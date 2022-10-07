В башне Сююмбике Казанского кремля могут обустроить смотровую площадку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В башне Сююмбике в Казанском кремле могут обустроить смотровую площадку. Об этом рассказал председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

— Башню Сююмбике, которая у нас сегодня бренд, падающая башня, мы тоже ею занимаемся, и тоже сегодня даны соответствующие поручения по обследованию этого помещения. И мы идем по пути все-таки приспособления для возможности туристам попасть на эту башню, на смотровую башню с возможностью увидеть окрестности вокруг кремля, — сообщил он.

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В прошлом году в Татарстане составили цифровой паспорт на башню Сююмбике. Его технология позволяет определить координаты объекта с помощью сканера в сотне миллионов точек, а погрешность составляет всего пару миллиметров.

В начале 2021 года Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия выражал озабоченность состоянием падающей башни Сююмбике. При мониторинге ее состояния использовалась лазерная технология. Все подробности — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина