Пандемия сдвинула сроки реконструкции медресе «Мухаммадия»

Сейчас на объекте культурного наследия идут внутренние работы, а вопрос по сносу здания общежития пока заморожен

Закончился первый этап реставрации старинного казанского медресе «Мухаммадия», выпускниками которого был цвет татарской интеллигенции. Зданию вернули его исторический облик, и теперь строители перешли к внутренним работам. Из-за пандемии сдать объект в сентябре не удалось, и теперь поставлена задача торжественно открыть его в мае 2021 года. Вместе с тем, как выяснило «Реальное время», вопрос по сносу расположенного на территории религиозного комплекса общежития, вызвавший мощный общественный резонанс, так и остался открытым. Руководство учебного заведения и ДУМ РТ решают, возможно ли сохранить здание 1920 года постройки.



Пандемия затормозила сдачу объекта

Как рассказал «Реальному времени» заместитель директора по учебной работе медресе «Мухаммадия» Зульфат Габдуллин, в здании, являющимся памятником архитектуры, обновлена фасадная часть, а сейчас строители перешли к внутренним работам. Ремонт главного административного корпуса, в котором размещаются жилые комнаты, компьютерный класс, библиотека и бухгалтерия, начался в феврале 2020 года, но из-за коронавирусной эпидемии графики работ сдвинулись.

— Мы освободили архитектурный памятник и переехали в другой корпус. Срок сдачи был запланирован на сентябрь этого года, но, к сожалению, из-за пандемии процесс затянулся. Согласования и строительные работы шли долго. Вплотную строители начали работать с августа, и сейчас работы идут полным ходом. Хотят сдать до начала нового учебного года. Потом перейдут к следующему зданию, а мы вернемся в отреставрированное, — пояснил Зульфат хазрат.

Он рассказал, что по согласованию с руководством «Махаммадии» большую часть стен внутри объекта культурного наследия оштукатурят, а часть кирпичной кладки оставят как есть, без покрытия.

Зульфат хазрат рассказал, что по согласованию с руководством «Махаммадии» большую часть стен внутри объекта культурного наследия оштукатурят. Фото: tatar-inform.ru

Руководитель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин в разговоре с «Реальным временем» скорректировал срок сдачи объекта.

— Поставлена задача торжественно открыть медресе в мае 2021 года. Есть все шансы, что к этому времени работы завершим.

Он добавил, что Комитет ОКН в еженедельном режиме отслеживает ход восстановления здания, которое ведет строительная компания «Сайяр».

Гущин напомнил, что проект реставрации «Мухаммадии» прошел общественное обсуждение и согласован комитетом в октябре 2018 года. В рамках реставрации восстановлены утраченные парапетные ограждения, заменены оконные и дверные заполнения на новые, выполненные по историческим образцам, заменена деревянная обрешетка кровли и непосредственно сама кровля. Кроме того, укреплен фундамент и сделана гидроизоляция.

«Вопрос сносить-не сносить — сложный»

Поначалу руководство духовного заведения планировало организовать учебный процесс на период ремонта в стенах переданного ДУМ РТ медресе «Музаффария» по улице Сары Садыковой, 6. Но из-за того, что здание не соответствует нормам СанПиН и не прошло лицензирование, от этой идеи пришлось отказаться. Занятия перенесли в расположенное рядом общежитие — то самое, которое ранее планировали снести и на его месте построить новое, трехэтажное.

— Дом, который планировали сносить — не снесли. Мы там ведем образовательную деятельность. Идут разговоры, согласования с Комитетом ОКН, министерством культуры, проводится экспертиза, возможно его сохранить или невозможно. Здание находится в плохом состоянии, поэтому по всему периметру, чтобы оно не распалось на части, мы его укрепили с помощью железных швеллеров. Есть заключение, что этот дом не является архитектурным памятником. Приходили, брали пробы, чтобы подтвердить эти данные. Пока по нему решения нет, — отметил Габдуллин.

Охранный статус из них имеют только трехэтажное галеевское и одноэтажное сагитовское медресе, напомнил Гущин. Фото: Ринат Назметдинов

Председатель Комитета ОКН заявил, что поскольку здание общежития не является объектом культурного наследия, то решение по нему должен принять собственник — ДУМ РТ.

— Вопрос сносить-не сносить — сложный. При инвентаризации 1986 года здание было исключено из территории объекта культурного наследия. И в паспортах БТИ оно значилось, как «новое строительство». Преждевременно признавать его памятником. ДУМ хочет еще раз все взвесить, хотя и они считают, что здание спорное, — подчеркнул Гущин.

Он еще раз напомнил, что комплекс медресе «Мухамадия» датируется 1882 годом постройки и состоит из нескольких объектов. Охранный статус из них имеют только два — трехэтажное галеевское и одноэтажное сагитовское медресе. Причем, памятниками истории эти дома стали еще в 1986 году в соответствии с постановлением Совета министров ТАССР.

Общежитие при медресе площадью 637 кв. метров построено ориентировочно в 1920-х годах и не входит в реестр охраняемых государством. В настоящий момент оно находится в аварийном состоянии. Собственником всего комплекса является ДУМ РТ, на его же средства и проводится реставрация.

Загадочные авторы петиции

В конце декабря прошлого года татарская общественность была взбудоражена слухами о том, что здание «Мухамадии», в котором учились писатели Галиаскар Камал, Фатих Амирхан, Мажит Гафури, драматург Карим Тинчурин и другие видные татарские деятели, собираются снести. В интернете даже появилась петиция от лица студентов и выпускников медресе с просьбой к президенту РТ сохранить ценный культурный и духовный объект.

Однако тогда руководство учебного заведения открестилось от таких намерений, заявив, что хотело только на месте общежития, не представляющего архитектурной ценности, построить новый учебный корпус для шакирдов. Оно, кстати, уверено, что авторами обращения не могли быть ни ученики, ни преподаватели «Мухаммадии».

Руководство учебного заведения открестилось от таких намерений, заявив, что хотело только на месте общежития, не представляющего архитектурной ценности, построить новый учебный корпус для шакирдов. Фото: tatar-inform.ru

И все-таки, похоже, что реакция общественности приостановила решение вопроса о сносе здания общежития. Гущин же считает, что на это повлиял и кризис: «В 2019 году была одна ситуация, сейчас — другая».

Впрочем, это был не единственный скандал в стенах «Мухамадии». В феврале этого года исламовед Раис Сулейманов сообщил в соцсетях о выброшенной на улицу библиотеке, принадлежавшей духовному заведению. В мешках и коробках оказались дипломные работы учащихся медресе и десятки религиозных книг с авторскими автографами. Дело было как раз накануне начала ремонта.

По мнению Сулейманова, оказавшиеся на помойке издания представляют историческую ценность, а значит, могли быть сданы в Госархив Татарстана либо их можно было раздать желающим.