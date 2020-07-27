«Соболевские номера» в Казани не дождались реконструкции

У здания недавно появился инвестор, его привлекло Агентство инвестиционного развития Татарстана

Фото: Ангелина Тарасова

В историческом центре Казани сегодня произошел пожар в здании 1869 года постройки — его знают как бывшие Соболевские номера. Пожар локализован на площади 200 квадратных метров, пострадавших нет. Как выяснило «Реальное время», в этом доме инвестор планировал обустроить гостиницу.

На пожаре спасли двух женщин

Сообщение о пожаре поступило сегодня в 10.57.

«В Казани произошел пожар в заброшенном, неэксплуатируемом здании на улице Коротченко, 26. Площадь горящей кровли здания — 200 кв. метров. Со второго этажа спасены две женщины. Силы Казанского пожарно-спасательного гарнизона работают по второму номеру вызова — это 36 человек и 14 единиц техники», — сообщили в главном управлении МЧС России по РТ. В 12.21 пожар был локализован на площади 200 кв. метров.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Вахитовского района г. Казани Андрей Тулупкин.



Как сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по РТ Марат Гумиров, в 13.07 открытое горение ликвидировали.

ГУ МЧС по Республике Татарстан сообщает, что перекрытия в кирпичном здании были деревянными, с многочисленными пустотами — по ним огонь и распространялся с большой скоростью

На пожаре работали шесть звеньев газодымозащитной службы пожарной охраны, воду на тушение подавали шесть стволов — ее брали от двух пожарных гидрантов на расстоянии 80 и 120 метров от места пожара по проложенным магистральным линиям. Пострадавших в пожаре нет. ГУ МЧС по Республике Татарстан сообщает, что перекрытия в кирпичном здании были деревянными, с многочисленными пустотами — по ним огонь и распространялся с большой скоростью.

«У здания нет охранного обязательства»

Как пояснил «Реальному времени» председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, доходный дом купца Соболева 1869 года постройки не является объектом культурного наследия.

— Да, это старинное здание, но не объект культурного наследия. Это ценный градоформирующий объект — соответственно, у него на сегодняшний день нет охранного обязательства. Охраняется лишь объем, планировочная структура, фасады. Насколько мне известно, годом ранее или даже меньше оттуда были отселены жители.

Гущин рассказал, что месяц назад Комитет ОКН совместно с Агентством инвестиционного развития РТ проводили совещание по этому зданию. Для него нашелся инвестор — некое общество с ограниченной ответственностью, которое планировало реконструировать его и в дальнейшем использовать как гостиницу.

«Были очень активные обсуждения. Инвестпроект мы рассматривали и всячески его поддерживаем. Окончательного варианта проекта мы не видели, он отдается в Управление архитектуры исполкома Казани, таков порядок. Наша задача как органа охраны — чтобы при проведении реконструкции или капремонта сохранился облик здания», — пояснил Гущин.

До недавнего времени дом на Коротченко находился в муниципальной собственности, председатель Комитета ОКН заявил, что не знает, успели ли его передать в частную собственность. «Не могу сказать, процедура передачи была или нет», — отметил он.

До недавнего времени дом на Коротченко находился в муниципальной собственности

Поскольку дом необитаем, да еще и находится рядом с вокзалом и центральным рынком, он мог стать пристанищем для асоциальных элементов. Гущин не исключает и поджога. По его словам, ущерб от пожара будет рассматриваться не как порча исторического здания, а как обычного капитального строения.

Прокомментировать, каков нынешний статус здания, мы попросили помощника президента РТ Олесю Балтусову. Вот что она нам ответила:

— Дом Соболева горит. Как удалось узнать, он не расселен полностью, остались не снятые с регистрации жители, и поэтому городской земельный комитет не может выставить его на торги. План для всех объектов в Казани одинаковый — после расселения их переводят в нежилой фонд и формируют имущественный пакет на аукцион. Более 30 исторических домов таким образом реализованы собственникам за последние годы — включая дом Фукса, дом Дружининой и другие. К сожалению, как и Мергасовский дом, дом Соболева не реализуется из-за длительных процедур по расселению.

Не помогли ни Универсиада, ни ЧМ-2018

Трехэтажный дом со спаренными окнами был построен в стиле эклектики по проекту Павла Аникина, который занимал должность казанского городского архитектора в 1863—1875 годах. Дом принадлежал купцу Ивану Соболеву — по его фамилии и назывался. Сам владелец торговал хлебом и был одним из основателей Купеческой торговой биржи. После революции Соболев лишился гостиницы, здание стало жилым, а квартиры в нем — коммунальными.

Здание признали ветхим в 1970-х, аварийным — в 2009-м. Часть жителей переселили в 1990-х по программе ликвидации ветхого жилья, остальных обещали перевезти до 2011 года, но этого не произошло. В начале 2010-х жильцы рассказывали о разрушающихся оконных рамах, провалах в полах, обвалившихся и протекающих потолках.

Здание признали ветхим в 1970-х, аварийным — в 2009-м

Привести в порядок «Соболевские номера», находящиеся напротив железнодорожного вокзала, не помогли ни Универсиада, ни чемпионат мира по футболу. В 2017-м в доме еще жили 30 семей.