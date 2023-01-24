Охраняемую государством трубу завода Паулуччи в Ключищах под Казанью растаскивают по кирпичику

Фото: предоставлено Гузель Камаловой

«По кирпичику растаскали» 2 метра кладки



Буквально следуя известному городскому романсу начала прошлого века, неизвестные злоумышленники продолжили начатый год назад разбор находящейся под охраной государства трубы завода маркизов Паулуччи в Ключищах. Заметившие это местные жители обратились с сообщением о нарушении закона в полицию, но мародеры успели разобрать и увезти около двух метров старинной кирпичной кладки.

В своем чате жители Ключищ разместили фото кем-то заботливо расчищенной дороги к трубе и отпечатков протектора грузовика, который подъезжал вплотную к историческому сооружению. Появилась там и информация о КАМАЗ, на котором могли вывезти кирпичи, однако позднее жители сообщили: «Этот КАМАЗ я видела, когда ехала в Ключищи. Он стоял на развилке, где поворот на новый кирпичный [завод] и в Ключищи… Стоял пустой, кирпичей не увидела, рядом была машина полиции — разбирались (участковый и двое мужчин)».

Фото: из чата группы защитников усадьбы Паулуччи

«Обстоятельства выясняем»

— Вчера поступило телефонное сообщение, что в Ключищах разбирают старинную трубу, — подтвердили «Реальному времени» в межмуниципальном отделе МВД России «Верхнеуслонский». — Обстоятельства происшествия выясняем.

— Жители утром в понедельник оперативно сообщили о происшествии главе поселения, и мы срочно направили сообщение Гущину, в Комитет по охране объектов культурного наследия, — рассказал «Реальному времени» замглавы Верхнеуслонского района Сергей Осянин. — Они оперативно ее отработали с выездом на место, с полицией, а возможно, уже с прокуратурой. Все, что зависело от нас, мы сделали.

Наше издание обратилось в комитет с телефонным запросом о том, какие меры приняты к защите объекта культурного наследия от варварского разрушения. По получении ответ будет опубликован.

Фото: msu.tatarstan.ru

«Какая охрана без охраны?»

«Как такое может быть? Охранный объект без вывески. Кто-то разбирает, якобы [власти] не в курсе. В новостях и писали сколько об этом!» — возмущалась в ключищинском чате Аида Гайфутдинова.

Действительно, полгода назад объект «Промышленная труба кирпичного завода XIX века» был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия — соответствующий приказ издал глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. Однако охрана оказалась номинальной: на трубе так и не появилось информационной таблички о том, что она находится под защитой государства.

А растащить по кирпичику де факто не охраняемый объект выгодно многим. В чате Ключищ уже появились версии, кому это выгодно — от собственника земельного участка, которому труба мешает осуществить на нем коммерческий проект, до тех, кто на дармовщинку желал бы поживиться качественным кирпичом, и коллекционеров. Кирпичи-то тут раритетные, XIX века, а некоторые еще и с клеймом завода Паулуччи.

Кирпичи с клеймом маркизов Паулуччи. Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Кирпичи не сбрасывали, снимали аккуратно и увезли, — рассказала «Реальному времени» активистка из Ключищ Гузель Камалова. — В первый раз, в феврале 2022-го, их просто бросали на землю, не жалели. Сейчас, видимо, решили сохранить. Без охраны трубу могут просто разворовать!

Труба на глазах укорачивается

Напомним, снос трубы завода маркизов Паулуччи начал в феврале 2022 года наследник земельного участка, на котором она расположена. Александр Осянин приступил к ее разбору, даже не вступив в права наследства. По настоянию защитников культурного наследия Комитет РТ по охране объектов культурного наследия выдал ему предписание с запретом производить работы до принятия решения, является ли это сооружение памятником истории, однако с трубы уже было снято несколько рядов кирпичей — в результате полностью исчез декоративный фриз, а кладка ниже оказалась полностью открыта разрушительному воздействию осадков и ветра. А теперь в результате мародерства труба укоротилась еще на два метра — так, пожалуй, скоро, действительно, нечего охранять будет.

Вначале труба лишилась декоративного фриза, а теперь укоротилась еще на 2 метра. Фото: из чата защитников наследия маркизов Паулуччи

Помощник президента Татарстана, член совета ТРО ВООПИиК Олеся Балтусова говорила тогда, что госорган — комитет — может потребовать от Осянина, чтобы тот восстановил трубу. Однако в комитете «Реальному времени» пояснили, что под охрану берется лишь та часть объекта, которая указана в описании на этот момент:

— Утраченные элементы можно воссоздать, но это не обязанность.

Сегодня Олеся Балтусова рассказала нашему изданию, что по просьбе активистов — защитников наследия Паулуччи она обратилась к главе Верхнеуслонского района Марату Зиатдинову, и он ответил ей, что «работы остановлены, полиция разбирается, подключили даже ФСБ, однако собственник на контакт [с властями и правоохранительными органами] не идет».

Инна Серова