В Казани неизвестные вломились в храм-памятник павшим воинам

Фото: Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия

Хулиганы вскрыли дверь в боковое помещение одной из бывших келий

При проверке состояния Храма-памятника воинам, павшим в Казани в 1552 году, который находится на Казанке, специалисты обнаружили, что ограждение по периметру объекта повреждено, дверь в боковое помещение одной из бывших келий вскрыта. На данный момент дверь заварили, а забор восстановили — несанкционированный доступ перекрыт, сообщили «Реальному времени» в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия.

«Памятник павшим воинам, 1822 год» — объект культурного наследия федерального значения. Его планируется отремонтировать и отреставрировать, берег, где храм находится, — укрепить, а прилегающую территорию — благоустроить.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Научно-проектная документация, предусматривающая комплекс таких работ, уже подготовлена. Ее разработку провели еще в 2019 году за счет средств бюджета Татарстана. Потратили на это почти 2,7 миллиона рублей. На проект получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и согласование Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Однако работы пока не стартовали — Татарстан и федеральные ведомства прорабатывают вопрос выделения федеральных ассигнований на реставрацию с учетом софинансирования за счет средств республиканского бюджета.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Место притяжения вандалов

В храм-памятник воинам, павшим в Казани в 1552 году, известный также как храм-памятник в честь Нерукотворенного Образа Спасителя, незаконно проникают не в первый раз. Почти ровно год назад, в конце августа 2021-го, на одной из боковых входных дверей сломали замок, что открыло доступ на объект. Замок оперативно починили, а все входные группы закрыли и поставили на сигнализацию.



Тогда же Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия сообщил, что для обеспечения безопасности храма-памятника заключен договор с частным охранным предприятием, подключена система быстрого реагирования. В планах указывалось и восстановление частично поврежденных секций внешней ограды территории объекта.



Храм-памятник воинам становился жертвой вандализма и ранее. В 2014 году внутри объекта на стенах появились надписи: «1552. Никто не забыт, ничто не забыто», «Лена, зачем ты крестила наших детей. Твой Ильфатик», нанесенные красной краской. За семь лет до этого там произошел «полный погром» — злоумышленники сорвали иконы и разбросали строительные материалы, предназначенные для реставрации, они похитили иконы XVIII—XIX века и церковную утварь.

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Татьяна Демина