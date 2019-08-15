Как в Казани спасают «офицерский дом» Порохового завода

Вопрос сохранения одного из старейших деревянных домов Казани взяли на контроль помощник президента Олеся Балтусова и Общество охраны памятников

В редакцию «Реального времени» обратился житель одного из старейших деревянных домов Казани — 1808 года постройки — с просьбой помочь сохранить уникальное строение. Валерий Грязнов получил повестку о выселении и опасается, что, лишившись последнего жильца, дом будет утрачен. Кстати, здание по улице 1 Мая, 16 имеет охранный статус, так как входит в перечень исторически ценных градоформирующих объектов города. К его спасению уже подключились помощник президента Татарстана Олеся Балтусова, ТРО ВООПИиК и Комитет по охране объектов культурного наследия.



Снести нельзя, но…

Валерий Грязнов и его семья — последние жители дома на ул. 1 Мая, 16. Сам мужчина считает свое жилье самым старым из уцелевших деревянных домов в Казани. Действительно, здание построили в 1808 году и с тех пор не реконструировали. На днях Грязновы получили повестку в Кировский районный суд — их просят явиться 23 августа по иску о принудительном выселении.

Деревянный дом, о котором идет речь, построен в начале XIX века на территории Казанского порохового завода. Как сообщает Общество охраны памятников (ТРО ВООПИиК) на официальной странице во «ВКонтакте», среди целой серии типовых казенных зданий гражданского и военного назначения по проекту А.Д. Захарова до настоящего времени сохранился только этот жилой дом. В свое время его построили для штаб- и обер-офицеров Порохового завода, за что в народе его и прозвали «офицерским домом». Отметим, что «Реальное время» ранее писало о том, как его отстаивал Валерий Грязнов, не захотевший уехать по примеру остальных жителей. Чем же грозит дому выселение его последних жителей?

Как сообщает Общество охраны памятников (ТРО ВООПИиК) на официальной странице во «ВКонтакте», среди целой серии типовых казенных зданий гражданского и военного назначения по проекту А.Д. Захарова до настоящего времени сохранился только этот жилой дом. Фото vk.com/trovoopik

«В настоящее время имеется серьезная угроза сноса этого уникального жилого дома в связи со строительными намерениями застройщиков ближайших земельных участков», — отмечают в Обществе охраны памятников.

Впрочем, у дома имеется охранный статус. Здание включено в перечень исторически ценных объектов и относится к предмету охраны исторического поселения г. Казань.

«Разрешается капитальный ремонт исторически ценного градоформирующего объекта с учетом сохранения без изменения основного объема и стилистических особенностей решения фасадов, конфигурации крыши, исторических материалов отделки фасадов и материалов кровли», — подчеркивает ТРО ВООПИиК.

Однако в Обществе охраны памятников напоминают, что в Казани уже были печальные случаи, когда после отъезда последних жителей объекты теряли.

«Наше предложение — оставить жителя дома В.А. Грязнова в покое до согласования проекта ремонта здания. На 23 августа назначено рассмотрение о выселении в Кировском суде. От коммуникаций дом уже отключили! Выселение жителя, сохраняющего дом, считаем угрозой зданию», — так заканчивается открытое письмо ТРО ВООПИК.

В Обществе охраны памятников напоминают, что в Казани уже были печальные случаи, когда после отъезда последних жителей объекты теряли. Фото vk.com/trovoopik

Олеся Балтусова: «Когда последний житель уезжает, охранять дом некому»

В беседе с корреспондентом «Реального времени» помощник президента РТ Олеся Балтусова разделила опасения, высказанные Обществом охраны памятников.

— Дом входит в предмет охраны исторического поселения, опубликован соответствующий приказ. К сожалению, когда последний житель уезжает, охранять дом некому. Докладная на имя президента ушла, резолюция ведомства есть. Но у них срок исполнения — месяц, а заседание суда по выселению Грязнова назначено уже на 23 августа. Я тоже очень переживаю и разделяю опасения Общества охраны памятников. Если 23 августа его принудительно выселят, дом останется без охраны, — подчеркнула Олеся Балтусова.

По ее словам, Общество охраны памятников направило архивную справку для постановки объекта на государственную охрану в Комитет по охране памятников.

— Мной она также направлена. Они (Комитет по охране памятников, — прим. ред.) могут сделать дом выявленным памятником достаточно быстро. Пока от них ответа нет, — отметила помощник президента Татарстана.

В пресс-службе исполкома города Казани сообщили, что деревянный дом на 1 Мая, 16 входит в перечень исторически ценных градоформирующих объектов, которые являются предметом охраны. Кроме того, в ведомстве пояснили, что исполком не является инициатором выселения Валерия Грязнова и его семьи — объект находится на балансе Казанского порохового завода.



На момент публикации ответ на запрос с просьбой разъяснить ситуацию от Казанского порохового завода в редакцию не поступил.

Взамен квартира по соцнайму

Валерий Грязнов уже не первый год борется за сохранение дома. Он сын Анатолия Грязнова, главного инженера (1949—1955 гг.), впоследствии директора Порохового завода (1955—1967 гг.).

— Это наш самый старый деревянный дом. Более того, он сохранил свою функцию — ничего там не поменялось, — с гордостью отметил в беседе с корреспондентом «Реального времени» Валерий Грязнов.

Он рассказал, что попытки выселить его из квартиры уже предпринимались. В ноябре 2004 года он и его семья получили повестку, а в 30-х числах декабря суд принял решение о выселении Грязновых.

— Мы были категорически против. Нам предоставляли коммунальную квартиру на две семьи в каком-то недостроенном доме. Плюс к тому она оказалась меньше на 16 кв. м той, которую занимаем мы. Что противоречит [нормативам], — отметил житель дома.

Валерий Грязнов уже не первый год борется за сохранение дома. Фото Олега Тихонова

Грязнов в 2006 году обращался в Генпрокуратуру и смог оспорить решение суда о выселении. Но жить спокойно не смогли и дальше. В 2016-м жильцы заметили во дворе подозрительных людей с канистрами бензина и вызвали полицию. К счастью, дом отстояли. Выходит, опасения Общества охраны памятников не совсем беспочвенны.

Несколько лет назад Казанский пороховой завод выделил 3,5 млн рублей на покупку квартиры для Грязновых. Глава семейства под натиском супруги почти согласился на этот вариант и даже подыскал квартиру недалеко от дома, в котором прожил всю жизнь. Завод действительно выкупил жилье, но когда пришла пора переезжать, выяснилось, что семье предлагают переехать в новое жилье на условиях соцнайма.

— В этой квартире я имею законные права, у них не получилось выселить меня судом. Меня выписывают отсюда, прописывают там. Но прописка никаких прав не дает. Как прописали, так и выпишут. Может быть, если не через неделю, то через месяц в суд подадут и меня выселят, так как я там буду жить как квартирант. И меня отправят в дом престарелых, — переживает Грязнов.