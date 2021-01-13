«Кондиционеры больше не будут портить облик здания»: как КНИТУ-КХТИ переживает реставрацию

На первом этапе, в главном университетском корпусе, который стал объектом культурного наследия, смонтируют систему кондиционирования

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», в Казани прошел госэкспертизу проект реставрации главного корпуса КНИТУ (КХТИ) на улице Карла Маркса, 68. В него вошел целый перечень интерьерных работ, в том числе — воссоздание исторического облика знаменитой полукруглой аудитории. Однако финансовое состояние учебного заведения позволяет пока ограничиться только заменой кондиционеров. По признанию проректора КНИТУ, «вуз шел к этому несколько лет». Однако, как выяснило «Реальное время», часть работ оказалась выполненной еще при прежнем руководителе университета Сергее Юшко.

Демонтировать современные «наслоения»

Комитет РТ по охране ОКН опубликовал проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Главный корпус Казанского химико-технологического университета, 1936 год».

Проект, выполненный ООО «АПМ «Эклектика», прошел государственную историко-культурную экспертизу и получил одобрение. В настоящий момент идет общественное обсуждение проекта, которое продлится до 26 января. Согласно документам, ремонтно-реставрационные работы предусмотрены в фойе первого и второго этажей и знаменитой полукруглой аудитории.

Как пояснил «Реальному времени» председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, для эксплуатации здания памятника необходимо выполнение работ, связанных с приспособлением и восстановлением исторического облика интерьеров с сохранением конструктивных особенностей здания.

В частности, по проекту в помещениях университета должны быть заменены инженерные коммуникации, штукатурное покрытие стен и потолков с реставрацией декоративных элементов карнизов, уложена гранитная плитка и паркет «ёлочкой» в полукруглой аудитории, выполнены покрасочные работы, отреставрированы двери, установлены приборы электроосвещения. Также все здание оснастят мультизональной системой кондиционирования, а в полукруглой аудитории заменят подиум.

Интерьерам помещений должны вернуть первоначальный облик, а для этого необходимо демонтировать все современные «наслоения»: второй ярус зала, перегородки и лестницы в полукруглой аудитории, подвесные потолки в фойе.

Как пояснил Иван Гущин, для эксплуатации здания-памятника необходимо выполнение работ, связанных с приспособлением и восстановлением исторического облика интерьеров с сохранением конструктивных особенностей здания. Фото: realnoevremya.ru

Первым делом — кондиционеры

В самом вузе «Реальному времени» заявили, что работы будут проходить поэтапно и не один год — по мере финансовых возможностей КНИТУ. Сначала в здании установят кондиционеры, сообщили в проректорате:

— В 2021 году хозяйственными службами университета действительно намечен монтаж централизованной системы кондиционирования, предусмотренный научно-проектной документацией по сохранению объекта культурного наследия, которым является главное здание нашего университета. Внешние блоки кондиционеров больше не будут портить облик здания, а сотрудники перестанут, наконец, изнывать от жары в летние месяцы. Вуз шел к этому несколько лет.

Вообще, размещенная на сайте Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия проектная документация по главному корпусу КНИТУ предусматривает масштабный фронт работ. Все их этапы будут выполняться планомерно, в том числе в последующие годы.

Наша задача — создать комфортное пространство для студентов и сотрудников без какого-либо ущерба историко-культурному наследию, — рассказал проректор по административно-хозяйственной работе Казанского национального исследовательского технологического университета Максим Тюпич.

Он отметил, что после окончания общественных обсуждений будет выбран подрядчик путём проведения закупки в форме открытого электронного аукциона. Источником финансирования, по его словам, станут бюджетные средства.



В вузе подчеркнули, что работы по монтажу системы охлаждения не будут мешать ни учебному процессу, ни работе административного персонала.

Работы велись еще в прошлом году

Между тем, как выяснило «Реальное время», часть работ, указанных в проектной документации, в настоящий момент уже выполнена. В фойе первого этажа уложена новая плитка, после переноса гардероба оштукатурены и окрашены стены. Все это делалось еще при прежнем ректоре КНИТУ Сергее Юшко, ныне ожидающим суда по обвинению в подлоге и хищении вузовской зарплаты на 8 млн рублей. Кстати, наши источники в вузе утверждают, что до этого никакого ремонта не делалось десятилетиями.

Как рассказал изданию ответственный секретарь экспертной комиссии Игорь Нестеренко, он не только делал экспертизу научно-проектной документации, но и выезжал на объект зимой 2020 года по приглашению проректора вуза.

— Когда в конце января или начале февраля 2020 года я был в КНИТУ для заключения договора — там частично были выполнены работы. Там стояли леса и были демонтажные работы в актовом зале (актовый зал находится в другом корпусе — прим. ред.) и еще какие-то работы, которые я сейчас не могу вспомнить.

— Без проекта, получается?

— Наверное, получается так.

— То есть, экспертиза проведена задним числом?

— Не экспертиза задним числом делалась, а проектная документация, наверное, разрабатывалась в процессе производства работ. Экспертиза была сделана по той документации, которая была представлена. Госорган при приемке работ будет сверять работы, выполненные на объекте, с проектной документацией.

Не в курсе ситуации и зампредседателя татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Фарида Забирова. Фото: Максим Платонов

Без разрешения даже фасад не покрасить

«Реальное время» попросило уточнить Комитет ОКН, как было возможно начать ремонт памятника без согласованного проекта, но ответа не получило. Не в курсе ситуации и зампредседателя татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Фарида Забирова.

— По порядку, по закону такого не может быть. Это нарушение, если так идет. С нас требуют даже на объекты «Том Сойер Феста», когда мы хотим помочь собственникам покрасить фасад, сделать полный проект, включая архивные сведения и инженерные исследования, получить три заключения государственной экспертизы, потом только дадут разрешение. И это только на покраску фасада! Первоначальное разрешение могут дать только на противоаварийные консервационные мероприятия и еще специальное разрешение на исследования. Потом уже идет проект, три экспертизы и разрешение на производство работ. И только после этого к ним можно приступать. По инструкции так, почему там не так, я не знаю. Значит, у них все-таки есть разрешение.

Забирова пояснила, что разрешение на проведение работ в здании КНИТУ получает не вуз, а подрядчик работ, который должен выиграть торги. И у него должна быть лицензия на производство работ на объектах культурного наследия, которое выдает Минкульт России. «А вуз может ничего и не знать», — предположила зампред ТРО ВООПиК.

Снятые с петель двери

Ремонтные работы в КНИТУ однажды уже были причиной скандала. В январе прошлого года краеведы обнаружили, что в здании вуза были демонтированы деревянные массивные двери на входе. Руководство планировало заменить их на новые.

В январе прошлого года краеведы обнаружили, что в здании вуза были демонтированы деревянные массивные двери на входе. Фото: tatar-inform.ru

Как позднее выяснилось, сделано это было самовольно, в комитете РТ по охране объектов культурного наследия заявили, что разрешение на ремонтные работы не выдавалось. Госорган тогда предписал приостановить работы.

В стиле конструктивизма и неоклассицизма

Здание на К. Маркса, 68 уникально тем, что выполнено одновременно в нескольких стилях известным московским архитектором Георгием Гурьевым-Гуревичем и казанским проектировщиком Исмагилом Гайнутдиновым. Планировочно-пространственная структура и оформление дворовых фасадов здания выполнено в стиле конструктивизма, а оформление внешних фасадов — в стиле советского неоклассицизма. Здание было первым в Казани, которое выстроили с учетом специфики учебного процесса.

Инициатором строительства химического института был Казанский университет. На Президиуме горсовета, состоявшегося 27 сентября 1929 года, было отмечено, что «…университет, получает одновременно и Институт имени Бутлерова ассигнования на постройку специального здания для химической лаборатории. Ориентировочно ассигновано 1 000 000 руб. На предстоящий сезон отпускается 300 000 руб. Срочно представить задания для проектирования здания в порядке конкурса. Для этого же, прежде всего, необходим участок, на котором здание будет построено. Объем здания 50000 куб. метров».

В конце 1935 года, когда здание института практически было построено, объявили конкурс на проект оформления фасада. Его участниками стали в основном местные молодые архитекторы, а победителем — Исмагил Гайнутдинов. В 1935 году химический институт им. Бутлерова был переименован в химико-технологический институт им. Кирова, а в 1992 году получил нынешнее название.

Здание было первым в Казани, которое выстроили с учетом специфики учебного процесса. Фото: kstu.ru

В реестр объектов культурного наследия регионального значения главное здание технологического университета было внесено всего три года назад — 5 декабря 2017-го.

