Реставратор Михаило-Архангельской церкви выиграл тяжбу с мастерской из Костромы

Проектанты задолжали заказчику

Костромская мастерская, которой было поручено создать проект восстановления одного из старейших татарстанских деревянных храмов — Михаило-Архангельской церкви, проиграла судебную тяжбу с заказчиком работ — казанской компанией ОСК. Проектанты должны выплатить 1,5 млн рублей неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими средствами.

При этом первой в суд подала на заказчика фирма из Костромы — ООО «Рестмастерская АПН». Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал два иска к «Объединенной строительной компании» (ОСК) о взыскании задолженности в 780 тысяч рублей и процентов за пользование чужими деньгами почти на 56 тысяч. Казанская ОСК выкатила встречный иск, в котором потребовала признать договор между сторонами незаключенным, взыскать 1,5 млн рублей долга и 102,5 тысячи процентов.



Весной суд удовлетворил требования «Рестмастерской АПН» к казанской компании по первому иску, решение устояло в апелляции. Однако кассационный суд в начале сентября отменил оба решения, направив дело на пересмотр. Через месяц казанская ОСК подала свой иск.

После череды скандалов с сорвавшейся реставрацией Михаило-Архангельской церкви в Вологде за дело взялись мастера республики. Храм вернули и сейчас восстанавливают в селе Архангельские Кляри в Камско-Устьинском районе.

Храм вернули и сейчас восстанавливают в селе Архангельские Кляри в Камско-Устьинском районе. Фото: tatmitropolia.ru

Проект содержал множественные ошибки и не был принят госэкспертизой

В июле 2020 года ОСК как заказчик и «Рестмастерская АПН» в лице подрядчика заключили договор на разработку научно-проектной документации для проведения ремонтно-восстановительных работ на объекте культурного наследия «Церковь Михайло-Архангельская, 1757 года постройки». Стоимость работ оценили в 1,5 млн руб. Заказчик обязался в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора перечислить подрядчику аванс в размере 50% от цены договора, то есть 780 тысяч рублей. Остальную сумму надлежало выплатить после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании счета подрядчика.

Выполнив проект, «Рестмастерская АПН» направила заказчику акт сдачи-приемки и счет. В ответ получила ряд замечаний. Костромская мастерская указала, что замечания устранены, а заказчику была направлена скорректированная научно-проектная документация. На момент подачи иска к заказчику новых замечаний не поступило, ОСК также не подписала акт сдачи-приемки работ и не оплатила вторую половину суммы по договору. Это и послужило поводом для костромской фирмы обратиться в суд.

Возражая, ОСК сообщила, что от костромичей по истечении срока выполнения работ по договору поступили лишь фрагменты научно-проектной документации, при этом без обязательных согласований и заключения экспертиз.

— Представленный истцом проект содержал множественные ошибки, был неполным в технической части. Проект не был согласован с Комитетом РТ по охране ОКН, не прошел государственную экспертизу в части конструктивного раздела, не прошел государственную историко-культурную экспертизу, был представлен с большой задержкой… Документация полностью была негодной для проведения работ по сохранению ОКН, то есть не соответствовала как условиям договора, так и цели его заключения, — заявил заказчик суду.

То, что разработанная научно-проектная документация не соответствует требованиям законодательства, было подтверждено в ходе госэкспертизы. Как указали эксперты, в проекте отсутствуют инженерные изыскания, исходно-разрешительная документация, схема планировочной организации земельного участка, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, многие другие требуемые законом критерии.

Проект восстановления храма не был согласован с Комитетом РТ по охране ОКН. Фото: tatmitropolia.ru

Принимая во внимание наличие специальных требований законодателя, предъявляемых к работам по договору на объекте культурного наследия, и то, что проект был разработан некачественно, суд пришел к выводу, что результат работы костромской компании не имеет потребительской ценности для заказчика «в связи с его некачественностью» и, соответственно, не подлежит оплате. Значит, у ответчика отсутствует обязательство оплатить выполненные «Рестмастерской АПН» работы. «В связи с чем первоначальное исковое заявление в части взыскания 780 000 рублей долга и заявление о взыскании начисленных на сумму долга процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме удовлетворению не подлежит», — отметил суд.

Встречный иск о признании договора незаключенным суд отклонил, указав, что стороны все же приступили к исполнению договора, заказчик перечислил авансовый платеж, исполнитель выполнял работы, сроки выполнения которых определены договором, а результат работ был предъявлен исполнителем.

У исполнителя отпало основание для удержания денежных средств

Исследовав и оценив содержание еще одного встречного иска, а также представленные документы, суд расценил требование заказчика о возврате суммы предоплаты по договору как отказ от исполнения договора в порядке ст. 715 ГК РФ, что влечет за собой установленные законом правовые последствия в виде прекращения действия договора. Суд пришел к выводу, что договор расторгнут с даты предъявления первого встречного иска — в апреле этого года. После прекращения действия договора у исполнителя отпало основание для удержания денежных средств. При этом полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала, являются «неосновательным обогащением получателя».

ОСК в рамках договора перечислила аванс в 780 тысяч рублей по платежному поручению, а затем еще и по исполнительному листу 798,6 тысячи рублей в счет исполнения отмененного впоследствии решения по настоящему делу. Согласно ст. 325, 326 Арбитражного процессуального кодекса, если приведенный в исполнение судебный акт отменен полностью или в части и принят новый судебный акт о полном или частичном отказе в иске, ответчику возвращается все то, что было взыскано с него в пользу истца. По мнению суда, требование о взыскании обеих сумм подлежит удовлетворению.

Также по встречному иску ответчик просил взыскать 102,5 тысячи рублей процентов за пользование чужими средствами. Однако получить эту сумму казанской строительной компании помешал действовавший на тот момент мораторий. В итоге сумма по процентам сократилась всего до 2 тысяч рублей.

Суд пришел к выводу, что договор расторгнут с даты предъявления первого встречного иска. Фото: tatarstan.arbitr.ru

Восстановленная церковь почти готова принять прихожан

На сегодняшний момент многострадальная Михаило-Архангельская церковь уже практически готова принимать прихожан — остаются лишь работы по внутреннему убранству. Первая попытка восстановить памятник деревянного зодчества закончилась неудачей. Реконструкцию двух старинных храмов из Татарстана в 2020 году доверили реставратору из Вологды Александру Попову. Со своей задачей он не справился, практически полностью разрушив памятники старины. Церковь сильно пострадала от долгого хранения под открытым небом в разобранном виде, а часть конструкций и вовсе была утрачена. В результате памятники вернули в республику и начали восстанавливать силами своих мастеров.



Церковь в селе Архангельские Кляри Камско-Устьинского района построили в 1757 году на средства прихожан. В 1856 году она была кардинально перестроена на средства помещицы Соколовой.

Фото: tatmitropolia.ru

В начале XX века также на пожертвования церковь была пристроена с западной стороны одноэтажным четвериком притвора. Интерьер храма при ремонте 1856 года был сильно изменен. Потолки над алтарем, трапезной подшили досками, над храмовой частью установили подвесной потолок по балкам, тем самым изолировав восьмерик.

В 1912 году на средства прихожан была выстроена колокольня, нижний, более широкий сруб которой стал притвором храма. Церковь действовала вплоть до 1930-х годов. В дальнейшем ремонт в ней ни разу не проводили, а храм использовали как хранилище зерна. В 2021 году на объекте провели первоочередные противоаварийные работы.

Ангелина Панченко