Особняки, мечети и павильоны в Казани и Чистополе: Комитет ОКН озвучил планы на 2021-й

Комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана озвучил список зданий, где в этом году стартует реконструкция

Этот год для Татарстана в плане работы на объектах культурного наследия и имеющих особую историческую значимость станет довольно плодотворным. Центром в этом направлении станут Казань и Чистополь. Самыми узнаваемыми и резонансными объектами, которые планируют представить после реставрации, станут Михаило-Архангельская церковь в Камско-Устьинском районе и одно из реконструированных зданий на территории казанского парка «Черное озеро», где в декабре намерены открыть ресторан. Большая реконструкция в этом году стартует и в центре Чистополя, а восстановленные жилые здания затем планируют выставить на торги всего за рубль. Об этом в преддверии Международного дня охраны памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля, рассказал председатель республиканского Комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Около 150 млн рублей — на восстановление зданий для двух республиканских комитетов

В канун Международного дня охраны памятников и исторических мест, 17 апреля, в Казани намерены начать консервацию одного из объектов культурного наследия, который располагается на ул. Старой, 4. Это бывший жилой дом, относится к периоду конца XVII — начала XVIII века. Присоединиться к волонтерской акции глава Комитета по охране объектов культурного наследия в Татарстане призвал всех желающих. С инициативой в комитет, сообщил Иван Гущин, обратился автор телеграм-канала «Архитектурасы» Ян Гордеев. Это не первый опыт совместной работы: зимой 2021 года была проведена подобная акция и в жилом доме, относящемся к XIX веку, по ул. Меховщиков, 2, как его еще называли — дом торгового общества «Мазут».

Среди завершенных проектов Иван Гущин отдельно выделил воссозданные павильоны в парке «Черное озеро» в Казани. Один из объектов уже используется — там организован прокат, второй объект тоже завершен — в нем расположится ресторанный комплекс. Правда, пока нет окончательного проекта по интерьеру этого заведения, рассказал Гущин, отметив, что открыть ресторан для посетителей планируется в конце этого года.

Среди завершенных проектов Иван Гущин отдельно выделил воссозданные павильоны в парке «Черное озеро» в Казани. Фото: Максим Платонов

Также процесс первого этапа реставрации претерпело здание художественного училища, возведенное в Казани в начале XIX века на ул. Толстого, 10, оно не раз оказывалось в зоне внимания СМИ. Как пояснил Иван Гущин, «все на контроле комитета и работы на объекте продолжаются».

Дом Чукашева на Горького, 13 в этом году ждет второй этап работ по реконструкции. Здание, где сегодня базируется Госкомитет РТ по туризму, относится к началу XX столетия и входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения. Объем работ оценивается в 83 млн рублей, деньги уже выделены: их направят на восстановление второго этажа, исторических лестниц, укрепление здания, пояснил глава комитета.

Дом Чукашева на Горького, 13 в этом году ждет второй этап работ по реконструкции. Фото: wikimapia.org

Одно из исторических зданий 1837 года постройки недавно было передано в пользование самого охранного комитета — это, как выразился Гущин, «многострадальный Дом Дротоевского, который пустовал долгое время после расселения его жильцов». На воссоздание здания комитет в этом году получил порядка 70 млн рублей. Их направят на противоаварийные работы, а также на разработку проекта, цель которого — приспособить жилые помещения сложной планировки под офисные, для сотрудников комитета. Хотя не всегда такие объекты можно приспособить под определенные цели, заметил Иван Гущин.

— В памятнике самое важное — сохранить предмет охраны культурного наследия. И сохранить, и приспособить — поженить эти две вещи, это мастерство проектной организации. У нас есть такие специалисты в Казани, так что проблем в этом не вижу.



Дом Дротоевского недавно был передан в пользование охранного комитета. Фото: Олег Тихонов

Более 150 мечетей и церквей нуждаются в реставрации

В Ново-Слободскую, или «Белую мечеть», вскоре тоже придут реставраторы. Как отметил Иван Гущин, этот вопрос наконец сдвинулся с мертвой точки. Собственник объекта, Духовное управление мусульман РТ, уже определил источники финансирования, правда, сколько денег потребуется, покажет лишь проект, который выполнят в этом году.

Этому культовому сооружению мусульман требуется реконструкция минарета и обустройство территории. Гущин обратил внимание, что больше всего вопросов вызывает именно площадь вокруг мечети, которой явно не хватает, сложность вызывает близость с автодорогой и корпусами фабрики «Мелита». Кроме того, недавно ДУМ РТ озвучило идею — построить рядом с «Белой мечетью» здание медресе. Уже в августе этого года здание мечети планируют открыть «для религиозных нужд».

В Ново-Слободскую, или «Белую мечеть», вскоре тоже придут реставраторы. Фото: islam-today.ru

Всего же на территории Татарстана, уточнил Иван Гущин, находятся больше 150 культовых сооружений, нуждающихся в реставрации, причем порядка 10—15% из них — в аварийном состоянии. Самое плачевное состояние у церквей, некоторые из которых, отметил Гущин, уже превратились в руины. Как считает руководитель комитета, отчасти это связано с тем, что пустеют села, следовательно, следить за храмами некому. При этом объекты деревянного зодчества еще можно переместить в густонаселенную зону, считает Гущин. В частности, речь идет о Михаило-Архангельской церкви в селе Архангельские Кляри.

— Меня, конечно, сейчас православные будут критиковать за перемещение объекта, в Архангельских Клярях осталось всего семь или девять дворов. Но тем не менее мы приняли решение в надежде, что, восстанавливая храм, мы восстановим деревню, и уникальное место в будущем может снова возродиться.

К завершению близится реконструкция казанского комплекса — медресе «Мухаммадия» на ул. Тукая, «остались буквально считаные месяцы», заверил докладчик.

Михаило-Архангельскую церковь отдали в руки костромских мастеров

Восстановлением объектов исторического и культурного наследия в этом году займутся и в районах республики. Сегодня в перечне охраняемых государством объектов в Татарстане находится около 2,5 тысячи зданий и сооружений. Особо глава комитета выделил здание ветеринарного техникума в Буинске, построенного в начале прошлого века. Завершат работы и в купеческой усадьбе, расположенной в селе Иж-Бобья Агрызского района, где собираются организовать музей истории села.

Особо глава комитета выделил здание ветеринарного техникума в Буинске, построенного в начале прошлого века. Фото: studika.ru

Одним из уникальных объектов для реставраторов станет усадьба купца первой гильдии Валиуллы Бакирова в селе Большой Менгер Атнинского района. Выполненное зимой 3D-сканирование помогло выявить все архитектурные элементы здания, понять, сколько средств потребуется для его восстановления. Такой метод исследования исторических зданий, отметил Гущин, в несколько раз ускоряет создание проектной документации. В этом здании в годы Великой Отечественной войны базировался детский лагерь, эвакуированный из Латвии, в котором воспитывались около 180 детей. Этот объект, добавил спикер, очень сильно поврежден: деревянные конструкции изъедены жучком.

Михаило-Архангельская церковь, возведенная в середине XVIII века в селе Архангельские Кляри Камско-Устьинского района, в этом году станет, пожалуй, одним из долгожданных восстановленных объектов для Комитета по охране объектов культурного наследия в РТ. В прошлом году ее части со скандалом изъяли у известного вологодского реставратора Александра Попова.

Восстановлением памятника деревянного зодчества теперь занимаются мастера костромской компании, которая имеет большой опыт в этом направлении, сообщил Гущин. Реставрационные работы они ведут ежедневно, чтобы уже в сентябре в храме начались богослужения.

Однако из-за того, что конструкции храма были сильно повреждены, реставраторам пришлось заменить порядка 50—60% уникальных исторических деталей, применив метод декомпоновки — когда удаляется гнилая часть, а на ее место ставится свежий материал.

Михаило-Архангельская церковь была возведена в селе Архангельские Кляри Камско-Устьинского района в середине XVIII века. Фото: hraniteli-nasledia.com

Объекты культурного наследия Чистополя выставят на торги за 1 рубль

Сразу 14 зданий в Чистополе, имеющих культурную и историческую значимость, в этом году тоже ожидает восстановительный процесс. Всего в программу по восстановлению малых исторических городов в рамках проекта Банка развития стран БРИКС попали 19 городских объектов: в 12 из них проведут полную реставрацию под нужды музеев-заповедников, остальные ждет регенерация, в ходе которой отреставрируют фасады и кровлю, усилят фундамент.

«В целом из общего числа памятников 30 объектов культурного наследия (это расселенные многоквартирные дома), согласно задаче, поставленной президентом РТ, будут переданы потенциальным инвесторам», — добавил глава охранного комитета.

На эти дома, уточнил Гущин, будет наложено обременение: по нему инвесторы должны будут в течение 7 лет по проекту, предоставленному комитетом, провести реконструкцию. Проекты получили поддержку главы республики. И к концу года 14 исторических зданий в центре Чистополя, на улицах Ленина, Карла Маркса и Толстого, получат проекты по их восстановлению. После чего здания выставят на конкурсные торги со стартовой стоимостью всего в 1 рубль за объект культурного наследия.

Сразу 14 зданий в Чистополе, имеющих культурную и историческую значимость, в этом году тоже ожидает восстановительный процесс. Фото: mapio.net

Позитивный опыт по работе с инвесторами у комитета под началом Ивана Гущина уже имеется. Один из инвесторов приобрел в качестве объекта культурного наследия сразу три здания, входящие в усадьбу владельца фабрики Комарова. Их общая площадь составила 666 кв. метров. Причем строения собственник приобрел за 1 рубль, но землю, на которой они расположены, — уже по рыночной цене. Сейчас инвестор занят разработкой концепции, как далее использовать исторические здания.