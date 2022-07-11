Старейшее гражданское здание Казани может стать административным центром

Памятник конца XVII — начала XVIII веков постройки готовят к реконструкции

Фото: Ринат Назметдинов

Как стало известно «Реальному времени», дом владельцев Суконной фабрики, с большими стараниями законсервированный прошлой весной силами волонтеров, застройщика, Комитета РТ по охране ОКН, наконец-то обрел шанс на вторую жизнь. Старейшее гражданское здание Казани, единственное в городе сохранившее «красное крыльцо», начали готовить к реконструкции — проект получил положительное заключение экспертов. Как будут восстанавливать уникальный памятник, на каких условиях он достанется инвестору и какую судьбу ему готовят — подробности в нашем материале.

Требуется бережное восстановление

Объект культурного наследия «Дом жилой» конца XVII — начала XVIII веков эксперты причисляют к редкому представителю застройки дорегулярного периода и предлагают рассматривать в разрезе истории не только Суконной мануфактуры и одноименной слободы, но и развития застройки всей Казани.

Особенную ценность представляют сохранившиеся декоративные элементы фасада, а также проявившиеся фрагменты срубленного утраченного декора на отдельных частях здания. Но в советские годы дом претерпел значительные изменения, когда были растесаны оконные проемы, устроены новые перемычки, пробиты оконные и дверные проемы.



В акте историко-культурной экспертизы отмечается, что, несмотря на древность здания, многочисленные перестройки и изменение функции, объект выстоял и сохранил свои уникальные архитектурные элементы, в частности «красное крыльцо», кирпичные своды и кулаки для ставен. Эксперты указали, что строение требует бережной реставрации, восстановления архитектурно-декоративных элементов, а также не менее бережного приспособления под современную функцию.

Эксперты указали, что строение требует бережной реставрации. Фото: Ринат Назметдинов

Строение не очень большое — описано как бескаркасное кирпичное здание размерами 23х15 м с выступающим «красным крыльцом», с габаритами 4,7х3,7 м. Визуальный осмотр фундамента указал на малую и равномерную осадку, достаточность несущей способности грунтового основания для восприятия нагрузок, передаваемых фундаментам. Стены в ограниченно-работоспособном состоянии. Водосточная система в неудовлетворительном состоянии, трубы местами отсутствуют или деформированы. Напольное покрытие, потолки и окна также в неудовлетворительном состоянии, а вот декоративные элементы, напротив.



Эксперты отметили, что предполагаемые работы по ремонту и реставрации фасадов памятника не затрагивают исторически сложившуюся конструктивную схему здания, не нарушают особенностей памятника, а также не затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

— Объект «Дом жилой», конец XVII — начало XVIII вв., расположенный по ул. Старой, д.4 в Казани, планируется к реализации по конкурсу, по 178 федеральному закону, с начальной ценой в 1 рубль. Инвестор обязан будет произвести ремонтно-реставрационные работы на объекте, — сообщили «Реальному времени» в Комитете Татарстана по охране ОКН.

«Варианты могут быть самые разные»



Координатор школы волонтеров, градозащитник Дмитрий Полосин был в числе активистов, которые участвовали в уборке и консервации памятника прошлой весной. По его наблюдениям, здание выглядело вполне крепким, удручающий вид придавала лишь его захламленность — после расселения жильцов дом облюбовали бомжи:

— Больших трещин я не заметил, на мой взгляд, это прекрасный дом. Мы убирали мусор, заколачивали окна. Много было посторонних предметов, где-то были выкорчеваны полы, доски. За долгие годы все было захламлено, замусорено.

По мнению Полосина, важно, чтобы после реставрации памятник как можно быстрее обрел новую жизнь: «Дом нужно восстановить, это наша история. Сложно сказать, что бы хотелось там видеть после реставрации, но не офис. Хочется, чтобы дом жил. Лучше пусть будет под жилье или как доходный дом. Либо что-то еще интересное сделать».



Согласно заключению о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования, эксперты предлагают отталкиваться от исторического назначения дома, а это жилье и административное здание. Предлагаемое специалистами современное назначение — административное.

Краевед, казанский экскурсовод Марк Шишкин в беседе с «Реальным временем» высказал идею, как важно не только подобрать правильное назначение для отреставрированного здания, но и обеспечить его пешую доступность:

— Относительно использования дома на улице Старой после реставрации варианты могут быть самые разные, но принципиально важно, чтобы к объекту был обеспечен пеший подход. У нас в Казани сейчас много говорят о повторном привлечении туристов в город, а для этого нужно много экскурсионных объектов за пределами линии: Кремль, улица Баумана, озеро Кабан.

Суконная слобода и соседние с ней улицы оптимально подходят для таких нетипичных экскурсионных маршрутов. Если между старообрядческим собором и зданием суконной фабрики появится еще один объект — это будет подарок и для туристов, и для экскурсоводов. Было время, когда улица Старая утопала в зелени и была тихим местом. Пусть и сейчас тут снова возникнет благоустроенный уголок с историей.

Во сколько обойдется реставрация, пока неизвестно. Дозвониться до заказчиков экспертизы ООО «ПЦ Град» по телефонам, указанным на сайте, не удалось. Ранее глава Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин сообщал, что на восстановление дома понадобится не менее 30 миллионов рублей.



От больницы до чаеразвесочной фабрики

Активное каменное строительство в Казани началось с середины 17-го века. Разрослась и Суконная слобода. Рассматриваемый памятник, по мнению известного казанского краеведа Сергея Саначина, являлся больницей при Суконной фабрике. Наличие «красного крыльца» натолкнуло исследователя на предположение, что до этого здесь располагался дом владельца фабрики — Дряблова. Из дошедших до нас документов от 1861 года стало известно, что на тот момент здание относилось к домовладению Осокиных. Гавриил Иванович Осокин в свое время был владельцем Суконной фабрики. В 1869 году памятник пострадал от пожара, после чего внутри была проведена перепланировка. В 1891 г. Казанская суконная мануфактура была ликвидирована за долги, а здание — продано.

Здание остается пребывать в аварийном состоянии. Фото: Максим Платонов

После октябрьской революции в города хлынул большой поток людей, не исключением была и Казань. Для размещения вновь приезжающих требовались площади, и, как правило, некогда жилые купеческие дома в спешном порядке превращались в коммунальные квартиры. В интернете обнаружена фотография, снятая примерно в 1930-х годах, на которой запечатлен общий вид застройки квартала №118. Слева у края запечатлен фрагмент рассматриваемого здания, на фасаде которого читается надпись на русском и арабском языках «Производство фруктового чая и кофе». По сведениям каталога-справочника «Памятники истории и культуры РТ» 1993 года, памятник указан как «Здание чаеразвесочной фабрики Садовникова».



Последние жильцы дома покинули его в 2017 году, после чего здание оставалось бесхозным. Во время строительства перегона метро между станциями «Площадь Тукая» и «Суконная слобода» затопило подвал дома. До 2009 года со стороны северного фасада к зданию примыкали остатки зеленого массива, в 2010 году началось расширение улицы Тихомирнова и объединение ее со Щербаковским переулком. В связи с этим со стороны северного фасада был устроен шумозащитный экран, который полностью перекрыл восприятие объекта с этой стороны. В апреле 2021 года объект был законсервирован силами волонтеров, работников строительной компании ОСК, сотрудниками Комитета РТ по охране ОКН, а также ГБУ «Центр культурного наследия», внутренние помещения и территория были очищены от мусора. Однако здание остается пребывать в аварийном состоянии, требуется проведение первоочередных работ, удаление воды из подвала.