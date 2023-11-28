«Вопрос остается с началом работ»: проект по усилению фундамента башни Сююмбике в Казани готов

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Проект по противоаварийным работам на башне Сююмбике в Казанском кремле готов, остается решить вопрос с началом работ. Об этом заявил председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана Иван Гущин.

— Проектной организацией разработан соответствующий проект по усилению фундаментов, стен. Это первый этап. Второй этап — это непосредственно приспособление объекта, учитывая все вопросы безопасности, — сказал он.



По его словам, башня Сююмбике вне опасности и ей ничего не угрожает. Два года назад проводилось лазерное обследование объекта, сейчас ведется ежемесячный мониторинг, специалисты наблюдают, как она себя «ведет» в разное время года.

— Наша конечная цель — вовлечь ее в туристический оборот. Ничего не мешает сегодня сделать башню Сююмбике доступной для туристов, и в принципе это уникальное сооружение, — заявил Иван Гущин, обратив внимание что вид с нее на столицу Татарстана впечатляет.

Он обратил внимание, что раньше башня Сююмбике была доступна для туристов. Внутри сохранилась билетная касса.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

— Все доподлинно сохранено. Единственный вопрос остается с началом работ. Мы поэтапно идем: Присутственный места, ансамбль кремля, это все бюджетные инвестиции, поэтому потихоньку приводим ансамбль Казанского кремля в порядок, — сказал Иван Гущин.



Башня Сююмбике — объект культурного наследия федерального значения и одна из главных достопримечательностей столицы Татарстана. О дате ее постройки историки все еще продолжают спорить, но в научных кругах все же принято считать, что ее возвели в конце XVII века.



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Татьяна Демина