«Дырку» в застройке улицы Астрономической заполнят элитным ЖК

Близкая к ГК «ЖИК» компания построит в центре Казани «Клубный дом»

Фото: Максим Платонов

Новый ЖК бизнес-класса под названием «Клубный дом «Авторы на Астрономической» по проекту «Аксиом Архитект» появится в Казани. Его планируют построить между выявленным, а затем исключенным из списка объектов культурного наследия — флигелем дома Гуревича, и новоделом, имитирующим стоявший на углу Право-Булачной и Астрономической до начала борьбы с ветхостью старинный дом. Проект архитектурной мастерской Олега Маклакова был одобрен в конце февраля на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. Подробности о проекте и застройщике — в материале «Реального времени».

Светлый, как классика, модный, как лофт



Жилой комплекс малого формата «Клубный дом «Авторы на Астрономической» построят в центре Вахитовского района Казани на земельном участке площадью 0,135 га и кадастровой стоимостью 19,86 млн рублей. Его строительство начнется на единственном остававшемся до сих пор незастроенным участке на первой линии улицы Астрономической — на том, который длительное время «украшал» серый забор из дешевого металлопрофиля.

Жилой комплекс малого формата «Клубный дом «Авторы на Астрономической» построят в центре Вахитовского района Казани. скриншот проектной документации с сайта девелоперской компании "Авторы"

Как выяснило «Реальное время», на участке г-образной формы будет возведено 4-этажное жилое здание с коммерческими помещениями на первом этаже и подземным паркингом, размеры которого выходят за пределы надземной части и распространяются на всю дворовую территорию. Контур застройки почти полностью повторяет контуры утраченных исторических построек, а в отделке фасадов авторы проекта предлагают использовать светлый ригельный кирпич — более узкий и длинный, чем стандартный, и, соответственно, более дорогой.

Впрочем, на этом сходство с утраченной классической застройкой заканчивается: одобренный межведомственной комиссией по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях проект «Аксиом Архитект» выполнен в модном индустриальном стиле.

Исчезнувшая история и дорогая земля

Строительство развернется на месте утраченного жилого ансамбля, возведенного в конце XIX столетия крестьянином Клянчинской волости Свияжского уезда Зиновием Арефьевым. В 1898 году в домовладение входили деревянный дом с мезонином, двухэтажный каменный флигель, деревянная двухэтажная пристройка и каменная кухня. Эти постройки занимали земельный участок почти полностью.

Строительство развернется на месте утраченного жилого ансамбля. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Это домовладение занимало земельный участок между сохранившимся до настоящего времени флигелем дома Гуревича, построенным во второй половине XIX века по проекту казанского архитектора Петра Романова — автора проектов Бурнаевской и Галеевской мечетей, комплекса медресе «Касимия», главного здания и флигеля медресе «Марджания» и новоделом на углу Астрономической и Право-Булачной, который имитирует утраченный жилой дом дореволюционной постройки.

Земельный участок, на котором хотят разместить «Клубный дом», активно выставлялся на продажу с 2022 года по цене от 65 до 78 млн рублей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Судя по объявлениям на «Авито», ЦИАН и других ресурсах, земельный участок, на котором хотят разместить «Клубный дом», активно выставлялся на продажу с 2022 года по цене от 65 до 78 млн рублей, причем бонусом к покупке предлагался проект двухэтажного магазина.

«Клубный дом» завершает внешнее оформление одного из самых «крутых» на сегодня кварталов в центре Казани, который с остальных трех сторон ограничен улицей Островского с комплексом «Лучано», возведенным на месте известной казанской школы №11, Университетской с апартаментами и ТЦ Luciano Vita Club, построенными на месте знаменитого комбината «Здоровье» и Право-Булачной с гостиницей Luciano.

В камерном формате

— Площадь застраиваемого участка — 1 350 квадратных метров, — сообщили «Реальному времени» в девелоперской компании «Авторы», которая выступает застройщиком «Клубного дома». — Дом запроектирован с переменной этажностью — четыре-пять этажей с учетом одного подземного, в котором располагается паркинг. Общая площадь жилых помещений — 1 350 квадратных метров, коммерческих — 530.

Площадь застраиваемого участка — 1 350 квадратных метров. скриншот проектной документации с сайта девелоперской компании "Авторы"

Девелоперы охарактеризовали ЖК как «камерный формат недвижимости высокого класса», к которому относятся дома, состоящие не более чем из 25 квартир. В данном случае речь идет о квартирах с планировками евроформата с кухней-гостиной площадью от 44 до 78 кв. м и о нескольких квартирах большей площади, часть из которых оборудована приватными террасами.

Немного зелени и большой паркинг

Согласно проектной документации, площадь застройки участка составляет более 0,106 га, при этом расстояние от стен здания до границ выделенного участка — символическое. Площадь озеленения участка — 190 кв. м, и посадка деревьев около него, похоже, не планируется. «Озеленение проводится на глубину не более 0,3 м», — говорится в документации на объект, размещенной на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Согласно проектной документации, площадь застройки участка составляет более 0,106 га. скрин сайта Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Подземный паркинг рассчитан на 23 машино-места, из них четыре — зависимые (стоящие в первом ряду автомобили будут «запирать» машины их владельцев). Два машино-места предназначены для инвалидов. Въезд на парковку предусмотрен с улицы Астрономической.

Застройщики, «выросшие» из ГК «ЖИК»

Застройщиком «Клубного дома» выступает казанская девелоперская компания «Авторы». Согласно акту ГИКЭ, реализовать проект будет входящее в эту компанию ООО «Специализированный застройщик «Авторский дом №1». Его соучредители — директор Владимир Михайлов и Ильдар Мифтахов. Этот тандем презентует себя на сайте девелоперской компании «Авторы» как новый и уже зарекомендовавший себя девелоперский стартап, объединяющий молодую команду профессионалов с огромным опытом в девелопменте».



Застройщиком «Клубного дома» выступает казанская девелоперская компания «Авторы». скриншот сайта девелоперской компании "Авторы"

Судя по информации сервиса «СПАРК» и содержанию сайта «Авторы», оба компаньона аффилированы группе компаний «ЖИК» Эмиля Хуснутдинова. На сайте «Авторов» сообщается, что история компании начинается в 2018 году, когда состоялся «запуск собственного коммерческого отдела ГК «ЖИК» под руководством Владимира Михайлова и Айдара Мифтахова».

Владимир Михайлов до 2021 г. являлся совладельцем и гендиректором ООО «Специализированный застройщик «Дом на Гагарина» (9-этажный ЖК «Гравитация», сданный в начале 2024 года на ул. Короленко), а до 2020 — ООО «СЗ «ЖК «Смородина» (24-этажный ЖК «Смородина» на ул. Стадионной в Дербышках, введенный в эксплуатацию в 2023 году). Михайлов и Мифтахов также являются совладельцами ООО СЗ «Осиново», реализовавшего в поселке Осиново под Казанью проект 11-этажного 138-квартирного ЖК «Дом у озера».

Застройщики, входящие в группу компаний «Авторы», в настоящее время возводят два дома на улице Большой в Кировском районе Казани. скриншот с сайта наш.дом.рф

Застройщики, входящие в группу компаний «Авторы», в настоящее время возводят два дома на улице Большой в Кировском районе Казани — 24-квартирный 7-этажный и 27-квартирный 8-этажный. По данным сайта наш.дом.рф, в настоящее время на этих объектах возводятся фундаменты, а их сдача намечена на 2025 год.