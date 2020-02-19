Казанскую фабрику Крестовниковых превратят в «Дом культуры и отдыха в современном прочтении»

Владелец старинного производственного здания на Тукая намерен вложить более 600 млн рублей в его реновацию

Фото: Максим Платонов

За почти двухсотлетнюю историю, c середины XIX века, казанский завод фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы» пережил стремительное развитие — производство модернизировалось, внедрялись инновационные технологии, закупалось новейшее оборудование — и в связи с этим перестраивались и приспосабливались к обновлению помещения завода. В 30-е годы прошлого века производственные корпуса перешли под нужды казанского техникума жировой промышленности. В 2023 году фабрику ждет очередное перерождение — она превратится в современный дом культуры и отдыха. «Реальное время» побывало на объекте, побеседовало с его новыми владельцами, обсудив с ними судьбу и перспективы исторического здания.

«Казан утлары» не пощадили детище Крестовниковых

Здание на улице Габдуллы Тукая, 113, пережившее в 2017 году серьезный пожар, было выставлено на торги весной 2018 года с начальной стоимостью 1 рубль 18 копеек. В результате оно ушло с молотка за 2 миллиона, и за его восстановление и реновацию взялся казанский девелопер Эдуард Колтун.

— Здание завода братьев Крестовниковых —значимый для города объект, его площадь 5 тысяч квадратных метров. Состояние здания печальное. Виной тому несколько факторов: пожар, ненадлежащая эксплуатация в течение длительного времени и фактическое отсутствие его консервации и охраны, — рассказал Эдуард Колтун.

Сейчас еле «дожившее» до наших дней строение ждет своего перерождения — весной 2023 года оно превратится в многофункциональный комплекс. Подробную экскурсию по зданию фабрики Крестовниковых «Реальному времени» провели Эдуард Колтун и казанский архитектор-реставратор Ирина Карпова, рассказавшие о том, чем в скором времени наполнятся пустующие пока площади.

В здании сохранились только конструкции несущих стен по периметру

По аналогу «Депо» — «это работает!»



Здание разделено на три прилегающих друг к другу помещения: первое смотрит на улицу Тукая, второе — на улицу Марджани, а третье располагается между ними — на углу.

В здании сохранились только конструкции несущих стен по периметру: в помещениях полностью отсутствуют перекрытия, а расстояние от пола до несуществующей пока кровли достигает 12—17 метров. Открытое пространство поражает своей мегалитичностью, и реставраторы приняли решение сохранить впечатление от восприятия открытого величественного пространства, не разбивая объем на мелкие помещения.



— Мы хотели сохранить свободное пространство и объем, сложившиеся по стечению обстоятельств: здание досталось нам после пожара. Такое пространство больше завораживает и привлекает внимание, чем нарезанные комнатушки. Поэтому в помещениях будет только частично восстановлены перекрытия — мы сделаем антресоль, — описывает концепцию архитектор-реставратор Ирина Карпова.

«Планируется создать уникальное пространство, которое станет центром притяжения горожан и гостей города. Это будет многофункциональный комплекс — дом культуры и отдыха в современном прочтении. Концепция сочетает в себе три основных функции: выставочное пространство для концертов, презентаций, выставок и церемоний, гастрономическая зона — фудмолл и помещения, где люди могли бы поработать, — коворкинг», — рассказал Колтун «Реальному времени».

«Мы хотели сохранить свободное пространство и объем, сложившиеся по стечению обстоятельств: здание досталось нам после пожара. Такое пространство больше завораживает и привлекает внимание, чем нарезанные комнатушки», — говорит Ирина Карпова

Владелец здания отметил, что новый гастроформат начал активно распространяться по всей стране после открытия в Москве фудмолла «Депо». По сути, он представляет из себя гибрид продуктовых магазинов, рынка и большой площади с мини-кафе и ресторанами с общей посадочной зоной. Эта концепция добралась и до Казани: ради фудмолла уже зачистили первый этаж «Корстона», в этом же направлении будет двигаться и казанский ЦУМ.

Напомним, до окончания реставрации остается 3 года, однако владельцев не пугает то, что за это время разработанная концепция может утратить свою актуальность.

— Формат фудмоллов продолжает оставаться трендом как в Европе, так и в России, в Москве этот формат активно развивается. Прежде всего формат интересен в разнообразии концепций и прозрачности процессов: посетители заказывают блюдо и видят как его готовят на открытой кухне из свежих продуктов, которые тут же можно приобрести. Помимо гастрономических впечатлений в фудмоллы гости идут и за хорошей культурной программой, за общением, что превращает фудмаркеты в гастрономическо-развлекательные центры. Важной составляющей успеха фудмолла является продуманность организации пространства, к чему мы и стремимся. Дух исторического здания, уникальная атмосфера и месторасположение объекта также станут важным преимуществом для этого формата, — комментирует Эдуард Колтун. — Говорить про конкретное наполнение нашего фудмолла пока рано. Сейчас продумываем пространство и логистику до мелочей.

Реновация за 750 миллионов



— Мы проектировали все пространства так, чтобы они были легко трансформируемыми, можно переигрывать различные сценарии, актуальные времени и отвечающие потребностям города, — уверена архитектор.

Немаловажный вопрос касается парковки. Новые владельцы завода Крестовниковых, как и многие другие собственники зданий в центре Казани, не имеют возможности организовать большой паркинг. Пока в качестве решения этой проблемы рассматриваются муниципальные парковки, а также небольшая территория во дворе здания.

«Сейчас идет завершающий этап проектирования. Летом настоящего года планируем получить разрешительную документацию на проведение реставрации», — описывает текущее положение дел Эдуард Колтун

— Если говорить о размере инвестиций, то можно взять наш объект на улице Жуковского: там стоимость реставрации составляет 120—150 тыс. рублей на квадратный метр. Порядок цифр по заводу Крестовниковых планируем примерно в этих рамках, но, возможно, получится дороже с учетом каких-то особенностей, поскольку нам предстоит большой объем работ, — предполагает Эдуард Колтун.

С учетом общей площади здания нетрудно подсчитать, что затраты могут составить в районе 600—750 млн рублей.

«Проект масштабный»

Как рассказал «Реальному времени» собственник здания, за полтора года владения объектом, там была проведена большая подготовительная работа: ликвидация последствий пожара, инженерное обследование, проведены все виды изысканий, разработана научно-проектная документация, эскизный проект, получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, положительное заключение государственной строительной экспертизы изысканий и инженерного обследования, также был успешно пройден научно-методический совет при Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.



— Проект не простой, масштабный. Проделана большая работа по подбору команды для реализации проекта, что является основой для успешной реставрации. Нам удалось собрать команду высококвалифицированных специалистов. Гордимся тем, что проект разрабатывают специалисты питерского проектного бюро ООО «Северо-западное проектное бюро» совместно с нашими казанскими профессионалами своего дела Ириной Карповой, Игорем Матвеевым. Важный вклад в проект вносит основатель архитектурного бюро «Рождественка» Наринэ Тютчева. Сейчас идет завершающий этап проектирования. Летом настоящего года планируем получить разрешительную документацию на проведение реставрации, — описывает текущее положение дел владелец здания.



Отметим, что многие инвесторы, рискнувшие «вложиться в старину», сетуют на неповоротливость госорганов, занимающихся вопросами согласования и оформлением документов, а в том случае, когда дело касается объектов культурного наследия, время играет крайне важную роль. По словам нового владельца завода Крестовниковых, ситуация постепенно меняется в лучшую сторону.

На территории застраивался целый квартал производственных и административных зданий, относящихся к инфраструктуре завода. Строение №113 — одно из них

— За последнее время произошли положительные изменения в области реставрации, связаны они в том числе и с созданием Комитета РТ по охране ОКН. Вопросы и проблемы еще остаются, не все гладко, но позитивное движение вперед несомненно есть, — считает Эдуард Колтун.



Часто мы сталкиваемся с проблемами, не связанными с реставрацией. Это правовые вопросы формирования единого объекта, формирование земельного участка. Приходится решать вопросы со смежной застройкой, влияющей на объекты культурного наследия и с «соседями», ведущими свою деятельность, нарушая закон. Решение этих вопросов затягивается на года, уходя в судебные процессы. В итоге потрачено время и понесены затраты и получен психологический дискомфорт. Все это отвлекает инвестора от главной задачи — реставрации. На коллегии Комитета по охране ОКН я озвучил идею о создании рабочей группы по межведомственному взаимодействию. Это позволит исключить несогласованность действий госорганов, что зачастую является причиной отказов и, как следствие, причиной увеличения времени решения вопросов реставрации. Если бы мы смогли добиться создания межведомственной рабочей группы и решения вопросов «в одно окно», было бы очень хорошо.

От мыловаренного завода до техникума жировой промышленности



История завода фабрично-торгового товарищества братьев Крестовниковых берет свое начало в середине XIX века, 1(13) июня 1855 года. На территории застраивался целый квартал производственных и административных зданий, относящихся к инфраструктуре завода. Строение №113 — одно из них.

— Все началось с открытия завода по производству стеариновых свечей и мыла. Запуск завода был осуществлен очень быстро — по срокам это заняло меньше полугода. Первые кирпичные корпуса были одноэтажными (они сохранились сейчас в перестроенном виде на территории завода «Нэфис-Косметикс»), — рассказывает Карпова. — Завод стремительно развивался, налаживались новые производства, и со временем, помимо мыла и свечей, начался выпуск новой продукции. Так зародился Казанский стеариново-мыловаренный, глицериновый и химический завод «Товарищества Братьев Крестовниковых». По сути, это одно из первых безотходных производств того времени: все что оставалось после создания одного продукта, перерабатывалось в получение нового продукта. Это стало возможным благодаря внедрению новых технологий и тесному сотрудничеству с казанской химической школой.



По словам собеседницы «Реального времени», рассказавшей историю здания, завод постоянно модернизировался, появлялись новые корпуса, надстраивались новые этажи. В советское время на протяжении непродолжительного периода здание пустовало, а затем было принято решение об открытии там техникума жировой промышленности, после чего здание начало жить другой функцией — учебной. В связи с этим оно снова перестраивается. В 2011 году техникум переезжает в новое здание, после чего фабрика какое-то время пустует, а затем переживает масштабный пожар. В 2018 году начинается новая история здания завода «Товарищества Братьев Крестовниковых», которая должна завершиться через 3 года — обретением совершенно иной функции.



1 / 20 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов