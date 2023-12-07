В центре Казани начнут ремонтировать дом XIX века — в нем жил Максим Горький

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В Казани в «доме (один из флигелей Марусовки)», в котором в 1884—1885 годы жил Алексей Пешков (Максим Горький), начнут ремонт. Об этом сообщили в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Кирпичное неоштукатуренное двухэтажное здание с мезонином находится в Казани по улице Пушкина, 24. С фасада у него два пристроя с лестничными клетками и подсобными помещениями. С улицы оно отгорожено домом постройки 1930 года, на котором установлена памятная доска.

Сначала строители очистят территорию от различного мусора, затем восстановят участки асфальта в прифундаментной зоне. Также планируется установить временную кровлю, ограждения и баннерное полотно с изображением здания.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В этом доме на протяжении года жил Максим Горький. Он поселился у своего друга, гимназиста Гурия Плетнева. В своей автобиографической повести «Мои университеты» описал этот дом так: «И вот я живу в странной, веселой трущобе — «Марусовке», вероятно, знакомой не одному поколению казанских студентов. Это был большой полуразрушенный дом на Рыбнорядской улице, как будто завоеванный у владельцев его голодными студентами, проститутками и еще какими-то призраками людей, изживших себя».



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Айрат Назипов