Как волонтеры спасают дом «Мазута» в Казани

Единственный старинный гражданский объект Ново-Татарской слободы нуждается в защите

Фото: Илья Реаин

На свой призыв: обеспечить сохранность старейшей постройки Ново-Татарской слободы — дома «Мазута» — казанские краеведы так и не дождались ответа и помощи от чиновников. Поэтому решили действовать своими силами. Объект культурного наследия на ул. Меховщиков,2 — единственный сохранившийся памятник каменной гражданской архитектуры в этой части Казани, которому около 180 лет. Волонтеры принялись за уборку бесхозного помещения перед предполагаемой консервацией. Одним из добровольцев в этом начинании выступил корреспондент «Реального времени».

«Мазут» раздет и разут

«Реальное время» уже рассказывало о плачевном состоянии старинного особняка на Меховщиков,2. В начале 1900-х в этом здании располагалась «Казанская контора нефтепромышленнаго и торговаго общества «Мазутъ», отсюда и название — дом «Мазута».

Считается, что раньше это был купеческий дом, а потом его приобрело крупнейшее на тот момент в России торгово-промышленное общество «Мазут», принадлежавшее империи магнатов Ротшильдов — в нем разместилась их контора. У сообщества были многочисленные керосиновые склады (баки), складские помещения и хранилище ГСМ. В советское время здесь разместилось общежитие работников меховой фабрики, у него появился антресольный этаж, затем — пристрой.

Усилиями градозащитников здание удалось включить в реестр памятников. Но сейчас оно расселено, забито хламом, на чердаке явно живут бомжи. Первым обратил внимание на проблему казанский краевед и блогер Ян Гордеев, он призвал неравнодушных горожан помочь в расчистке дома перед консервацией. И люди пришли.

Одна из комнат сейчас. Фото предоставлено Радифом Кашаповым

Дом строил Петонди?

В первый день здесь оказалось шесть человек, включая корреспондента «Реального времени». Волонтерам рассказали, что Комитет по охране объектов культурного наследия дал разрешение на уборку в здании. Кроме того ряд строительных компаний вызвались помочь с консервацией.

Так что добровольцы, в том числе и автор нашего издания, надели рабочую одежду и маски (они здесь просто необходимы) и начинали разгребать мусор в здании. Дом разграблен — нет перил, батарей отопления, железных дверей. Зато сохранились крепкие половые доски, которые Фарида Забирова, заместитель председателя ТРО ВООПИИК сходу определяет как доски XIX века.

В куче мусора (одежда, куски обоев, посуда) были найдены шамаиль, икона, детские игрушки и, что всех веселит, надувная женщина. На чердаке — множество книг, есть фотографии, даже письма, написанные на татарском. В углу замечаем лежбище бомжей. Самая ценная находка — чаша для благовоний, вероятно, оставшаяся от существовавшей поблизости евангелисткой церкви, изготовлено, судя по меткам, варшавской фирмой Nobblin & Co.

Количество мешков множится и занимает всю лестничную клетку. Но понятно, что убираться тут можно очень долго — диву даешься, сколько всего может скопиться в двухэтажном доме. Скорее всего, его и используют как помойку.

Чаша для благовоний, найденная в доме. Фото предоставлено Радифом Кашаповым

Процесс уборки идет три дня — и сейчас переходит на новый этап. Предстоит встреча с представителями префектуры «Старый город», вывоз мусора, выяснение статуса земли, получение справок и подготовка проектов по реставрации и реновации дома. Как удалось выяснить, несколько лет назад студенты КГАСУ представили подобный проект, также среди волонтеров оказались реставраторы, которые хотели бы сделать из нее мастерскую и музей архитектурных элементов. Известно, что сейчас территория Ново-Татарской слободы — предмет интереса урбанистов, как, минимум, один музей здесь можно построить, благо, дом находится рядом с речпортом и автовокзалом. Корреспондент «Реального времени» высказал идею сделать здесь музей, посвященный нефтедобыче.

Учебный проект реставрации. Источник: Радиф Кашапов

На данный момент дом «Мазута» — редкий, если не единственный исторический гражданский объект на улице Меховщиков, а сто с лишним лет назад он полностью состоял из подобных каменных усадеб и «полукамушков». Недалеко от него находится дом купца Якуба Козлова, чей фасад закрыт сайдингом. Остальная часть — сплошь производственные предприятия. Как считает Фарида Забирова, он очень напоминает дом Дротаевского (ул. Карлма Маркса, 56), а его стиль схож с почерком Фомы Петонди, также строившего дом Панаева (ул. Горького, 12), дом Боратынского (ул. Горького, 25) и весь комплекс Родионовского института (ул. Толстого, 14). К сожалению, кто был заказчиком и первым жителем памятника слободы, пока выяснить не удалось.