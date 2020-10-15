Гущин Иван Николаевич
Общая информация
Родился 13 июня 1983 года в Казани.
Образование
2005 г. — окончил ГОУ ВПО «Татарско-американский региональный институт» по специальности «бухгалтер-экономист».
2012 г.— окончил ГОУ ВПО «Казанский филиал российской академии правосудия» по специальности «юрист».
2018 г. — окончил Высшую школу бизнеса Казанского федерального университета по программе «мастер делового администрирования (МВА)».
Трудовая деятельность
2007-2008 гг. — заместитель начальника отдела обеспечения деятельности по предрегистрационной подготовке документов Министерства юстиции РТ.
2008-2010 гг. — заместитель начальника отдела организационной работы Министерства юстиции РТ.
2010-2011 гг. — заместитель начальника отдела информационно-аналитической работы, координации и планирования Министерства юстиции РТ.
2011-2015 гг. — главный советник организационного отдела Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики.
2015-2018 гг. — заместитель начальника Управления — заведующий отделом антикоррупционного мониторинга Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики.
С 28 июня 2018 г. — председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.
Награды и звания
Награжден благодарностью руководителя Аппарата Президента РТ (2014, 2017 гг.), благодарностью Президента РТ (2018 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул. Пушкина, 66/33
- Телефон: (843) 264-74-17
- Email: komitet.okn@tatar.ru
- Сайт: https://okn.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 15.10.2020