Власти Казани продают старейшее гражданское здание города за 5 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Новый собственник должен приспособить объект для современного использования к весне 2030 года

Комитет земельных и имущественных отношений Казани решил «избавиться» от объекта культурного наследия регионального значения, расположенного практически в центре города. Речь идет о старейшем гражданском здании столицы Татарстана, построенном на рубеже XVII—XVIII веков.



Построенное три столетия назад кирпичное одноэтажное здание находится в Вахитовском районе Казани по ул. Старой, 4, недалеко от сквера им. Митрополита Андриана и лицея №5 по ул. Волкова. Оценили «Дом жилой, конец XVII — начало XVIII вв.» — под таким названием он внесен в реестр объектов культурного наследия — в 5,06 миллиона рублей.

Обветшалое и заброшенное здание продается вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Его площадь составляет 1 218 квадратных метров. Сам же дом в четыре раза меньше — 263,2 «квадрата».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Вместе с объектом культурного наследия и земельным участком под ним покупателю достанутся и обязательства. Получить объект в собственность сможет только лицо, обязующееся провести в доме противоаварийные работы, а также ремонт и реставрацию, чтобы приспособить его для использования в современных условиях. На выполнение всех условий отводится почти 7 лет.

Так, почти год отводится победителю конкурса на комплексные инженерно-технические исследования на объекте и на разработку проекта противоаварийных работ. Они должны быть готовы к 1 апреля 2024 года, после чего в течение семи месяцев — до начала ноября — завершить работы.

К 1 апрелю 2025 года требуется разработать научно-проектную документацию на проведение ремонта и реставрации, а также работ по приспособлению объекта для современного использования. Работы в соответствии с полученными документами необходимо завершить до конца марта 2030 года. К этой же дате на фасаде дома по ул. Старой, 4 должна появиться информационная надпись, гласящая, что это объект культурного наследия.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Конкурс проведут в электронной форме менее чем через месяц. Он запланирован на 7 апреля. Участникам потребуется внести задаток — десятую часть начальной цены, то есть 506,2 тысячи рублей.



Покупатели на объект были еще в 2021 году

Помощник раиса Татарстана Олеся Балтусова рассказывала «Реальному времени», что работа с домом по ул. Старой, 4 велась длительное время. В его судьбе она принимала участие лично.

— Сначала долго решался вопрос с расселением жильцов, после чего его пытались продать с аукциона. Тогда исполком долго формировал пакет документов, затянулось проведение оценки, жителей долго не могли снять с регистрации. Надо заметить, что по закону продавать дом надо с проектом, — рассказала Олеся Балтусова два года назад.

Весной 2021 года дом по ул. Старой, 4 законсервировали, предварительно убравшись вокруг и внутри помещения. К слову, с просьбой провести эту работу краевед, блогер и автор telegram-канала «Архитектурасы» Ян Гордеев обращался в Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия еще в 2020 году, после того, как увидел фотографии, сделанные его знакомым внутри здания. На них было видно, что дом находится в ужасном состоянии. Однако в 2020-м консервацию провести не удалось ввиду объективных обстоятельств — пандемия коронавируса и введенный в связи с ней карантин.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

О том, что на старинный дом проведут конкурс, председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин объявил еще два года назад. Уже весной 2021 года были желающие выкупить дом. Наличие потенциальных инвесторов подтверждала и Олеся Балтусова. Она уточняла, что наибольшую заинтересованность историческим объектом высказывали «соседи рядом, строящие дом».



Потратить на сохранившееся с конца XVII — начала XVIII века здание новоиспеченному собственнику придется круглую сумму. В апреле 2021 года Иван Гущин оценивал необходимую сумму на восстановление в минимум 30 миллионов рублей.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

— Здание находится на отшибе, его сильно отрезает улица Тихомирнова, рядом возводится отель, но если сделать проход с Петербургской, восстановить яблоневый сад, можно сделать ресторан или клуб, — считает Ян Гордеев. По его оценке, объекту нужна «серьезная реставрация».



Больница или чаеразвесочная фабрика?

Относительно истории казанского дома по ул. Старой, 4 есть несколько мнений. Ян Гордеев, изучив старинный фотоснимок здания, где можно увидеть надпись «Производство фруктового чая и кофе», пришел к выводу, что это купеческие палаты и бывшая чаеразвесочная фабрика Садовникова.

С этой версией не согласен архитектор Сергей Саначин. По его словам, изначально это дом владельцев Суконной фабрики — дом Дряблова, в котором в начале XIX века расположилась больница.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

— Но это просто моя версия, основанная на том, что сейчас это единственный дом, у которого сохранилось «красное крыльцо». Для простой больницы — это слишком, — уточняет Сергей Саначин.

Его версия, к слову, находит подтверждение в исторических документах. Как рассказывала студента кафедры реконструкции, реставрации архитектурного наследия и основ архитектуры КГАСУ Екатерина Козлова, изучавшая историю дома по ул. Старой, 4 для своей дипломной работы, она «нашла указание, что за зданием лицея на Волкова располагалась больница».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина