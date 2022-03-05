«Непонятно, зачем нас собирали»: экспертам предложили обсуждение вместо посещения объектов наследия Татарстана

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия собрал первый за три года научно-методический совет

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани прошло первое за три года совещание научно-методического совета при Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия. И хотя говорить, что противостоянию ведомства Ивана Гущина и градозащитников положен конец, преждевременно, определенные шаги на пути к взаимодействию все же намечены. Встречу посвятили вопросам проведения противоаварийных и реставрационных работ в доме Дротоевского. Значительная часть участников совета — члены Татарстанского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК). Именно сообщение помощника президента республики Олеси Балтусовой, что членам общества отказали в визите в дом Дротоевского, стало причиной недавнего конфликта между двумя организациями. Впрочем, как стало известно «Реальному времени», на объект они до сих пор не попали.



«До образования комитета советы по проектам реставрации проходили еженедельно»

Возглавляет научно-методический совет при Комитете по охране ОКН его председатель Иван Гущин. В совет входит 21 человек, среди которых, кроме помощника президента республики Олеси Балтусовой, есть, к примеру, такие архитекторы и реставраторы, как директор Дома-музея Аксенова Ирина Аксенова, работавшая над Национальным музеем и театром «Экият» Светлана Мамлеева, специалист по объектам церковной архитектуры Степан Новиков, известный архитектор и краевед Павел Саначин и другие.

О ходе совещания ТРО ВООПИиК рассказал в своем аккаунте в соцсетях. Отметим, что автор поста не подписался.

— Это был единственный за три года собранный научно-методический совет, но даже он не был советом в смысле этого слова, — говорится в сообщении. — Все проекты с 2018 года согласовываются в комитете за закрытыми дверями, и оба совета, и научно-методический (председатель — И.Н. Гущин), и общественный (председатель — Р.М. Валеев) не имеют доступа к проектам реставрации. Это важно отметить, поскольку традиционно до образования комитета советы по проектам реставрации проходили еженедельно.



— Совет прошел хорошо, только непонятно, зачем и для чего нас собирали, — заявил «Реальному времени» по итогам встречи Степан Новиков. — Результаты содержательные были в обсуждении, но никаких механизмов их внедрения нет и не обозначили. По сути, просто поговорили, подискутировали.

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На совете заслушали доклад архитектора-реставратора Анастасии Ямановой и инженера Антона Попова, участников проектного коллектива. Были озвучены данные по обследованию дома Дротоевского в 2020 году, в частности то, что обшивка фасадов и декор не являются историческими. Изменен предмет охраны по причине его утраты. Нет в доме старых печей и деревянной лестницы.

— В ходе длительной дискуссии у профессионального сообщества возникло множество вопросов, в том числе о причинах к изменению предмета охраны, о причинах сноса несущей стены, об отсутствии строительной экспертизы при вмешательстве в конструктив и другие. На вопросы в основном отвечал Гущин как главный автор проекта. Он рассказал, что сегодня по данному проекту проходят проверки прокуратуры и Министерства культуры РФ, — отметили в ТРО ВООПИиК.

Само заседание длилось три часа, члены общества охраны памятников оценили его как «чисто информационную встречу, без науки и методики». Поскольку все комментарии экспертного сообщества были просто озвучены, но не приняты к сведению. «Не было и речи о том, что проект будет скорректирован с учетом замечаний (а это должен быть основной итог совета), что будет назначен еще один совет по итогам корректировки». Не было и самого осмотра объекта.



«Внутри общества есть разные мнения по этому поводу»

Месяц назад помощник президента РТ Олеся Балтусова заявила, что членам общества охраны памятников отказали в визите в дом Дротоевского, при том, что за день до этого его посетили журналисты.

— ТРО ВООПИиК с 2011 года занимается спасением этого дома. Именно благодаря обществу на него было обращено внимание руководства города и республики, после чего последним жильцам дали ипотеку, был организован визит президента республики, который дал поручения разным организациям заняться его ремонтом еще в 2012 и 2017 году. Фарида Забирова и ее студенты создавали проект реставрации, они курировали все консервационные работы в течение этих лет совместно с Госжилфондом и КГАСУ. Как же понимать отказ в доступе на объект членам общества, если только вчера на объекте были многочисленные СМИ? — задавалась вопросом Балтусова, показав ответ Комитета РТ по охране ОКН, что сейчас на площадке проходят противоаварийные и ремонтно-строительные работы, а это «представляет угрозу для безопасного пребывания людей на территории объекта культурного наследия».

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После выступления Балтусовой возглавившая после смерти Фариды Забировой ТРО ВООПИиК журналист и документалист Наталья Топал сообщила, что Комитет по охране ОКН готов встретиться и обсудить вопросы:

— Сейчас мы на трудном пути налаживания взаимодействия, — рассказала она «Реальному времени».

В усадьбе в 1837 году по проекту Фомы Петонди планирует разместиться сам Комитет по охране ОКН. При этом восстановление памятника длится уже 20 с лишним лет. В частности, в 2013 году проект реставрации разработал упомянутый выше Степан Новиков. Среди вариантов его приспособления было размещение в историческом здании жилого фонда, архитектурной детской школы и музея авторской песни. C 2020 года объект в ведении ведомства Гущина.

— Разрешения на производство работ были выданы Комитетом в августе прошлого года, — сообщали в Комитете. — Все проектные решения прошли все установленные законом процедуры согласования. Комитет в еженедельном режиме контролирует ход реставрационных работ. Каких-либо нарушений в ходе производства работ не установлено.

Также необходимо отметить, что в ближайшее время запланирована встреча с ТРО ВООПиК с посещением объекта.

— Я считаю, что это был важный шаг на пути к взаимодействию, учитывая, что длительный период отношения ВООПИиК и Комитета ОКН имели отрицательную коннотацию, — ответила нашему изданию Наталья Топал. — Внутри общества есть разные мнения по этому поводу. Я выразила вам свою точку зрения, и считаю, что дальнейшая деятельность ВООПИиК должна быть направлена в конструктивное русло. От этого выиграют все стороны, а главное — памятники.