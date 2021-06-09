Дом Пашковского хотят включить в реестр памятников истории и культуры народов России

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Дом Пашковского-Писарева на улице Калинина, 13, в Казани хотят включить в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России, соответствующее заявление поступило в Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Специалисты комитета проведут экспертизу и по ее результатам примут решение. Этот дом находится в списке казанских градоформирующих объектов, и любые действия по его изменению накладывают санкции на собственника.

Вчера «Реальное время» публиковало материал о доме Пашковского-Писарева. Общественники переживают за судьбу здания. По их словам, владелец — ООО «Картли» — снес во дворе особняка старинную красивую хозяйственную постройку из красного кирпича и волжского известняка. Флигель, которому больше 120 лет, составлял интересный ансамбль с главным домом.

Маргарита Головатенко