В Казани утвердили границы усадьбы Сандецкого
Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия утвердил границы усадьбы Сандецкого. Она находится в Казани на ул. Карла Маркса, 64.
Усадьба Сандецкого признана объектом культурного наследия федерального значения. С 1967 года там располагается Музей изобразительных искусств.
Напомним, усадьба Сандецкого построена в 1906 году, предположительно, по проекту архитектора Карла Мюфке. До 1917 года особняк принадлежал командующему Казанского военного округа генералу Александру Сандецкому. Он служил резиденцией командующего. На первом этаже размещались вестибюль, приемная, рабочий и служебный кабинеты, адъютантская, большая гостиная, столовая, зал с выходом через террасу в сад, буфетная, кухня, жандармская комната со специально оборудованной при ней уборной, комната шофера. На втором этаже остекленные двери вели в бильярдную, в комнате с балконом располагался будуар.
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