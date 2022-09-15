В Чистополе отреставрируют главный дом «Усадьбы Полякова и Логутовых»

Может быть приспособлен для современного использования

Проект реставрации главного дома «Усадьбы Полякова и Логутовых» в Чистополе прошел государственную историко-культурную экспертизу и получил положительное заключение. Исследование провели архитектор Ильдар Мухаметшин и историк Игорь Нестеренко.

Объект культурного наследия регионального значения находится на главной исторической улице города — на Карла Маркса, 60. Строительство здания датируется 1833-1840 годами, в настоящее время оно не эксплуатируется и не отапливается.

Проект на проведение реставрационных работ ОКН выполнил Центр культурного наследия Татарстана совместно с «Татинвестгражданпроектом». Главный дом, как центр архитектурного ансамбля усадьбы, включили в единый госреестр объектов культурного наследия России буквально на днях — 6 сентября.

В ходе комплексных научных исследований провели историко-архивные и библиографические исследования, выполнили натурные исследования и техническое обследование конструкций здания.

Фото: скриншот google.com/maps

По заключению экспертов, здание претерпело перестройки и находится в неудовлетворительном состоянии, но в целом сохранило исторический облик жилого дома классицистического стиля XIX века и после реконструкции может быть приспособлено для современного использования под общественную или жилую функцию. В частности, ранее предполагалось, что здесь можно открыть магазин.

От усадьбы промышленника до коммуналки

Двухэтажная усадьба классического стиля на ул. Екатерининской (сегодня ул. Карла Маркса) в Чистополе была построена в 1833 году. Автором проекта жилого дома с флигелем выступил казанский архитектор Петр Пятницкий. Заказчиком и первым владельцем дома стал известный в уездном городе Казанской губернии купец и промышленник, владелец чугунного завода Иван Поляков. После его смерти в 1871 году дом и все имение унаследовал его сын Алексей. В конце XIX века усадьба обрела новых владельцев — ими стали купец Епифан Логутов с матерью.

В советский период здание переделали под многоквартирный дом — для чего кирпичом заложили несколько проемов, возвели перегородки и пристрой со двора. Во время обследования здания на его центральной выступающей части были обнаружены металлические крепления. По мнению экспертов, они могли остаться после демонтажа балкона. Не сохранилось оформление фасада первого этажа, но с учетом специфики архитектуры того времени, эксперты считают, что оно было утилитарным, а украшением фасада служил главный вход в дом — небольшое крыльцо под навесом с ажурными кованными элементами. Исследователи полагают, что в основу проекта дома легли традиционные фасады 1830-1840 годов, с некоторыми поправками архитектора Пятницкого, внесенных по желанию заказчика.

Фото: okn.tatarstan.ru

По правилам того времени дома выходили на тротуар и занимали почти весь фронт участка по улице. «Обязан владелец строить дом каменный плотно к своей границе, дабы между домов ни малейших промежутков не было, которые не только что безобразны, но и вредны для самых строений, ибо туда может заноситься снег прочая нечистота и вредить стенам сыростью». говорилось в градостроительном своде. Четкое указание подтверждается строгой линейностью и плотностью застройки всей исторической части Чистополя.

Что касается внутренней планировки строения, то жилые комнаты были изолированы от парадных, имеется коридор, который находится параллельно анфиладе парадных зал. В Кратком руководстве по гражданской архитектуре или зодчеству тех времен упоминалось, что в «хороших домах должно быть, по крайности, два покоя дверью соединенными, дабы с пристойностью гостей принять можно было».

В перечне восстановительных работ — почти 20 их видов

Состояние стен памятника оценили как ограниченно-работоспособное: в них сквозные трещины, они подверглись проседанию и отклонению от вертикали, разрушены отделочный слой и кирпичная кладка, местами есть поражение грибком и плесенью. Перекрытия, полы и крыша и вовсе в аварийном состоянии. Сегодня дом расселен и признан аварийным, а территория ОКН заброшена — она завалена мусором и заросла американским кленом.

Фото: скриншот google.com/maps

В ходе реконструкции исторического здания в рамках одобренного экспертами проекта, демонтируют поздние пристрои, а также возведенные в советский период перегородки и стены, чтобы восстановить исторические объемно-планировочные решения. Затем восстановят отделку фасада, после чего его покрасят в цвета, которые были при первоначальной застройке — светло-охристый с белым. Восстановят и покрасят кирпичную ограду, заменят изветшавшие дверные и оконные проемы на новые, выполненные по историческим образцам. Кроме того, на фасад дома вернут уничтоженный балкон — его изготовят по образцам тех лет из металла с деревянным настилом. Также заменят аварийную крышу здания — в качестве кровельного материала используют железные листы «толщиной не менее 0.7 мм с фальцевым соединением заводской покраски», говорится в акте госэкспертизы. В перечне почти 20 видов ремонтно-восстановительных работ.

Не останется без внимания и территория усадьбы — ее очистят от мусора, благоустроят, озеленят, дворовое пространство выложат натуральным камнем.

Изучив всю необходимую документацию, группа экспертов пришла к выводу, что проектная документация на проведение работ по сохранению главного дома «Усадьбы Полякова и Логутовых» соответствует требованиям законодательства в области госохраны объектов культурного наследия. Также в заключении говорится, что предлагаемые к выполнению работы не окажут влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

Ангелина Панченко