В Татарстане Меллятамакское селище включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия включил «Меллятамакское селище XIII» в перечень выявленных объектов культурного (археологического) наследия. Оно находится в Муслюмовском районе республики.

«Меллятамакское селище XIII» датировано VIII—VI веком до нашей эры. Объект находится на левом берегу реки Ик в 2,038 км к северо-востоку от перекрестка дороги Муслюмово- Саклов-Баш — Юлтимерово и ул. Кооперативная с. Мелля-Тамак, в 1,197 км к юго-востоку от моста через Ик на дороге от села Мелля-Тамак в деревне Нарат-Асты.

Напомним, в этом году в перечень выявленных объектов культурного наследия включили также «Дальнеивановское поселение I» и «Дальнеивановское поселение II». Они находятся в Альметьевском районе Татарстана.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина