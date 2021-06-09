Дом Пашковского хотят включить в реестр памятников истории и культуры народов России
Дом Пашковского-Писарева на улице Калинина, 13, в Казани хотят включить в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России, соответствующее заявление поступило в Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.
Специалисты комитета проведут экспертизу и по ее результатам примут решение. Этот дом находится в списке казанских градоформирующих объектов, и любые действия по его изменению накладывают санкции на собственника.
Вчера «Реальное время» публиковало материал о доме Пашковского-Писарева. Общественники переживают за судьбу здания. По их словам, владелец — ООО «Картли» — снес во дворе особняка старинную красивую хозяйственную постройку из красного кирпича и волжского известняка. Флигель, которому больше 120 лет, составлял интересный ансамбль с главным домом.
Справка
Дом на Калинина — деревянный дом постройки середины 19 века и один из немногих сохранившихся в центре Казани объектов деревянного зодчества. Его до сих пор украшает замысловатая резьба, выполненная старыми мастерами.
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Жаль только, что сотни домов, которые многократно были красивее дома Пашковского и имели более интересную историю, уже снесены с молчаливого согласия, часто и с согласия, ТРО ВООПИК и "общественников".
Больше похоже на обычный бизнес на Истории.