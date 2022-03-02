«Невежество, равнодушие и жлобство» — трагедия архитектурного наследия под Казанью

Власти Верхнеуслонского района вычеркнули из истории старинный кирпичный завод, когда собственник решил снести его остатки

Фото: из чата группы защитников усадьбы Паулуччи

В Татарстане экстренно взяли под охрану чуть было не снесенную знаменитую трубу кирпичного завода XIX века в Верхнеуслонском районе, которая давно уже воспринимается многими как своего рода символ Ключищ. Очередной набег на историческое сооружение был предпринят в минувшую субботу. Местные жители обнаружили, что альпинисты по команде собственника участка начали разбирать трубу. Активисты остановили работы, оперативно обратились в республиканский Комитет по охране объектов культурного наследия, и ведомство Ивана Гущина включило строение в список объектов, обладающих признаками ОКН, так что его сохранность на некоторое время обеспечена. «Реальному времени» удалось переговорить с защитниками трубы и местными властями о дальнейшей судьбе объекта — подробности в нашем материале.

«Альпинисты работают!»



В субботу в группе ключищинских активистов-защитников наследия маркизов Паулуччи появилось фото с тревожной подписью: «Ломают трубу кирпичного завода. Альпинисты работают». Защитники ключищинской старины заметили около трубы Романа Гущина, прославившегося прошлым летом вырубкой яблоневого сада на территории утраченной усадьбы Нарышкиных-Паулуччи. И чат «взорвался»: новости передавали местные жители, прибежавшие к трубе и потребовавшие прекратить работы, краеведы, выложившие веские обоснования в пользу сохранения исторического объекта, «сводки» о звонках в полицию и администрацию района.

С появлением прибывшего по вызову участкового альпинисты, которые уже успели разобрать верхнюю часть трубы, украшенную фризом, прекратили работы, спустились и ушли, сказав, что вернутся в понедельник. Однако не вернулись.

За короткий срок активисты успели составить и отправить обращение в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия, к делу подключилось Татарстанское республиканское отделение ВООПИК. Реакция вскоре последовала со всех уровней: чиновники, наученные скандалом вокруг усадьбы и яблоневого сада маркизов Паулуччи, постарались поскорее затушить «пожар».

— В Комитет РТ по охране ОКН поступили обращения от ВООПиК и других общественных организаций республики с просьбой воспрепятствовать разбору промышленной трубы кирпичного завода XIX века в селе Ключищи Верхнеуслонского района, — сообщили «Реальному времени» в Комитете по охране ОКН. — В настоящее время Комитетом промышленная труба включена в список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и создана комиссия для рассмотрения его историко-культурной ценности. В ходе работы комиссии в установленные федеральным законодательством сроки будет проведен осмотр объекта с фото фиксацией и рассмотрен вопрос включения промышленной трубы в перечень выявленных объектов культурного наследия.

С появлением прибывшего по вызову участкового альпинисты, которые уже успели разобрать верхнюю часть трубы, украшенную фризом, прекратили работы, спустились и ушли. Фото: из чата группы защитников усадьбы Паулуччи

Противоречия и сомнения

Общественность немного успокоилась: после такой же процедуры парк усадьбы маркизов Паулуччи был взята под охрану. Однако сомнения остались, ведь часть территории усадьбы, на которой располагается яблоневый сад, оказалась за пределами охраняемой государством зоны, несмотря на усилия общественников, собравших доказательства того, что сад с редкими сортами яблонь — тоже наследие.

— И сейчас мы так и не знаем, чем завершилось расследование по нашему заявлению о вырубке сада прошлым летом, — говорит активистка Лилия Мустафина. — Ни прокуратура, ни Следком нам конкретных ответов не дали, а в райадминистрации сообщили, что нарушений не выявлено. Однако все это слова, никто не видел официальный ответ.

Хотя первый официальный ответ от прокуратуры содержал как раз подтверждение нарушений, допущенных исполкомом района при продаже этой самой территории: «В связи с выявленными нарушениями… Руководителю Управления Росреестра по Республике Татарстан и руководителю Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства».

А еще Лилия Мустафина напомнила, что обещанный когда-то руководством района второй круглый стол по этой проблеме так и не состоялся, хотя общественники к нему давно готовы. Поэтому иллюзий по поводу перспектив быстрого разрешения скандала со сносом трубы они не испытывают.

«Нарушений не выявлено, завода не было»

Обоснованность сомнений активистов подтвердил поступивший в редакцию «Реального времени комментарий помощника главы Верхнеуслонского муниципального района Азата Галимуллина:

— Приказом Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия от 10.09.2021 №209-П «Парк усадьбы Нарышкиных-Паулуччи», расположенный по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, Октябрьское сельское поселение, с. Ключищи, включен в список выявленных объектов культурного наследия и находится на государственной охране. По состоянию на 27.02.2022 «Усадьба Маркизов А.Ф. и Е.М. Паулуччи» и «Яблоневый сад» утрачены и не являются объектами, включенными в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленными объектами культурного наследия, объектами, обладающими признаками объекта культурного наследия, а также исторически ценными градоформирующими объектами (на государственной охране не стоят). Труба является остатком кирпичного завода, построенного в годы первых пятилеток. Данный промышленный объект прекратил свое существование более 30 лет назад. Здания и сооружения данного завода не представляли исторической ценности и демонтированы собственником земельного участка. Данная труба является остатком от сооружений и имеет аварийное состояние. В связи с этим собственником земельного участка принято решение о ее демонтаже. Напоминаем, что проверка следственными органами законности передачи данного земельного участка из государственной собственности в частную завершена. Нарушений не выявлено.

Фото: из архива Ирины Кримштейн

«Мы изучаем документы»

— Во времена маркизов Паулуччи — в XIX веке — никакого завода по производству кирпича на этом месте не было! — подтвердил в телефонном разговоре с «Реальным временем» замглавы района Сергей Осянин. — Поэтому посыл связать усадьбу Нарышкиных-Паулуччи притянут за уши. Вот труба печищенской мельницы, снесенная несколько лет назад, как раз и была памятником культурного наследия, ее жалко. А эта труба, как и снесенный уже кирпичный завод, была построена в годы первых пятилеток, кое-как, на скорую руку, и никакой ценности не несет — таких труб по всей России были сотни построены.

— Но краеведы настаивают на другой версии — что завод и труба были построены на рубеже XIX и XX веков, да и разобранный альпинистами фриз на верхней части трубы мало похож на дело рук строителей первых пятилеток, которым было не до украшательств. Вы уверены в версии о ее советском происхождении? — засомневалась корреспондент.

— Ну документацией по трубе я не обладаю, возможно и так, — засомневался и замглавы. — Но сейчас мы обобщаем информацию от Росреестра, сделали запрос туда об объекте на земельном участке, собираем и изучаем документы, чтобы обратиться в комитет по охране ОКН. Мы — за то, чтобы трубу обследовали специалисты и сделали выводы. Что же касается второго круглого стола по проблеме сада, то мы от своего обещания не отказываемся. Но сейчас к нему не готов собственник участка, а проводить круглый стол с общественниками за его спиной было бы неэтично.

Хотя история уничтожения культурного наследия, от которого ныне осталась только труба, хорошо известна. Кирпичный завод был построен в самом начале 1900-х годов маркизами Паулуччи. Завод был в 2010 году закрыт в связи с тем, что Анатолий Ливада построил в непосредственной близости современное предприятие. В сентябре 2020 года оно ушло с молотка всего за 350 млн рублей. Торги проводились в рамках банкротства ООО «Клюкер», юридического лица завода, — около 97% имущества находится в залоге у кредиторов. Покупателем стало ООО «Заволжская керамика» — учрежденная в конце 2019 года там же, в Ключищах, компания, бенефициаром которой является татарстанский бизнесмен Вадим Самаркин.



На кирпичах, из которого были сложены все дореволюционные строения в Ключищах, краеведы находили клейма ЕП. Фото: из чата группы защитников усадьбы Паулуччи

Собственник хочет избавиться от памятника, пока не наложили обременение?



— 35 лет назад я стал дачником здесь, на высоком берегу Волги под Казанью. Место замечательное: широкая река после ее резкого поворота на юг, купол неба над ней от горизонта до горизонта, церковь белеет свечей на вершине Ключищинской горы, ее видно со всех сторон. Рядом с храмом, через пыльную дорогу, — старинный парк с бывшей барской усадьбой, бывший барский, но продолжающий цвести и плодоносить сад, окруженный по периметру аллеями: липовой, березовой, дубовой и сосновой. Под горой старинный кирпичный завод курлыкал еще старыми блоками с подвесами, на которых отправляются в печь глиняные кирпичи. А над печью — высокая кирпичная труба, не всякий минарет так строен и красив! — считает казанский журналист и писатель Владимир Герасимов.

В девяностые, по его словам, кирпичный завод остановился — его приватизировали. «Скоро его разбазарили, растащили. Осталась только одна труба с выбитыми двумя-тремя кирпичами на самом верху — в 1918 году его выбил снаряд с парохода волжской флотилии красных... В конце нулевых снесли усадьбу маркизов Паулуччи, которая была в перечне, охраняемых государством, парк обнесли высокой оградой из силикатного кирпича и застроили коттеджами… В прошлом году весной вырубили старинный яблоневый сад. Собственник, некий Гущин, скупил землю за смешные деньги и добился перевода ее из категории сельскохозяйственных в землю, предназначенную для жилищного строительства. От этого, конечно, густо пахнет коррупцией. В защиту сада и аллей вокруг него, прежде всего Липовой, поднялись жители села, окрестных сел, казанцы. Активисты добились возвращения земли в категорию сельскохозяйственной, Липовую аллею государство признало памятником парковой культуры. Идет следствие на предмет законности приобретения земельного участка».

Герасимов предположил, что собственник участка — все тот же Гущин (он ошибся, и об этом ниже). И что сейчас, чтобы и на эту землю не были наложены ограничения, он решил, что «надо поскорее избавиться от памятника промышленного зодчества конца позапрошлого века — кирпичной трубы. Под предлогом, что она старая, ветхая, грозит обрушиться».

Завод Паулуччи — был!

— На самом деле, — уверен Герасимов, — труба еще двести лет простоит. Никакого наклона, как у кремлевской башни Сююмбике в Казани. Кирпичная кладка как литая. Только на самом верху выбито несколько кирпичей 100 лет назад, что нисколько не повлияло на ее прочность. Укрепить ее и защитить от осадков ничего не стоит. <…> Ключищинская труба сложена из дореволюционного качественного кирпича, потому и простояла столько времени. На кирпичах, из которого были сложены все дореволюционные строения в Ключищах, краеведы находили клейма ЕП — Елизавета Паулуччи. Надо срочно найти экспертов по кирпичу и провести научный анализ кирпичей, сброшенных вчера с верхушки трубы, кирпичей со свежих развалин хозпостройки времен маркизов, в которой не так давно находилась сельская почта. Невежеству, равнодушию и жлобству хапуг можно противопоставить только знание, культуру и любовь к родному краю.

Фото: из чата группы защитников усадьбы Паулуччи

А краевед Лариса Лукьянова нашла документальные свидетельства, что кирпичный завод у маркизов Паулуччи в Ключищах был — даже сведения о том, что там работали 26 рабочих, сохранились.

А что скажет наследник?

Согласно выписке из ЕГРН, участок площадью 4,94 га, на котором расположен последний сохранившийся осколок завода Паулуччи, в 2013 году был приобретен в ипотеку однофамильцем замглавы Верхнеуслонского района Сергея Осянина — Андреем Владимировичем Осяниным, а вовсе не Романом Гущиным. Земли кадастровой стоимостью 5,9 млн рублей были им приобретены, как указано в выписке, «без находящихся на нем зданий или сооружений», что дает основания предполагать, что юридически труба завода Паулуччи не существует уже давно.

«Реальное время» обратилось к Сергею Осянину с просьбой связать издание с собственником участка. Он рассказал, что Андрей Осянин трагически погиб и единственный его наследник — брат Александр Осянин пока не вступил в права наследства. Просьбу о комментарии он наследнику передал, и тот обещал связаться с изданием позднее. Мы готовы опубликовать его мнение о том, можно ли сохранить остатки имущества Паулуччи.

А вот Сергей Осянин в этом сомневается. Как он пояснил, труба пришла в аварийное состояние:

— Там сверху идет трещина длиной три или пять метров. Труба — объект бесхозный, а если бы собственник участка не начал демонтаж, она могла бы рухнуть, и, если бы кого-то пришибло, отвечал бы он.

Фото: из чата группы защитников усадьбы Паулуччи

«Мы дураки, что заранее не обеспечили охрану»

А еще Сергей Осянин высказал веские претензии в адрес активистов, которые, по его мнению, спохватываются об объектах культурного наследия, только когда им что-то серьезно угрожает:

— Почему они не говорили раньше, что эти объекты надо взять под охрану? Почему вмешиваются только сейчас, когда собственник увидел, что труба разрушается? Их действия хаотичны и нецеленаправленны.

Однако на эти упреки заочно возражал уже Владимир Герасимов: «Лет 12 назад я предлагал Наталье Владимировне Девятых, тогда председателю правления банка «Заречье», восстановившей Предтеченскую церковь в Ключищах, взять под свою опеку и Ключищинскую трубу. На [ее] четырех сторонах было бы здорово разместить памятные барельефы, посвященные знаменитым ключищинцам: уроженке села, первой российской медсестре Дарье Севастопольской, известной благотворительнице маркизе Елизавете Михайловне Паулуччи, великому русскому художнику, основателю казанской художественной школы Николаю Фешину, часто приезжавшему в ее усадьбу для работы на пленере, священнику Андрею Боголюбову, прослужившего настоятелем местного храма 18 лет и оставившего уникальное историческое описание Ключищ, церкви, клира и мира. А вокруг этого мемориального места можно было бы разбить сквер, сделать его общественным местом сходов сельчан и отправной точки для экскурсий в яблоневый сад с его аллеями, в само село и замечательную церковь 1804 года постройки. Наталья Владимировна отмахнулась: я, мол, храм восстановила. а до вашей культуры и истории мне дела нет».

Что же касается взаимодействия с государственными органами, то кому, как не властям района первыми следовало бы инициировать вопрос об охране районных же исторических раритетов? Хотя бы потому, что наличие на этой земле привлекательных с точки зрения развития туризма объектов (а к ним краеведы давно водят экскурсии в частном порядке) — это прямая выгода району, гарантия развития предпринимательства и повышения налоговых сборов.

Хотя ключищинские активисты вины с себя не снимают.

— Это мы дураки, что заранее не обеспечили охрану памятнику! — каялась в день «нападения» на трубу Гюзель Камалова. — Может музейные работники Верхнеуслонского района остановят [разрушение]? Ведь Ключищи вошли в тур маршрут Татарстана правого берега Волги.

А один из участников беседы с горечью констатировал:

— Ответ один будет — частная территория.

От отходов до пива

Между тем собственник этой частной территории — очень интересная фигура. Согласно данным «Спарк-Интерфакс», Александр Владимирович Осянин, чьи Ф.И.О. совпадают с Ф.И.О. сына ныне покойного главы Верхнеуслонского района Владимира Осянина — экс-руководитель исполкома Камско-Устьинского района (в 2010-2012 гг.) и владелец и совладелец ряда зарегистрированных в Верхне-Услонском районе и Казани успешных предприятий. В октябре 2011 года совет глав сельских поселений района, обращаясь к президенту республики Рустаму Минниханову, выдвигали его и Марата Зиатдинова в качестве желанных кандидатов на пост главы района (в итоге район возглавил его нынешний руководитель Зиатдинов).

Сейчас Александр Осянин, кроме описанного в этом материале привлекательного земельного участка, владеет в районе и в Казани несколькими бизнесами. Как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс», ему принадлежит зарегистрированное в Верхнем Услоне ООО «Экология», занимающееся сбором отходов. Доля госконтрактов в его выручке невелика, и это контракты не на сбор отходов, а на предоставление в аренду нежилых помещений в райцентре отделению Фонда соцстраха и налоговой инспекции. 2020 год «Экология» завершила с выручкой в 10,4 млн рублей и чистой прибылью 9,8 млн.

В Казани Осянину принадлежит доля в 50% в ООО «Вишневый сад», основным видом деятельности которого являются деятельность ресторанов и услуги по доставке питания. Выручка от продажи в 2020 году у ООО составила 41,8 млн, чистая прибыль — 648 тыс. Работал ресторан по адресу: ул. Шмидта, 1, в настоящее время он не функционирует. Еще он владеет зарегистрированным на улице Чистопольской, 40 — в ЖК «Магеллан» ООО «ОФС Пивоварня», основной вид деятельности которого — производство пива, дополнительные — оптовая и розничная торговля алкоголем и напитками и ресторанная деятельность. Выручка от продажи в 2020 году — 3,2 млн рублей, чистая прибыль — 0,3 млн.

По этому же адресу зарегистрировано ООО «Руно», единственным бенефициаром которого до 2015 года являлся Андрей Осянин, а теперь — Александр Осянин. Фирма, основным видом деятельности которой является смешанное сельское хозяйство, заработала в 2020-м почти 7,7 млн рублей и завершила его с чистой прибылью в 0,54 млн.

