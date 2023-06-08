В перечень выявленных объектов культурного наследия Татарстана включили Дальнеивановские поселения

В Татарстане расширили перечень выявленных объектов культурного наследия. В него включили «Дальнеивановское поселение I» и «Дальнеивановское поселение II», расположенные в Альметьевском районе республики.

Особый режим использования земельных участков, в границах которых располагаются выявленные объекты культурного наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных работ и иной деятельности при условии обеспечения сохранности объекта, а также обеспечения доступа граждан к нему, следует из постановлений Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

«Дальнеивановское поселение I» находится между селами Багряж-Никольское и Дальняя Ивановка в пойме правого берега Шешмы, в устье оврага Малинов и в 5,1 км к юго-востоку от здания школы в селе Екатериновка. Объект датирован эпохой бронзы, вторым тысячелетием до нашей эры.

Скриншот постановления Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия («Дальнеивановское поселение I»)

«Дальнеивановское поселение II» находится между селами Багряж-Никольское и Дальняя Ивановка в пойме правого берега Шешмы, в устье отрога оврага Малинов и в 5 350 метрах к юго-востоку от здания школы в селе Екатериновка. Объект также датирован эпохой бронзы, вторым тысячелетием до нашей эры.

Скриншот постановления Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия («Дальнеивановское поселение II»)

В прошлом году в перечень выявленных объектов культурного наследия в Татарстане включили «Екатерининско-Слободинское селище» и «Русско-Чебоксарское поселение». Они находятся в Новошешминском районе.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина