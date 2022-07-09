Старинную деревянную Михаило-Архангельскую церковь готовят к открытию

После скандала с сорвавшейся реставрацией в Вологде за дело взялись мастера республики

Один из старейших деревянных храмов Татарстана — Михаило-Архангельская церковь XVIII века из Камско-Устьинского района — сможет проводить службы и принимать прихожан уже этой осенью. Многострадальное культовое сооружение вновь реконструируют и на этот раз по-настоящему. Прошлая попытка восстановить храм у известного вологодского реставратора Александра Попова окончилась неудачей и серией судебных тяжб, саму же церковь в неприглядном виде вернули на родину. Подробнее о восстановлении памятника — в материале «Реального времени».

Восстановят своими силами

В селе Архангельские Кляри Камско-Устьинского района уже стоит сруб будущей Михаило-Арангельской церкви. В ближайшее время рабочие приступят к установке куполов.

Причем это уже вторая попытка восстановить объект культурного наследия. Первая закончилась скандальной эпопеей: вологодский реставратор Александр Попов, которому доверили реконструкцию двух старинных храмов из Татарстана — этой церкви и мечети из Большой Елги Рыбно-Слободского района, с задачей не справился, по сути, превратив памятники в дрова. Оба строения сильно пострадали от долгого хранения под открытым небом в разобранном виде, а часть конструкций была утрачена.

В итоге памятники вернули в республику и начали восстанавливать силами своих мастеров. Если мечеть уже торжественно сдали, то православный храм только готовится к открытию в ноябре. Проект его реконструкции претерпел изменения, но получил положительное заключение. В комиссию вошли аттестованные эксперты — Игорь Нестеренко, Гюзель Исхакова и Олег Свиридовский. Заказчиком экспертизы выступила компания ОСК, а заказчиком проекта — Казанская епархия.

Реставратор с задачей не справился, по сути, превратив памятники в дрова. Фото: Ринат Назметдинов

Утраченные детали храма

В ходе инженерно-технического обследования удалось установить, что фасады, перекрытия, конструктивные элементы кровли и фундаменты находятся в работоспособном состоянии. Но многие конструкции и детали храма не уцелели.

Так, деревянная лестница на колокольню, внутреннее декоративное убранство, деревянные полы, столярные заполнения окон и дверей были утрачены. Внешнее декоративное убранство и обшивка церкви демонтированы, находятся в разобранном виде, имеют следы загнивания.

— Здание имеет сложную строительную историю (выделено четыре основных строительных периода), неоднократно перестраивалось и достраивалось, и его внешний облик подвергался многим изменениям. До нашего времени оно дошло в аварийном состоянии с многочисленными утратами: декор фасадов и интерьеров, крестов и колоколов, — говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Согласно первоначальному проекту реконструкции, предполагалось начать работы с ограждения территории и вырубки разросшихся вокруг церкви деревьев. Обшивка, бревна, элементы конструкций должны были быть промаркированы, фрагменты росписи для сохранения предлагалось вырезать, местопрестолие храма закрыть щитом вплоть до завершения реставрации и освящения. Храм разбирался сверху вниз, а элементы должны были быть складированы по типам. Далее по плану — проведение устройства столбчатого фундамента и восстановление позднего цоколя из кирпича. Затем планировалось собрать несущие стены с заменой прогнивших бревен, воссоздать по образцам подкровельные конструкции, конструкции купола над колокольней, надподвальное перекрытие, конструкцию главы из нового материала, вариант креста, который стоял над куполом в XX веке. Кроме того, требовалось произвести полную замену обветшавших элементов обшивки и декора и ряд других работ.



Заказчиком экспертизы выступила компания ОСК, а заказчиком проекта — Казанская епархия. Фото: tatmitropolia.ru

Эксперты отметили, что работы по данному проекту не были завершены (вероятно, из-за истории с Поповым), и в некоторую документацию в части архитектурных и конструктивных решений потребовалось внести изменения. В частности, речь идет об изменении устройства и геометрии купола, применении в качестве облицовки цоколя здания исторического кирпича без оштукатуривания и окраски, изменении устройства входных групп, изменении профилей опорных столбов, подкарнизных тяг и другого. Все деревянные конструкции должны быть обработаны средствами противопожарной защиты, здание необходимо оснастить пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией.

Храм не раз перестраивали

Михаило-Архангельскую церковь построили в 1757 году на средства прихожан. В 1856 году она была кардинально перестроена на средства помещицы Соколовой. В начале XX века на средства прихожан пристроена с западной стороны одноэтажным четвериком притвора. Интерьер храма при ремонте 1856 года был сильно изменен. Потолки над алтарем, трапезной подшили досками, над храмовой частью установили подвесной потолок по балкам, тем самым изолировав восьмерик. В 1912 году на средства прихожан была выстроена колокольня, нижний, более широкий сруб которой стал притвором храма. Автором проекта колокольни называют С.В. Бечко-Друзина, казанского архитектора, много трудившегося над новыми архитектурными сооружениями и реконструкцией старых культовых и гражданских построек.

Церковь была действующим культовым сооружением вплоть до 1930-х годов. По сведениям из Паспорта памятника истории и культуры, составленном в 1990 году историком Р.В. Салиховым и архитектором Х.Г. Надыровой: «Здание ветхое, отсутствует церковная утварь, декор интерьеров и фасада, нет крестов и колоколов. Реставрационные работы не проводились. Использовалось под хранилище зерна». В 2021 году на объекте провели первоочередные противоаварийные работы. Здание имеет строительный объем 950 кубических метров, его площадь составляет 121,6 квадратного метра.

Церковь была действующим культовым сооружением вплоть до 1930-х годов. Фото protatarstan.ru

— Памятник обладает своеобразным архитектурно-образным строем, который определяется пропорциями сооружения, композиционным построением объемов, наличием отдельных дополняющих его пластику объемов. Особую выразительность строению придавали ее высокий центральный объем с шаровидной главой, визуальная доминанта колокольни с шлемовидным покрытием и главы с крестом. Проект реставрации и приспособления предполагает полное восстановление объемно-планировочных и пространственно-композиционных характеристик объекта — составляющих его архитектурных объемов, на момент последних изменений его облика, а также воссоздание декоративного убранства фасадов, — отметили эксперты.

Тяжба с «Рестмастерской АПН» из Костромы

Конфликтом с Поповым история восстановления татарстанских храмов не ограничивается. Еще один спор, судебный, разгорелся у костромской компании «Рестмастерская АПН» с казанской фирмой ОСК по вопросу разработки научно-проектной документации на ремонтно-восстановительные работы на объекте. Подрядчик требовал уплаты долга в 780 тысяч рублей.

Ответчик пытался доказать, что представленный истцом проект содержал множественные ошибки, был неполным в технической части. Проект не был согласован с Комитетом РТ по охране ОКН, не прошел государственную экспертизу в части конструктивного раздела, не прошел государственную историко-культурную экспертизу, был представлен с большой задержкой. Документация, по мнению представителей ОСК, оказалась непригодной для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, то есть не соответствовала как условиям договора, так и цели его заключения. Однако суд, изучив все документы, отклонил доводы ответчика и удовлетворил исковые требования костромской фирмы.

В ближайшее время в церковь привезут и смонтируют купола, а затем начнутся внутренние отделочные работы. Фото: tatmitropolia.ru

В настоящее время на храме продолжаются восстановительные работы. Реставрацию ведет «Объединенная строительная компания» (ОСК).

— Аварийные работы проведены, сам сруб церкви уже стоит, — рассказал «Реальному времени» генеральный директор ООО «ОСК» Евгений Крючков. — У этого объекта необычная история. Мы получили его в разобранном виде. В ближайшее время отремонтируем кровлю, обошьем здание и займемся интерьером.

В Комитете РТ по охране объектов культурного наследия «Реальному времени» сообщили, что стоимость реставрации на данный момент неизвестна, а финансирование осуществляется за счет благотворительных средств.

За ходом восстановления церкви следят и в Казанской епархии, на днях место работ посетил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. «Ремонтировать стены непросто. Еще более сложная задача — вдохнуть жизнь в эти стены. Но я уверен, что найдутся люди, которые сделают так, что храм наполнится молитвой и прихожанами», — отметил владыка.



В ближайшее время в церковь привезут и смонтируют купола, а затем начнутся внутренние отделочные работы. Открытие и освящение храма запланировано на 21 ноября, день памяти Архангела Михаила.