Владельца дома Пашковского — Писарева привлекли к ответственности

На территории деревянного особняка запрещены любые работы

Фото: Максим Платонов

Дом Пашковского — Писарева на Калинина, 13 в Казани включили в список объектов, обладающих признаками ОКН. Создана комиссия, которая должна будет внести сохранившийся образец деревянного зодчества в реестр вновь выявленных памятников истории и культуры России. Как стало известно «Реальному времени», собственник здания — ООО «Картли» — за несанкционированные работы на территории и снос флигеля привлечен к административной ответственности. Однако общественники продолжают бить тревогу — они опасаются за судьбу строения, вокруг которого владелец вел земляные работы, и теперь фундамент размывается сильными ливнями, что несет угрозу разрушения особняка.

«Владелец дома не оставляет попыток уничтожить памятник»

Комитет Татарстана по охране ОКН оперативно отреагировал на обращение регионального отделения общества охраны памятников и включил дом Пашковского — Писарева по улице Калинина, 13 в список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Это было последнее заявление, которое успела написать перед кончиной председатель ТРО ВООПИиК Фарида Забирова. На данный момент создана специальная комиссия, которая должна будет провести осмотр дома, чтобы внести его в реестр вновь выявленных памятников.

Как следует из официального ответа ведомства Ивана Гущина на обращение общественников (имеется в распоряжении редакции), «дальнейшая работа комиссии будет осуществляться в установленный законом срок (в течение 90 рабочих дней) в соответствии с требованиями законодательства».

Казалось бы, за судьбу двухэтажного деревянного дома можно быть спокойным. Однако не тут-то было. Собственник здания — ООО «Картли» — в июне снес во дворе особняка старинный флигель из красного кирпича и волжского известняка. Постройка, которой больше 120 лет, составляла интересный архитектурный ансамбль с главным домом. Кроме того, владелец проводил земляные работы во дворе и вокруг особняка, что, по мнению общественников, создает угрозу фундаменту дома.

Историк и экскурсовод Марк Шишкин рассказал «Реальному времени», что начал наблюдать за зданием еще в апреле, когда на прилегающей к нему территории появились признаки хозяйственной деятельности.

— Пик работ пришелся на май и июнь. Именно тогда за домами 13 и 17 по улице Калинина орудовала техника, и именно тогда была снесена кирпично-каменная постройка, отмеченная еще на плане домовладения 1915 года. В последние свои посещения я не видел, чтобы там кто-то работал, но очень хорошо заметно, что участок изрыт. Причем одна траншея вплотную подходит к дому 13.

Марк Шишкин рассказал «Реальному времени», что начал наблюдать за зданием еще в апреле, когда на прилегающей к нему территории появились признаки хозяйственной деятельности. Фото: Марк Шишкин

Казанский краевед и блогер Ян Гордеев считает, что владелец дома не оставляет попыток уничтожить памятник.

— Участок вокруг дома перерыт, ливневые дожди сильно размывают фундамент, так что образовались провалы грунта под домом. Есть угроза обрушения. Собственник делает все, чтобы повредить старинный дом, а затем поставить вопрос о выводе его из реестра, — отметил он в разговоре с нашим изданием.

Статус ИЦГФО не гарантирует сохранность

«Реальное время» обратилось с запросом к хозяину дома Пашковского — Писарева, трейдеру полимерной продукции «Картли», с просьбой прокомментировать, какие планы у общества по использованию этого здания, с какой целью трактор перерыл двор, и нет ли опасений, что это нанесет ущерб его фундаменту. На момент публикации ответ не поступил.

И. о. председателя татарстанского отделения ВООПИиК Наталья Топал в разговоре с «Реальным временем» положительно оценила включение дома на Калинина, 13 в список возможных памятников. Однако отметила, что пока он имеет статус исторически ценного градоформирующего объекта (ИЦГФО), и это не гарантирует его сохранность.

— У нас до сих пор такие здания остаются беззащитными. Перед смертью Фарида Мухамедовна Забирова ездила на Всероссийский съезд ВООПИиК с одной главной задачей — ввести поправку в законодательство об объектах историко-культурного наследия, чтобы защитить объекты ИЦГФО, придав им статус охраняемых государством. На самом деле, это большая проблема не только у нас, в Татарстане, а во всей стране. Это просто обозначили, что вот есть такой дом, но никакие охранные меры по закону предпринять невозможно. У нас вообще один действующий закон — 73 ФЗ, который сохранился со времен РСФСР, 1978 года, и к нему постоянно идут поправки. Он нуждается в совершенствовании и сейчас всплывают моменты, что в этом законе не прописаны механизмы. И вопрос «что дальше?» — это вопрос механизма. Его надо прорабатывать. И мы сейчас как раз этот вопрос продвигаем.

Топал отметила, что за домом Пашковского — Писарева ведется наблюдение. При ТРО ВООПИиК есть группа быстрого реагирования, куда входят молодые ученые, журналисты, общественники.



— Они сразу звонят, начинают писать письма, сами выезжают на место, снимают видео, как ведутся работы. Единственная проблема — это частная территория, и мы не имеем права туда зайти и посмотреть, что там есть. Этими полномочиями обладает только Комитет ОКН. Поэтому и было обращение в комитет, и сейчас ждем результата.

По указанию Комитета ОКН работы на объекте приостановлены

«Реальное время» обратилось с вопросом о судьбе здания к председателю Комитета ОКН Ивану Гущину. Вскоре в комитете сообщили, что владелец дома привлечен к административной ответственности:

— Собственник неоднократно пытался исключить здание из списков ценных градоформирующих объектов исторического поселения Казань. После оглашения решения апелляционной инстанции арбитражного суда, собственником были начаты строительные работы на территории памятника…

В Комитете ОКН сообщили, что владелец дома привлечен к административной ответственности. Фото: Максим Платонов

Зная о том, что собственник игнорирует действующее законодательство об охране объектов наследия, комитет также вынес предписание о приостановке любых работ как на самом объекте, так и на земельном участке. Тем не менее собственник не исполнил данное предписание, что явилось основанием для привлечения его к административной ответственности.

Следует отметить, что прокуратурой Вахитовского района вынесено представление об устранении нарушений.

Один из двух оставшихся в Казани домов профессоров духовной академии

Дом Пашковского — Писарева — это двухэтажная постройка, в разные годы принадлежавшая педагогу и архитектору Христофору Пашковскому и профессору Казанской духовной академии Леониду Писареву.

— Дом интересен и местоположением, и своей историей. Он высится сразу над подъемом в крутую гору. Глядя на него, вы понимаете, то находитесь в историческом центре Казани, а не в спальном районе. Я проследил историю дома до середины XIX века, но самые колоритные жильцы были там в начале ХХ столетия. С 1901 по 1909 годы дом принадлежал Христофору Григорьевичу Пашковскому. Он был преподавателем Реального училища и практикующим архитектором. До сих пор украшением Казани являются спроектированные Пашковским здание Реального училища (Лево-Булачная, 44/1) и номера «Волга» (Горького, 3).



С 1909 по 1918 годы домом владел профессор Казанской духовной академии Леонид Иванович Писарев — крупный церковный ученый и заметный общественный деятель дореволюционной Казани. Например, в качестве депутата Казанской городской думы, Писарев лоббировал постройку в Казани современного Речного порта на Волге. А в 1917 году Писарев участвовал в восстановлении патриаршества в Русской православной церкви, и в избрании первого за несколько веков патриарха Тихона, — рассказал Марк Шишкин.

План строений, принадлежавших профессору Казанской духовной академии Леониду Ивановичу Писареву. ГА РТ Ф.81. Оп.8. Д. 625. Л.9. Предоставлено Марком Шишкиным

Особые заслуги у Писарева перед чувашским народом, он помогал чувашской интеллигенции издавать первую национальную газету «Хыпар».

— На всю Казань осталось только два собственных дома профессоров Казанской духовной академии! Дом Писарева на улице Калинина и дом Ивана Михайловича Покровского на Шмидта. А это целый пласт в истории нашей многонациональной Казани, — отмечает краевед.