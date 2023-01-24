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Охраняемую государством трубу завода Паулуччи в Ключищах под Казанью растаскивают по кирпичику

13:40, 24.01.2023 11
Охраняемую государством трубу завода Паулуччи в Ключищах под Казанью растаскивают по кирпичику
Фото: предоставлено Гузель Камаловой

«По кирпичику растаскали» 2 метра кладки

Буквально следуя известному городскому романсу начала прошлого века, неизвестные злоумышленники продолжили начатый год назад разбор находящейся под охраной государства трубы завода маркизов Паулуччи в Ключищах. Заметившие это местные жители обратились с сообщением о нарушении закона в полицию, но мародеры успели разобрать и увезти около двух метров старинной кирпичной кладки.

В своем чате жители Ключищ разместили фото кем-то заботливо расчищенной дороги к трубе и отпечатков протектора грузовика, который подъезжал вплотную к историческому сооружению. Появилась там и информация о КАМАЗ, на котором могли вывезти кирпичи, однако позднее жители сообщили: «Этот КАМАЗ я видела, когда ехала в Ключищи. Он стоял на развилке, где поворот на новый кирпичный [завод] и в Ключищи… Стоял пустой, кирпичей не увидела, рядом была машина полиции — разбирались (участковый и двое мужчин)».

Фото: из чата группы защитников усадьбы Паулуччи

«Обстоятельства выясняем»

— Вчера поступило телефонное сообщение, что в Ключищах разбирают старинную трубу, — подтвердили «Реальному времени» в межмуниципальном отделе МВД России «Верхнеуслонский». — Обстоятельства происшествия выясняем.

— Жители утром в понедельник оперативно сообщили о происшествии главе поселения, и мы срочно направили сообщение Гущину, в Комитет по охране объектов культурного наследия, — рассказал «Реальному времени» замглавы Верхнеуслонского района Сергей Осянин. — Они оперативно ее отработали с выездом на место, с полицией, а возможно, уже с прокуратурой. Все, что зависело от нас, мы сделали.

Наше издание обратилось в комитет с телефонным запросом о том, какие меры приняты к защите объекта культурного наследия от варварского разрушения. По получении ответ будет опубликован.

Фото: msu.tatarstan.ru

«Какая охрана без охраны?»

«Как такое может быть? Охранный объект без вывески. Кто-то разбирает, якобы [власти] не в курсе. В новостях и писали сколько об этом!» — возмущалась в ключищинском чате Аида Гайфутдинова.

Действительно, полгода назад объект «Промышленная труба кирпичного завода XIX века» был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия — соответствующий приказ издал глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. Однако охрана оказалась номинальной: на трубе так и не появилось информационной таблички о том, что она находится под защитой государства.

А растащить по кирпичику де факто не охраняемый объект выгодно многим. В чате Ключищ уже появились версии, кому это выгодно — от собственника земельного участка, которому труба мешает осуществить на нем коммерческий проект, до тех, кто на дармовщинку желал бы поживиться качественным кирпичом, и коллекционеров. Кирпичи-то тут раритетные, XIX века, а некоторые еще и с клеймом завода Паулуччи.

Кирпичи с клеймом маркизов Паулуччи. Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Кирпичи не сбрасывали, снимали аккуратно и увезли, — рассказала «Реальному времени» активистка из Ключищ Гузель Камалова. — В первый раз, в феврале 2022-го, их просто бросали на землю, не жалели. Сейчас, видимо, решили сохранить. Без охраны трубу могут просто разворовать!

Труба на глазах укорачивается

Напомним, снос трубы завода маркизов Паулуччи начал в феврале 2022 года наследник земельного участка, на котором она расположена. Александр Осянин приступил к ее разбору, даже не вступив в права наследства. По настоянию защитников культурного наследия Комитет РТ по охране объектов культурного наследия выдал ему предписание с запретом производить работы до принятия решения, является ли это сооружение памятником истории, однако с трубы уже было снято несколько рядов кирпичей — в результате полностью исчез декоративный фриз, а кладка ниже оказалась полностью открыта разрушительному воздействию осадков и ветра. А теперь в результате мародерства труба укоротилась еще на два метра — так, пожалуй, скоро, действительно, нечего охранять будет.

Вначале труба лишилась декоративного фриза, а теперь укоротилась еще на 2 метра. Фото: из чата защитников наследия маркизов Паулуччи

Помощник президента Татарстана, член совета ТРО ВООПИиК Олеся Балтусова говорила тогда, что госорган — комитет — может потребовать от Осянина, чтобы тот восстановил трубу. Однако в комитете «Реальному времени» пояснили, что под охрану берется лишь та часть объекта, которая указана в описании на этот момент:

— Утраченные элементы можно воссоздать, но это не обязанность.

Сегодня Олеся Балтусова рассказала нашему изданию, что по просьбе активистов — защитников наследия Паулуччи она обратилась к главе Верхнеуслонского района Марату Зиатдинову, и он ответил ей, что «работы остановлены, полиция разбирается, подключили даже ФСБ, однако собственник на контакт [с властями и правоохранительными органами] не идет».

Инна Серова
ПроисшествияИсторияВластьОбщество Татарстан Верхнеуслонский муниципальный район РТБалтусова Олеся АлександровнаКомитет РТ по охране объектов культурного наследияГущин Иван Николаевич

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комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 13:51
    труба памятник?! да снести кирпичи нужнее этой трубы просто предлог денежку получать из бюджета.Это непапятник ничего ценногов трубах нет все жду когда сортиры с выгребными ямами начнут охранять эти фрики любители чепухи мол память
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    Анонимно 14:23
    вы были там? Смотрели на нее? Она завораживает, это исторический объект, который погружает в тебя в другое время. А если кирпичи нужны, то купи, а не воруй. Воровство ни чем не оправдать.
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    Анонимно 14:36
    Труба 19 века, безусловно, Памятник истории, культуры и архитектуры.
    Во всех странах трубу признали бы Памятником.
    Но к защите наследия должны подключится и местные жители.
    А не только доносы в прокуратуру писать.
    Хотя бы табличку повесили бы "защитницы".
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    Анонимно 14:47
    Безусловновсе объекты датируемые 19 веком немогут быть памятниками! ТРуба не может быть памятником хоть культуры хоть истории это просто старое ненужное строение. Жителям людям всем это труба не нужна кирпичи нужны а ваши трубы нет!! сам там сиди охраняй
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    Анонимно 15:17
    Не суди по себе о всем другом Человечестве.
    Хотя ты больше похож на бота.
    Слишком уж примитивное "мышление".
    Похоже ты простой бот.
    В Белорусии, США, Франции, Японии и др. странах трубу, безусловно, признали бы Памятником.
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    Анонимно 15:24
    Не занимайтесь низкопоклонством. В цивилизованных странах трубу эту снесли давно бы
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  • Анонимно 14:10
    Эта труба памятник. Это признано комитетом ОКН.
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    Анонимно 14:39
    Дело не в "признании" ОКН или ТРО ВООПИиК - Памятников огромное количество.
    Дело в том, что даже "защитницы" палец о палец для сохранения Памятника "ударить" не желают, а только с удовольствием пишут во все инстанции.
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    Анонимно 15:26
    Ну вот покажите как надо. Охранять. А народу это ваше не нужно
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    Анонимно 15:25
    Мало ли что окн напишет. Это не памятник. Это объект пиара
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  • Анонимно 15:17
    а как они сверху достают кирпичи? там вход есть, получается?
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