Марсель Валиуллин покинул пост зампреда Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия

Фото: скриншот realnoevremya.ru страницы сайта okn.tatarstan.ru

Марсель Валиуллин освобожден от должности заместителя председателя Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия. Он покидает пост с 5 октября.

Согласно распоряжению кабмина Татарстана, Марсель Валиуллин освобожден от занимаемой им до этого дня должности в связи с расторжением служебного контракта по инициативе гражданского служащего.

Должность заместителя председателя Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Марсель Валиуллин занимал с декабря 2020 года. До этого он с 2011 года работал главным советником отдела по реализации инвестиционных программ в дорожном и строительном комплексах Управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйств аппарата Кабмина республики.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, у председателя Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Ивана Гущина всего два заместителя. На посту остается Наталья Прохорова.

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Татьяна Демина