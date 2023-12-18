Восстановление сгоревшего Алафузовского театра Казани получило заключение комитета ОКН

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В задании пострадало практически все

Комитет по охране культурного наследия Татарстана выдал положительное заключение на восстановление «Здания Алафузовского театра (Здание льноткацкой фабрики Алафузова, где рабочие собирались на многочисленные митинги (1905 г.)», там же располагалась и арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык». Здание сгорело в июне прошлого года. Экспертиза была сделана в целях дальнейшего проведения восстановительных работ объекта культурного наследия.

Как говорится в документах, во время пожара в здании были повреждены конструкции крыши и перекрытий. При тушении огня от воды пострадали наружные и внутренние стены театра, междуэтажные перекрытия, а также внутренние перегородки и, соответственно, отделочные покрытия помещений. По итогам ЧП состояние здания было признано аварийным. В отчете комитета сообщается, что после пожара в театре сохранилась конструкция подлинных несущих кирпичных стен и перемычек. А композиция и архитектурное решение фасадов в целом сохранило свой исторический облик.

Однако во время пожара были повреждены фасады, крыша и покрытие кровли, столярные заполнения, внутренняя отделка помещений, включая лепной декор зрительного зала, вестибюлей 1 и 2 этажа. В документации уточняется, что фасады имеют большое количество наклонных и паутинообразных трещин в подоконных и надоконных зонах по всем поверхностям фасадов здания, очаговые разрушения карнизных тяг. На стенах, перегородках и потолке выявлены многочисленные следы интенсивного воздействия воды.

предоставлено realnoevremya.ru ГУ МЧС РФ по РТ

В результате обследования в здании также выявлены следующие основные недостатки и дефекты:

следы интенсивного воздействия воды на наружные и внутренние стены и перекрытия по всему зданию;

отслоение, вспучивание и частичное обрушение отделочных слоев стен и потолков помещений;

трещины и сколы на керамической плитке пола в коридорах;

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

отсутствие и частичное выпадение раствора из межплиточных швов отделки пола в санузлах;

деформация элементов деревянных заполнений оконных проемов;

наклонные и паутинообразные трещины в надоконных и подоконных зонах по всем поверхностям фасадов здания;

очаговые разрушения карнизных и межэтажных тяг по поверхностям фасадов;

следы копоти, отслоение окрасочных слоев и частичное разрушение карнизных тяг под свесами кровли.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ОКН дали заключение, что во время восстановительных работ должны быть проведены:

ремонт сколов, трещин, окрашивание стен и декоративных элементов в соответствии с проектом;

замена кровельного покрытия, отливов, водосточной системы:

ремонт штукатурного слоя стен, шпаклевка, покраска стен и потолков в соответствии с проектом, ремонт трещин подоконников;

восстановление деформированных конструкций из гипсокартона: перегородок, каркасов потолочных тяг;

реставрация и локальная замена фрагментов декора интерьеров зрительного зала и вестибюля 1-го и 2-го этажа: настенной и потолочной лепнины, декора балконов и царской ложи;

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

обновление утраченных конструкций полов сцены, зрительного зала и вестибюля 2-го этажа;

устройство паркетных полов в зрительном зале и вестибюле 2 этажа.

Также в ОКН в своем отчете указали, что во время восстановительных работ на объекте необходимо обеспечить пожарную безопасность. В процессе реконструкции строителей обязали использовать огнестойкие стройматериалы, установить аварийное освещение, пожарные извещатели, предусмотреть два выхода на чердак из лестничных клеток и обеспечить подъезд пожарной техники.

На восстановление театра выделили 40 миллионов рублей

Напомним, пожар произошел в здании Алафузовского театра 14 июня. Локализовать возгорание на площади 500 кв. метров удалось лишь спустя шесть часов. К тушению пожара привлекли 85 человек и 24 единицы техники. Сообщалось, что у здания обрушились потолок и крыша.

предоставлено realnoevremya.ru ГУ МЧС РФ по РТ

Находящейся в театре арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» пришлось перенести свои постановки в культурный центр им А.С. Пушкина. Однако же репетиции артисты проводили в неповрежденных левом и правом крыльях здания.

В сентябре этого года стало известно, что на восстановление Алафузовского театра Главстрой республики выделил 37,7 млн рублей. Эти средства должны быть потрачены также на проведение противоаварийных работ.



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Александр Зарипов