Перечень выявленных объектов культурного наследия пополнился в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Перечень выявленных объектов культурного наследия в Татарстане стал богаче. В него включили «Екатерининско-Слободинское селище» и «Русско-Чебоксарское поселение», расположенные в Новошешминском районе. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Екатерининско-Слободинское селище»

Объекта археологического наследия «Екатерининско-Слободинское селище» признан выявленных объектов культурного наследия приказом Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия. Документом также утверждены границы, однако они скрыты — «не подлежат опубликованию».

На территории «Екатерининско-Слободинского селища» установлен особый режим использования земельных участков. Он предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном российским законодательством, а также земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, перечисленных в федеральном законе, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к нему.

Ситуационный план местоположения выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Екатерининско-Слободинское селище». Источник: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

«Екатерининско-Слободинское селище» расположено в Центральном Закамье, в 2 км к северо-западу от села Слобода Екатерининская Новошешминского района Татарстана, на водораздельном пространстве рек Малый Черемшан, Шешма и Малая Сульча, на правом берегу оврага Швагурский (левый приток реки Секинесь).

Информацию в свободном доступен об объекте не так много. В диссертации «Архитектурно-пространственная организация оборонительно-крепостных комплексов Волго-Камья середины XVI — XVII вв.» Ирины Назаровой он упоминается как Екатерининскослободинское городище и описывается как объект овальной формы, окруженное со всех сторон двумя рядами укреплений, разделённых расстоянием в 30 — 40 метров.

Карта (схема) границ территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Екатерининско-Слободинское селище». Источник: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Село Слобода Екатерининская, рядом с которым находится «Екатерининско-Слободинское селище», основано в 1730-х годах и является из стариннейших поселений Новошешминского района. Первыми жителями были польские шляхтичи, поселённые на Закамской засечной черте. С 1740-х годов в селе стали проживать пахотные солдаты. На сегодняшний день, по последним данным, там проживают 449 человек.

«Русско-Чебоксарское поселение»

Как и «Екатерининско-Слободинское селище», объект археологического наследия «Русско-Чебоксарское поселение» включено в список выявленных объектов культурного наследия приказом Комитета РТ по охране объектов культурного наследия. Ситуация с ним аналогичная — утвержденные границы «не подлежат опубликованию», установлен особый режим использования земельных участков.

Ситуационный план местоположения выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Русско-Чебоксарское поселение». Источник: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

«Русско-Чебоксарское поселение» находится в 2 км к юго-юго-западу от села Русская Чебоксарка Новошешминского района Татарстана, на мысу слияния оврагов Ржавец и Абыск левых притоков реки Чебоксарка. С востока поселение ограничено заболоченной местностью правого берега оврага Ржавец. Датируется объект V-VII веками.

Карта (схема) границ территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Русско-Чебоксарское поселение». Источник: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Небольшое село Русская Чебоксарка, рядом с которым находится «Русско-Чебоксарское поселение», входит в состав Чебоксарского сельского поселения. Оно основано в первой половине XVIII века. По последним данным, там проживает 141 человек.

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Татьяна Демина