин.

В качестве успешной деятельности по восстановлению культовых сооружений был упомянут воссоздаваемый собор Казанско-Богородицкого мужского монастыря. В верхнем храме работы еще продолжаются, а в пещерном храме после освящения митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном уже проходят богослужения.

В качестве успешной деятельности по восстановлению культовых сооружений был упомянут воссоздаваемый собор Казанско-Богородицкого мужского монастыря. Фото: Максим Платонов

Глава Комитета ОКН отметил большое участие почившего архипастыря, в том числе в сохранении старейшего воинского мемориала — «Памятника павшим воинам» на реке Казанке, на финансирование которого подана заявка в федеральный центр.

Нерадивые владельцы оштрафованы на 1 млн рублей

В прошлом году нерадивые владельцы исторических зданий оштрафованы почти на 1 млн рублей. Было выявлено 86 нарушений законодательства по охране памятников истории и архитектуры, в отношении физических и юридических лиц составлено 48 протоколов об административных правонарушениях. Вопиющим фактом спикер назвал предотвращенный снос городской усадьбы XIX века на улице Подлужной, владеют которой близкие родственники известного предпринимателя Равиля Зиганшина. По словам Гущина, намерения семьи в отношении памятника комитету по-прежнему неизвестны.

Но он отметил, что в ближайшее время в республике появятся дополнительные инструменты воздействия на таких собственников исторических зданий. Комитетом совместно с Министерством земельных и имущественных отношений республики разработан и внесен на утверждение в Кабинет министров РТ порядок проведения публичных торгов по продаже изъятых на основании решения суда объектов культурного наследия. Принятие документа ожидается в I квартале текущего года.

Минкульт России передал под охрану руководству республики территорию Казанского кремля. Фото: Максим Платонов

Нехватка волонтеров и специалистов в сфере наследия

Заместитель директора — начальник отдела Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ Николай Никифоров поддержал регионального коллегу, заметив, что сейчас на федеральном уровне готовятся изменения в законодательство о приватизации объектов культурного наследия. В частности, вместо конкурсов при реализации исторических зданий планируется проводить аукционы, что должно упростить режим приобретения их инвесторами.

Московский гость не преминул отметить большое доверие, которое Минкульт России оказывает руководству республики, передав под его охрану территорию Казанского кремля, а также запланировав в 2022 году проведение в Татарстане сессии Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Уверен, что кремль будет надежно защищен», — подчеркнул Никифоров.

Вице-премьер Лейла Фазлеева отметила, что многие задачи и объекты, ждавшие своего часа, были реализованы в 2020 году. «Это великолепные подарки, влияющие на положительную повестку», — заключила она, имея в виду преобладавший в прошлом году негативный «ковидный» информационный фон.

Она поддержала руководителя Комитета ОКН в его критике муниципалитетов:

— Я бы попросила всех коллег, представляющих работу в исторических поселениях на территории республики, проинвентаризировать, что вы сделали за 2020 год и какие задачи вы ставите для себя на 2021 год, доложить в аппарат правительства РТ, и затем мы эти документы передадим в аппарат президента, поскольку у нас с вами есть непосредственное поручение президента по разработке и решению вопроса, связанного с историческими поселениями. Коллеги отмечают, какие исторические поселения двигаются более-менее хорошо, вместе с тем есть вопросы к Бугульме, Болгару, Билярску, Мензелинскому и Менделеевскому районам.

Лейла Фазлеева отметила, что многие задачи и объекты, ждавшие своего часа, были реализованы в 2020 году. Фото: realnoevremya.ru

Фазлеева подчеркнула важность процесса цифровизации, о котором упомянул в своем докладе заместитель руководителя исполкома Казани Радик Шафигуллин, представив проект внедрения комплекса геоинформационной системы, по сути «цифрового двойника Казани». Вкупе с геопорталом эти системы должны быть очень востребованы, полагает Фазлеева.

Вице-премьер назвала еще два «западающих блока» — это подготовка специалистов в сфере охраны исторического наследия и развитие волонтерского движения. Этим вопросам она попросила уделить пристальное внимание в текущем году.