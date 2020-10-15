Гущин Иван Николаевич

Общая информация

Родился 13 июня 1983 года в Казани.

Образование

2005 г. — окончил ГОУ ВПО «Татарско-американский региональный институт» по специальности «бухгалтер-экономист».

2012 г.— окончил ГОУ ВПО «Казанский филиал российской академии правосудия» по специальности «юрист».

2018 г. — окончил Высшую школу бизнеса Казанского федерального университета по программе «мастер делового администрирования (МВА)».

Трудовая деятельность

2007-2008 гг. — заместитель начальника отдела обеспечения деятельности по предрегистрационной подготовке документов Министерства юстиции РТ.

2008-2010 гг. — заместитель начальника отдела организационной работы Министерства юстиции РТ.

2010-2011 гг. — заместитель начальника отдела информационно-аналитической работы, координации и планирования Министерства юстиции РТ.

2011-2015 гг. — главный советник организационного отдела Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики.

2015-2018 гг. — заместитель начальника Управления — заведующий отделом антикоррупционного мониторинга Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики.

С 28 июня 2018 г. — председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Награды и звания

Награжден благодарностью руководителя Аппарата Президента РТ (2014, 2017 гг.), благодарностью Президента РТ (2018 г.).

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