Как лестница из дома XIX века разожгла конфликт между краеведами Казани и визажисткой из Уфы

Продажа лестницы в доме Коровина вызвала переполох среди градозащитников

Историческую лестницу из дома Коровина купила визажист и антиквар из Уфы Рада Русских. После того как она похвалилась новостью в Instagram, к процессу подключились краеведы и градозащитники. У дома не было статуса объекта, обладающего признаками культурного наследия, а значит, собственник мог распродавать его «начинку». Пока, впрочем, лестница остается в доме: сегодня Комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана наложил 90-дневный мораторий на любые строительные работы в доме.

«Мы купили, чтобы спасти»

С утра здание, которое известно казанцам как кафе «Облепиха» (ныне не работающее), наводнено журналистами. Они стали свидетелями разговора двух человек. Один представился Юлианом, другом покупательницы:

— Рада сейчас на отдыхе, дала пару комментариев. На эту лестницу охранных обязательств у ее собственников нет. Они могут с ней сделать что угодно. Распилить, покрасить. С целью, чтобы ничего с ней такого не произошло, мы ее купили. Мы никакой информации по этому дому не нашли.



— Вы пробовали обращаться к краеведам? — спрашивает Роман Царевский, представитель Музея истории старообрядчества Казани, который откроется в этом районе в декабре.



— Мы не местные, мы купили ее на «Авито» с определенной целью — сохранить. Через пару дней, возможно, о ней уже ничего нельзя было бы говорить… Любопытно, почему это объявление висело на сайте, но краеведы ничего об этом не знали. Если ваш музей так хочет ее сохранить — пусть покупает!



— Но лестница ценна не только сама по себе, а именно в контексте этого здания...

Здание известно казанцам как ныне не работающее кафе «Облепиха». Фото: 2gis.ru

— Ситуация, которая возникла вокруг публикации некой блогерши, показывает, насколько у казанцев изменился общественный запрос на сохранение памятников, интерьера, элементов исторической среды, — говорит руководитель института городских исследований «Тамга» Марья Леонтьева.

— Правовая коллизия заключается в том, что отдельный интерьер и самое здание не являются объектами культурного наследия, значит, собственник и покупатель вправе совершать эту сделку. Меня волнует этот разрыв между формальным правовым статусом зданий и реальностью, в которых наследие Казани недостаточно инвентаризировано.



— Это распространено в Казани все последние двадцать лет, к сожалению, — добавляет в разговоре с «Реальным временем» помощник президента Татарстана Олеся Балтусова.

— Все, что успели учесть в реестре, охраняется, и то, если утвержден предмет охраны. Многие исключения из списков выявленных или обладающих признаками объектов культурного наследия лоббировали собственники, и это до сих пор так. Нет статуса у дома, собственник формально вправе ремонтировать его или демонтировать. Запретить демонтаж ценного элемента возможно двумя способами: 1) по договоренности с собственником; 2) быстро включить здание в выявленные объекты культурного наследия.



Во время беседы подходит неприметный мужчина и сообщает, что хочет увидеться с собственником: «У нас в здании такая же лестница, но без перил. Хочу перила у них купить. Хотим сохранить лестницу».

Источник: avito.ru

«Чаще всего эти лестницы оказываются на свалке»

Рада Русских позиционирует себя как «визажист, гедонист, художник», разбирает натальные карты (раздел астрологии, — прим. ред.), открыла линию косметики, занимается макияжем. В посте от 1 октября она сообщает о покупке дачи Месмахера в Петербурге: «Ищу друзей в КГИОП. На словах это памятник регионального значения, а по «докам» оказался памятником федерального [значения], так что КГИОП — Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников, теперь мой лучший друг. На данный момент это меценатский жест, потому что куплен он [объект] спонтанно и необдуманно. Необдуманно по последствиям, и куплен из желания отреставрировать и сохранить. Как его монетизировать и окупить реставрацию, я на данный момент не представляю, если вариантов не будет, то открою фонд в поддержку дачи».



Своим мнением Рада Русских поделилась с читателями: «Чаще всего такие лестницы оказываются на свалке, их демонтируют во время ремонта и не пытаются продать, а лишь сдают как лом. Зданию повезло с хозяином и что лестницу продали». И пообещала, что скоро начнется демонтаж лестницы. Продавец на «Авито», указанный как Сергей, с утра заявил, что пока речь о разборе лестницы не идет.

Позже Рада Русских подробно изложила свою позицию журналистам — она рассказала, что намерена демонтировать лестницу и позже поставить на другой объект старины.

— Я занимаюсь реставрацией памятников, я коллекционер-антиквар со стажем. Все интересные объекты на аукционах я обычно скупаю. И все мои покупки спонтанные. В моей деятельности есть всегда такой нюанс: общественности, активистам, городу ****** (наплевать, — прим. ред.) на памятники, пока мы к ним не притрагиваемся. Никому не было дела до этой лестницы, пока я ее не приобрела. Сделка была законная. Если мы о чем-то сможем договориться — я всегда открыта для диалога, — заявила она.

Рада Русских добавила, что планирует «законсервировать» лестницу, чтобы она сохранилась, а потом вписать в интерьер другого здания. Для этого она привезла с собой четырех строителей, чтобы те ее аккуратно демонтировали.

«Если у меня появляется подходящий объект, здание, я могу деталь расконсервировать и вписать ее в какой-то объект. Через полгода мы планируем начать реставрацию дачи Месмахера — это памятник регионального значения. И, скорее всего, эта лестница туда впишется, она подходит по периоду постройки дома», — заявила она.



Русских добавила, что сейчас демонтировать лестницу не намерена, так как ждет результатов переговоров с мэрией.

— Если окажется, что эта лестница является достоянием города, если город поймет, что ее надо сохранить, я не против. Но мне не нравится, что мой шаг, достаточно красивый, со всех сторон «облеплен» хейтерами, и ничего, кроме угроз смерти, за ночь я не получила. Люди в городе очень агрессивные. Пока что я не встретила адекватных представителей общественности, культурных организаций.



— Я с утра связался с руководителем Комитета по охране объектов культурного наследия, прислал ему заявление о включении дома в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия, — рассказывает автор телеграм-канала «Архитектурасы» Ян Гордеев. В час дня комитет наложил 90-дневный мораторий на любые строительные работы в доме. В том числе на предполагаемую установку здесь лифта.

— Мы с утра были на объекте, по итогам обследования пришли к выводу, что дом обладает признаками объекта культурного наследия, несмотря на проведенную ранее реконструкцию здания, — сообщил глава комитета Иван Гущин. — Статус объекта культурного наследия может быть придан после оценки экспертами.

По поручению мэра Казани Ильсура Метшина на место выехал советник по вопросам противодействия коррупции Киям Беляев. В прокуратуру Казани направлено обращение с просьбой провести проверку правомочности совершаемых действий.



О доме Коровина

Кафе «Облепиха» закрыто с начала года. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», оно принадлежало Михаилу Заике из Саратова и Тимуру Баданову из Нижнекамска. Сейчас здесь бизнес-центр — по лестнице постоянно ходят люди.

Находится БЦ в доме начала XIX века, который принадлежал большой многодетной старообрядческой семье Коровиных. Занимались они торговлей хлебом, рыбой, одно время владели медеплавильным заводом. Один из них, Николай Коровин, увлекался коллекционированием, часть его коллекции хранится в собрании Национального музея РТ.



Здание построено в 1830-х годах, нынешний его вид — результат «наращивания» этажей в советское время. Фото: vk.com/glazov64

Само здание построено в 1830-х годах, нынешний его вид — результат «наращивания» этажей в советское время. Как рассказал Роман Царевский, живший здесь Аким Иванович Коровин был попечителем старообрядческой общины, благотворителем и меценатом: «Содержал старообрядческую церковь на Булаке, прозванную Коровинской часовней, закрытую по приказу императора Николая I (это здание на углу Лево-Булачной и Университетской). Содержал мост через Булак по современной улице Университетской к Сенной, где жили его родственники Рязановы. Содержал больницы и богадельни. Семья Коровиных помогала городу около ста пятидесяти лет. Родом Аким Иванович был из крестьян с Сухой Реки. Улица Рыбнорядская носила наименование именно из-за коровинских рыбных лавок.

Аким Иванович Коровин был попечителем старообрядческой общины, благотворителем и меценатом

Семья имела звание потомственных почетных граждан города Казани. Они родственники Подуруевых, Рязановых, хвалынских богачей Михайловых (последняя родня Радищевых).

Елена Ивановна Карташева подготовила замечательный материал на восемь страниц для журнала «Казань», посвященный внуку Николаю Мефодиевичу Коровину, коллекционеру из списка Эрмитажа и Пушкинского дома, другу Дмитрия Лихачева».