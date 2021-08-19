В Татарстане открыли восстановленную усадьбу купца Ахметзянова

В Татарстане восстановили усадьбу купца Мухаметзяна Ахметзянова, построенную им в конце XIX века. В ней планируется разместить музей. Открытие дома состоялось сегодня.

Объект культурного наследия расположен в селе Иж-Бобья Агрызского района РТ. В советское время дом Ахметзянова использовался как школа, а в 2004 году его снесли по причине аварийного состояния. От здания остались только фундамент и часть кладки цокаля в несколько рядов.

Позже в Татарстане решили восстановить дом и приспособить его для современного использования. Работы начались в 2016—17 годах, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия. Сейчас дом оптимально соответствует историческому облику, запечатленному на фотографиях начала XX века.

На кирпичном высоком фундаменте установили сруб из цельного соснового бревна, фасады обшили тесом и воссоздали их исторический рисунок. Оконные рамы изготовили из хвойных деревьев и т.д. Как и было в историческом оригинале, установили ограду с воротами. Территорию дома озеленили. Внутри появились дорожки из натурального камня.



В августе стало известно, что Комитет РТ по охране объектов культурного наследия выдал разрешение на проведение реставрационных работ в здании реального училища 1908—1910 годов постройки в Буинске.



Татьяна Демина