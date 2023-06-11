В Татарстане утвердили границы объекта культурного наследия «Церковь Богоявленская»

В Татарстане утвердили границы территории выявленного объекта культурного наследия «Церковь Богоявленская». Она находится по ул. Широкой, 71 в деревне Исаково Зеленодольского района республики.

Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 16:20:220304:103, следует из постановления Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия. Его стоимость оценивается почти в 1,2 млн рублей.

Богоявленская церковь построена на средства прихожан в 1792—1799 годах. Колокольню возвели в 1825-м, а боковые приделы — в 1870-е. Правый из них освятили в честь Покрова Пресвятой Богородицы, левый — во имя святого пророка Илии. Церковь выполнена в стиле барокко, а колокольня — в стиле классицизма.

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Татьяна Демина