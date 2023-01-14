Чистополь запросит больше средств для восстановления исторического наследия

Выделенных 2,5 млрд рублей Новым банком развития БРИКС не хватит для реставрации старинных особняков города

Чистополь — участник федеральной программы Минкульта по восстановлению малых исторических городов России, через два года здесь должны восстановить все здания музейного комплекса. На развитие исторического наследия городу выделил заем в $41 млн Новый банк развития БРИКС. Однако, как выяснило «Реальное время», денег муниципалитету потребуется значительно больше. В эти дни положительное заключение госэкспертизы получил еще один проект — по реставрации чистопольской усадьбы именитого купца Казанской губернии Егора Чукашева, которую сейчас занимает городской музей. Подробнее — в нашем материале.

Свыше 2,5 млрд рублей — на реставрацию исторических зданий

Когда Чистополь вошел в федеральную программу по восстановлению малых исторических городов России, для реализации проекта в правительстве Татарстана создали рабочую группу. За 5—6 лет в городе должны восстановить 11 объектов культурного наследия с дальнейшим их приспособлением под нужды учреждений культуры.

На старте определили сумму средств, которые потребуются для проведения всех работ — порядка $41 млн или 2,5 млрд рублей по курсу валюты на момент сделки. Источником финансирования выбрали Новый банк развития БРИКС. Соглашение о займе подписали в январе 2019 года, а соглашение между правительством Татарстана и Минкультом России — в декабре того же года. Согласно договору, не менее 25% затрат должна покрыть республика на условиях софинансирования проекта. Впрочем, сейчас выяснилось, что намеченной суммы явно не хватит для восстановления исторического наследия города.

— Сколько точно средств потребует реализация этого проекта, сейчас пока назвать сложно — с учетом удорожания материалов и работ. К тому же еще не готова сметная документация. Но мы предполагаем, что сумма будет значительно выше, чем сумма займа, определенная договором в 2,5 млрд рублей, — заявил «Реальному времени» директор Чистопольского государственного историко-архитектурного литературного музея-заповедника Александр Печенкин.

Масштабная реставрация 20 старинных особняков

В планах воссоздать центральную часть Чистополя как старинного купеческого города. На улице Екатерининской (ныне — ул. Карла Маркса) промышленники и именитые торговцы строили свои усадьбы и особняки. В большей степени именно эти дома составляют сегодня единый комплекс музеев Чистополя и находятся в реестре объектов культурного наследия. В их числе — здание начального училища XIX в., аптека К.Ф. Ковалевского начала XIX века, дом, где жил писатель Борис Пастернак, дом П.М. Шашина и другие старинные строения.

На первом этапе работ по проекту проведут полную реставрацию исторических объектов, на втором — восстановят фасады зданий, которые сегодня занимают государственные и муниципальные учреждения Чистополя. Реставраторы постараются провести полную регенерацию исторической среды. Из федерального бюджета уже выделены средства на благоустройство бульваров в историческом центре города, а с этого года по поручению президента Татарстана в Чистополе приступают к строительству новой пассажирской пристани.

В целом в списке на восстановление значатся 11 объектов культурного наследия, где действуют музейные экспозиции, но самих старинных зданий, где пройдут работы, гораздо больше, сообщил директор музея-заповедника Александр Печенкин:

— Это как действующие музеи, так и часть пока законсервированных зданий. Их после реставрации также приспособят под музеи. И число зданий, которые ждет реконструкция, — 20, поскольку в составе одного ОКН могут находиться сразу несколько исторических строений — например, надворные постройки, флигели, главные здания и тому подобное.

После того как все проекты по реставрации и сохранению ОКН пройдут госэкспертизу, город начнет выбирать исполнителей работ. Как того требует договор с международным банком, выделяющим львиную долю средств на проект, организуют конкурс среди компаний, специализирующихся на реставрационной деятельности. Изначально планировалось объявить международный конкурс, однако нынешняя международная обстановка и введение антироссийских санкций, скорее всего, сократят список зарубежных реставраторов, желающих включиться в реализацию значимого для республики и самого Чистополя проекта.

Фото: tatarstan.ru

Все проекты реконструкции сдадут к началу лета будущего года

Перед тем как исторический центр Чистополя охватит масштабный процесс реконструкции, необходимо было разработать проектную документацию. После чего каждый проект должен пройти государственную историко-культурную экспертизу.

Разработку проектов поручили Санкт-Петербургскому консорциуму в составе АО «Ленгидропроект» и ООО «Ярканон». Сотрудники первого в большей степени занимаются проектированием сетей, а вторая компания отвечает за реставрацию памятников. К работе они приступили в январе 2021 года, выполнить ее в полном объеме по каждому из объектов планируется в мае 2023 года, отметил Печенкин:

— Проектантами проведена очень большая работа — доскональное комплексное обследование, проектирование необходимых инженерных коммуникаций и изучение внешнего исторического вида зданий. Одно из зданий почти полностью утрачено — это дом купца Зайцева, который будут полностью восстанавливать в первоначальном виде по имеющимся в архивах документам. На мой взгляд, к сложным объектам также можно отнести усадьбу купца Чукашева и дом Мельникова.

В начале декабря положительное заключение ГИКЭ получил проект реставрации дома купца Подуруева, о чем уже сообщало «Реальное время». В эти дни добро дали на проведение восстановительных работ в доме купца Чукашева на ул. К. Маркса, 15-1 — проект получил положительное заключение госэкспертизы. Проведя сравнительный анализ всего комплекса данных, научных исследований и проектной документации, эксперты пришли к выводу, что предусмотренные проектные решения обеспечивают сохранение предмета охраны ОКН регионального значения, а также содержат меры, достаточные для обеспечения физической сохранности историко-культурной ценности особняка, а значит, проектная документация соответствует требованиям федерального законодательства в области охраны объектов культурного наследия.

Фото: Марат Рафиков/photobuildings.com

Архитектурно-художественный облик жилого дома, флигеля и ворот выдержан в стиле эклектики с преобладанием черт классицизма. Известный представитель династии торговцев и меценатов, купец 1-й гильдии из Казанской губернии Егор Чукашев возвел семейную усадьбу в 1846 году по проекту гражданского инженера Ивана Каратаева. Торговал хлебом, владел крупным заводом и двумя ветряными мельницами, имел хлебные амбары в Чистополе и в городе Рыбинск Ярославской губернии. Через 20 лет на территории усадьбы появились дополнительные хозяйственные здания.

После смерти главы семейства особняк и все другое имущество унаследовали два сына купца — Никита и Григорий, а трое внуков Егора Ивановича переехали в Казань, где им принадлежало одно из самых красивых зданий столицы на улице Лядской, где сегодня располагается штаб-квартира Госкомитета РТ по туризму.

Парадные дома Чукашева в Казани. Фото: Rusgoose/commons.wikimedia.org/CC-BY-SA-4.0

В годы Гражданской войны в чистопольской усадьбе Чукашевых базировался штаб Красной гвардии, позже — сельскохозяйственный техникум и педучилище. В период Великой Отечественной войны в старинном особняке расположили инструментальный цех II Московского часового завода, который эвакуировали в Чистополь. Здесь устраивали творческие встречи часовщиков с эвакуированными советскими писателями и поэтами.

В 1990 году бывший купеческий дом по решению Совета Министров Татарской АССР включили в список объектов культурного наследия, а через три года у здания сменился статус — оно стало объектом культурного наследия регионального значения «Усадьба купца Чукашева». Сегодня старинный особняк на праве оперативного управления принадлежит Чистопольскому государственному историко-архитектурному и литературному музею-заповеднику, и с 2017 года в здании, ранее принадлежавшем купеческому семейству, стал работать музейно-выставочный комп­лекс.

По проекту реставрации, созданному питерскими «НПРФ «Ярканон» и «Ленгидропроект», все работы будут вестись без изменений особенностей памятника, составляющих его предмет охраны и на основе разрешений, выданных Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия. После того как главное здание купеческой усадьбы полностью восстановят, его вновь приспособят под нужды учреждений культуры, говорится в акте ГИКЭ.

Чистополь, ул. Екатерининская (ныне К. Маркса) конец XIX в., слева усадьба купца Подуруева (ныне К. Маркса, д. 8). Фото: скриншот акта ГИКЭ

Усадьбу ждет внушительный объем работ. Как установили архитекторы-реставраторы, в советское время исторический облик двухэтажного усадебного комплекса был частично утрачен из-за многочисленных пристроек. Частично сохранился исторический интерьер парадной лестницы, часть отделки стен и потолка — лепнина и дверные заполнения. Но покрытие лестничных площадок и ступеней — это уже современные материалы. Техническое состояние фундаментов, состояние стен, перекрытий и крыши эксперты оценили как ограниченно-работоспособное, а вот состояние отмостки и инженерных систем — как «недопустимое».

В ходе реконструкции усадьбы в ней выполнят комплекс работ: в основном доме и соседних постройках установят новые перегородки, воссоздадут лепнину на потолках, печные трубы, заменят внутренние двери, восстановят историческое напольное покрытие и исторические дверные заполнения. Полностью восстановить историческое наследие Чистополя планируется к 2025 году.