В Казани будут добывать песок в зоне древней булыжной мостовой у пляжа «Локомотив»

«Реальное время» выяснило, что в Казани планируется начать добычу песка со дна Волги у пляжа «Локомотив» — в районе затопленной старинной булыжной мостовой и ушедших под воду при заполнении Куйбышевского водохранилища стоянок древних людей, которые населяли территорию Татарстана в бронзовом веке. Согласно заключению государственной историко-культурной экспертизы, карьерные работы на этой территории возможны при условии создания буферной зоны вокруг охраняемых государством объектов культурного наследия.

Запасы песка на «Локомотиве» в 2005 году оценивались в 16,807 млн куб. м. Площадь горного отвода севернее и северо-западнее пляжа «Локомотив» составляет 182,5 га.

По данным «Реального времени», это месторождение приобрело казанское ООО «Рекасервис», специализирующееся на добыче нерудных строительных материалов.

«Реальное время» писало о том, что казанскую «Транспортную нерудную компанию» с миллиардными оборотами татарстанские экологи поймали на незаконной разработке карьеров. С начала 2022 года Минэкологии республики подало два иска о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, на общую сумму около 1,3 млн рублей и по обоим выиграло в арбитраже. Нельзя исключать и новых исков к компании, существующей 3 года и поднявшей выручку в первый год с нуля до 365,4 млн рублей, а во второй — до 830,3 млн рублей.



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Инна Серова