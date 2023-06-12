В Татарстане утвердили границы 6 выявленных в Свияжске объектов культурного наследия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия утвердил границы территорий шести выявленных объектов культурного наследия. Все они находятся в Свияжске.

Утверждены границы выявленного объекта культурного наследия «Каменный дом» по ул. Набережная реки Щуки, 23. Он находится на земельном участке с кадастровым номером 16:20:250101:214.

Закреплены и границы объекта «Двухэтажный деревянный дом». Он находится в Свияжске по ул. Троицкой, 4. Кадастровый номер земельного участка — 16:20:250102:223.

Также утверждены границы территории выявленного объекта культурного наследия «Каменный дом», расположенного в Свияжске по Константиновской, 1. Кадастровый номер участка — 16:20:250104:48.

Утверждены Комитетом Татарстана по охране объектов культурного наследия и границы «Двухэтажного деревянного дома» по ул. Никольской, 10. Кадастровый квартал, в котором находится здание, — 16:20:250103.

Утверждены также границы территории выявленного объекта культурного наследия «Одноэтажный деревянный дом». Он находится в Свияжске по ул. Успенской, 20, на земельном участке с кадастровым номером 16:20:250104:243.

Закреплены постановлением Комитетом Татарстана по охране объектов культурного наследия и границы «Одноэтажного деревянного дома» по ул. Троицкой, 13. Кадастровый номер земельного участка — 16:20:250104:559.

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Татьяна Демина