В Чистополе разработают проекты зон охраны в отношении объектов культурного наследия

На разработку проектов зон охраны в отношении объектов культурного наследия, расположенных на территории Чистополя, готовы направить 4,4 миллиона рублей. Такую сумму предусмотрели в бюджете Татарстана, выяснило «Реальное время».

Цель работ — обеспечение сохранности объектов культурного наследия в Чистополе в сложившейся историко-градостроительной и природной среде путем установления границ территорий зон охраны, а также требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон их охраны, посредством разработки соответствующих проектов. Завершить их требуется до 15 декабря.

В списке указаны 28 объектов культурного наследия, находящихся в Чистополе. Среди них местного значения:

«Дача купца Кутермина», XIX век, по Энгельса, 68;

«Жилой дом», середина XIX века, по ул. Тукая, 84;

«Жилой дом», середина XIX века, по Льва Толстого, 114;

«Дом Н.И. Генке», середина XIX века, по Льва Толстого, 112;

«Жилой дом», начало XIX века, по Льва Толстого, 99;

«Корпус с трапезной Успенского монастыря», 1846 год, по ул. Пионерской, 1;

«Жилой дом», начало XX века, по ул. Энгельса, 41;

«Усадебный комплекс», середина XIX в., по Тукая, 89;

«Главный дом», середина XIX в., входящий в состав объекта культурного наследия местного значения «Усадебный комплекс», середина XIX века, по Тукая, 89;

«Хозяйственные постройки», середина XIX в., входящий в состав объекта культурного наследия местного значения «Усадебный комплекс», середина XIX века, по Тукая, 89;

«Усадьба купца П.М. Шашина» (ансамбль) по ул. Нариманова, 44;

«Главный дом», входящий в состав объекта культурного наследия местного значения «Усадьба купца П.М. Шашина» по ул. Нариманова, 44;

«Дворовые сооружения», входящие в состав объекта культурного наследия местного значения «Усадьба купца П.М. Шашина» по ул. Нариманова, 44;

«Флигель», входящий в состав объекта культурного наследия местного значения «Усадьба купца П.М. Шашина» по ул. Нариманова, 44;

Двухэтажный кирпичный жилой дом с оградой и верандой, конец XIX в., по ул. Октябрьской, 81, лит. А, А1;

Среди объектов культурного наследия регионального значения:

«Дoм, гдe в 1941—1943 гг. жил пиcaтeль Фeдин K.A.», 1941—1943 гг., по ул. Бутлерова, 91;

«Дoм, гдe в 1941—1943 гг. жил пoэт Tвapдoвcкий A.T.», 1941—1943 гг., по ул. Бебеля, 87;

«Дом, где в 1941—1943 гг. жил Щипачев С.П.», 1941—1943 гг., по ул. Галактионова, 42;

«Дoм, гдe в 1941 г. жилa пoэтecca Axмaтoвa A.A.», 1941 г., по ул. Розы Люксембург, 22;

«Дoм, гдe в 1941—1943 гг. жили пиcaтeли Tpeнeв K.A., Пaвлeнкo П.A.», 1941—1943 гг., по Льва Толстого, 81;

«Дом, где в 1941—1943 гг. жил поэт Исаковский М.В.», 1941—1943 гг., по Льва Толстого, 164;

Двухэтажный угловой деревянный жилой дом по ул. К. Либкнехта, 11;

Комплекс одноэтажных кирпичных жилых домов с воротами по ул. Маринина, 6;

Городская деревянная усадьба с амбаром и воротами с солярными символами по ул. Галактионова, 78;

Здание производственных корпусов, конец XIX в., по ул. Льва Толстого, 181;

двухэтажный кирпичный жилой дом с аттиками по ул. Тукая, 48;

Административное двухэтажное кирпичное здание завода Проваторова по ул. Энгельса, 1;

Комплекс производственных и жилых зданий, начало XX в., по ул. Энгельса, 80.

Работы пройдут в пять этапов, первый из которых — предварительный, включающий сбор обосновывающей документации — материалы генплана Чистополя, план линий градостроительного регулирования, карта зон с особыми условиями использования территорий, копии архивных планов и чертежей и градостроительной документации. Второй этап — формирование материалов для обоснования и разработки проекта зон охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон.

Фото: tatarstan.ru (архив)

Третий этап — итоговая часть. Он предусматривает предоставление графической и текстовой частей проектов границ зон охраны объектов культурного наследия. Четвертый этап — государственная историко-культурная экспертиза документов, пятый — подготовка XML-схем в целях постановки на кадастровый учет зон охраны объектов культурного наследия.



В авторской колонке для «Реального времени» помощник президента Татарстана, член совета Общества охраны памятников Олеся Балтусова рассказывала, что в 2011 году депутаты и академики во главе с Наилем Валеевым обратились в адрес республиканского руководства, так как Чистополь расселяли по программе аварийного жилья, оставляя дома без охраны и без программы развития. В списки на расселение в Чистополе попали примерно 200 домов. В декабре 2019-го акция ТРО ВООПИиК по экстренной консервации старинных построек города Чистополя объединила около полусотни участников. За 3 дня акции были заколочены окна и двери 10 исторических зданий.

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Татьяна Демина