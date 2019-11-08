«Верните как было, и все!» — авторам реконструкции «Кольца» устроили разнос

Победители конкурса на лучший облик казанского торгового центра пришли за советом, а нарвались на критику

Авторы победившего проекта реконструкции «Кольца» решили обратиться за советом к казанским краеведам и архитекторам, поскольку их детище, по мнению общественности и ряда экспертов, однозначно требует серьезной доработки. В рамках презентации, прошедшей сегодня на заседании научно-методического совета при Комитете Татарстана по охране ОКН, они рассказали о том, что собираются сохранить историю реновируемого объекта и национальный колорит, привнеся при этом современные детали. Молодые архитекторы из бюро «Хэдс Групп» также добавили, что постараются создать удобную пешеходную и доступную среду, сузив улицу Пушкина. Помимо этого, авторы проекта принесли на встречу макет фасадной панели, чтобы эксперты могли дать свою оценку новому внешнему оформлению ТЦ. Однако вместо обсуждения и рекомендаций получили лишь шквал критики и агрессии, который приходилось гасить то главе комитета Ивану Гущину, то главному архитектору Казани Ильсияр Тухватуллиной. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Воссоздание классической архитектуры там неуместно»

В октябре завершился конкурс на лучший проект реконструкции ТЦ «Кольцо». Напомним, победители конкурса — молодые архитекторы из бюро «Хэдс Групп» Владислав Куликовский и Арсен Хаиров — предложили окружить торговый центр белой сетчатой вуалью, расширить площади на 10% — до 94 тысяч кв. м, и благоустроить вокруг зеленую зону.

На церемонии награждения победителей конкурса главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина заявила, что проект все равно придется дорабатывать до совершенства: «У нас были жесткие дебаты: у всех консультантов было много весомых доводов. Те, кто голосовал за, потом поменяли свое мнение. Но общий результат таков, что победителю надо будет еще много работать».

Для того чтобы учесть мнения всех сторон, а также получить советы и наставления от авторитетных казанских краеведов и архитекторов, Куликовский и Хаиров пришли сегодня на заседание научно-методического совета при Комитете по охране объектов культурного наследия. Общение с экспертами они начали с презентации проекта и детального объяснения разработанных решений.

Общение с экспертами Хаиров и Кульковский начали с презентации проекта и детального объяснения разработанных решений. Фото vk.com/headsgroup

— Облик торгового центра не отвечает современным архитектурным тенденциям, особенно на фоне окружающей богатой застройки разных архитектурных эпох. Часть участка торгового центра не застроена, и там находится плоскостная парковка. Создается очень много открытого пространства, делая среду некомфортной, — начал свое выступление с критики Владислав Куликовский. — Пешеходные пути рядом с ТЦ — неудовлетворительные, имеют сужения, отсутствует безбарьерная среда. Нет наземного перехода через улицу Пушкина на протяжении километра — от Салимжанова до Галактионова. Через Пушкина можно перейти только по подземному переходу, что снижает активность пешеходов и мешает маломобильным группам населения. Наше предложение: сделать наземный переход, соединив Баумана и Петербургскую. Подземный переход при этом останется. Также необходимо сократить количество полос на Пушкина, чтобы внести порядок в хаос автобусов и личного транспорта.

«Современным языком архитектуры мы отдаем дань истории этого места»

В свою очередь коллега Куликовского добавил, что анализ текущей застройки по ул. Пушкина дал понять, что «воссоздание какой-либо классической архитектуры там неуместно», и в данном случае необходим «современный объем, который мягко впишется в окружение».

— Планируется восстановить облик зданий, формировавших фасадный фронт по Пушкина и Бутлерова. Это в первую очередь позволит вернуть плотную фронтальную застройку. Добавленные объемы по форме, этажности и структуре будут напоминать здания, которые существовали здесь ранее, связывая новый объект с историей, — сообщил аудитории Арсен Хаиров.



Продолжая разговор о внешнем виде ТЦ, Владислав Куликовский перешел к вопросу его оформления и отметил, что современность облика достигается «многослойным фасадным решением с использованием современных материалов».

Владислав Куликовский отметил, что современность облика достигается «многослойным фасадным решением с использованием современных материалов». Фото headsgroup.ru

— Новые созданные объемы по периметру накрываются металлическими перфорированными панелями. Днем ТЦ будет выглядеть целостно и современно, аккуратно выстраивая диалог с окружающей застройкой. Рисунок сетки выполнен с использованием распространенного татарского орнамента, который был упрощен до геометрических фигур. При этом в разных частях здания рисунок будет разным. Также будет воссоздан силуэт исторических зданий в современном прочтении, — рассказал Куликовский. — Таким образом, создаются два визуальных сценария: дневной и ночной. Днем здание выглядит целостно, максимально отражая его функцию, а в темное время суток через сетку начинает проступать силуэт, повторяющий объемы зданий, которые находились здесь ранее. Таким образом, современным языком архитектуры мы отдаем дань истории этого места. Кстати, мы специально принесли макет фасадной панели масштабом 1:1, чтобы вы ознакомились.

«Давайте все смелые идеи за Казанку, пожалуйста!»

После завершения презентации, которая и без того несколько раз прерывалась резкими выкриками из зала, на молодых людей, пришедших за советом, обрушился шквал критики.

— Я считаю, что в исторической части города основным материалом был и должен оставаться кирпич. Эти ваши сетки сегодня, может быть, модны. Сейчас ощущение, что это — строительные леса на чем-то непонятном. Как таковой архитектуры нет — это дань новой моде и новым материалам, которые завтра перестанут быть модными. Менять одно на другое совершенно бессмысленно. Что в прошлый раз это «Кольцо» было построено — было модным цветное стекло. А сейчас — вот эти сетки, — высказалась казанский архитектор-реставратор Рания Раимова.

После этого в разговор включилась главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, попросившая «немного сбавить агрессивную ноту, потому что ребята пришли посоветоваться».

Ильсияр Тухватуллина попросила «немного сбавить агрессивную ноту, потому что ребята пришли посоветоваться». Фото kzn.ru

— Я бы хотел высказать мнение как простой казанец. К 1000-летию мы построили «Кольцо», и это было ошибкой. Все осознали, что это была большая градостроительная ошибка. На мой взгляд, то, что предлагается сейчас, — это усугубление той самой ошибки, — выступил казанский краевед Алексей Клочков. — Сетка смотрится, откровенно говоря, как строительные леса. Весной она через два дня станет черной. Если уж восстанавливать, то действительно надо использовать кирпич.

На этом моменте в дискуссию вступил глава Комитета по охране ОКН Иван Гущин, отметивший, что сейчас в Казани «есть большая потребность на регенерацию исторической среды», и также призвавший собравшихся к конструктивному диалогу.

— Верните как было, и все! — выкрикнул из зала автор группы Kazan Nostalgique Андрей Шритт.

— Я еще раз предлагаю обсуждать вопрос в рамках диалога. В рамках конкурса были предложены разные варианты, в том числе очень смелые… — начала было говорить Ильсияр Тухватуллина, но тут же была прервана.

— Давайте все смелые идеи за Казанку, пожалуйста! — раздался еще один выкрик из зала.

— Можно я договорю? — обратилась к собравшимся главный архитектор города. — Окружающая застройка в данном месте очень разношерстная: Пенсионный фонд, «Гранд Отель», «Детский мир», а с другой стороны — очень плотная историческая застройка. Поэтому был выбран данный вариант. Конечно, его нужно дорабатывать. Возможно, где-то перфорированный металл частично останется, а где-то будет заменен на более плотный материал, в том числе кирпич. Возможно, где-то появятся полупрозрачные стеклоблоки, которые будут формировать фронт исторический. Может быть, воссоздавать здание один в один не имеет смысла. Большинство, включая меня, проголосовало за этот проект, потому что он не вносит каких-то ярких, новых идей в пространство, которое и так ими перенасыщено. Плотность застройки идентична исторической, контур квартала в данном проекте восстановлен. Если есть какие-то замечания, то ребята еще раз проверят. Я бы хотела получить диалог, а не агрессивное нападение.

Окружающая застройка в данном месте очень разношерстная: Пенсионный фонд, «Гранд Отель», «Детский мир», а с другой стороны — очень плотная историческая застройка, отметила главный архитектор. Фото rutraveller.ru

В конце встречи стороны договорились встретиться еще раз для обсуждения проекта. А молодые архитекторы Куликовский с Хаировым обещали учесть прозвучавшие замечания.