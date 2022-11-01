Верховный суд РТ поставил точку в деле об ущербе при восстановлении номеров Михайлова

Фото: Максим Платонов

Больше года разбирательств, и Верховный суд Татарстана принял решение о признании незаконными претензий в адрес ООО «УК Капитал-Траст-Инвест» и отмене всех обвинений по повреждению объекта культурного наследия по ул. Лобачевского, 3/24. Подробнее — в материале «Реального времени».

Требования незаконны

Верховный суд РТ 26 октября 2022 года принял решение в отношении ООО «УК Капитал-Траст-Инвест» об отмене претензий в адрес компании, касающихся объекта культурного наследия «Номера Михайлова» (ул. Лобачевского, 3/24). Фемида указала на то, что требования Комитета РТ по охране объектов культурного наследия изначально были незаконны.



Работы по восстановлению объекта продолжаются. На момент, когда здание принималось компанией, оно находилось в аварийном состоянии.

Фото: Максим Платонов

Обзор вопроса

Административное дело Комитет РТ по охране ОКН возбудил в июле, ссылаясь на акт осмотра, этот же документ был положен в основу уголовного дела. В настоящее время административное дело в адрес ООО «УК Капитал-Траст-Инвест», заведенное на основании акта, прекращено, а обстоятельства уголовного продолжают расследовать.

По версии следствия, при выполнении работ по восстановлению двух зданий в Казани были нарушены охранные обязательства, заключенные между Министерством культуры Татарстана и ООО «УК Капитал-Траст-Инвест» в 2012 и 2014 годах, и повреждены два здания, в их числе ОКН «Номера Михайлова» (ул. Лобачевского, 3/24), который внесен в государственный реестр памятников культурного наследия.

26 октября Верховным судом РТ эти претензии были признаны безосновательными.

Фото: Максим Платонов

История сквозь века

«Номера Михайлова» — жилой дом XIX века — объект культурного наследия города Казани. Объект не простой. Известен тем, что с осени 1897 года по весну 1899 года здесь жил артист Василий Качалов, по этому адресу располагались номера для приезжих. Место проживания актера было выбрано неслучайно — было близко к театру, имелся телефон, что для Казани того времени было редкостью.

Как и большинство зданий исторической части города, этот большой доходный дом за свою более чем вековую историю неоднократно перестраивался. Первоначально часть участка находилась в собственности Воскресенской церкви (ныне на этом месте находится здание химического факультета КФУ), одной из старейших церквей Казани. Позднее участок перешел в собственность купца Герасима Михайлова, и к 1884 году здание уже именовалось по фамилии собственника — номера Михайлова.

В 2010 году Казань могла лишиться единственного после сгоревшего в 1919 году старого здания драматического театра места, которое посещали Василий Качалов и Лев Толстой.

Фото: Максим Платонов

Также в Сети можно найти информацию, что здесь во время гастролей жил знаменитый актер Василий Андреев-Бурлак. По окончании гимназии Андреев-Бурлак учился какое-то время в Казанском университете. Скончался Андреев-Бурлак 10 мая 1988 года в этом же доме. 11 мая 1888 года об этом событии сообщил «Казанский биржевой листок»: «…вчера в 6 часов вечера в номерах Михайлова скончался известный даровитый артист В. Н. Андреев-Бурлак…»