От дворянина Дротоевского до президента Шаймиева: памятник архитектуры Казани обретет новых обитателей

К концу года в здание переедет Комитет Татарстана по охране ОКН

Фото: Ринат Назметдинов

Реставрация многострадального дома Дротоевского, ветшавшего в течение 20 лет, обойдется в 200 млн рублей. Деньги выделены из бюджета Татарстана. К концу года в усадьбу переедет Комитет ОКН, а здание бывших конюшен во дворе особняка планирует занять Центр культурного наследия Татарстана. За восстановлением памятника архитектуры федерального значения бдительно следят в аппарате президента РТ, так как в этом доме некоторое время жил первый президент республики Минтимер Шаймиев. О том, как возвращают к новой жизни самобытный шедевр эпохи классицизма — в материале «Реального времени».

Памятник пожирали гибки и плесень

В Казани решили приглашать прессу на объекты культурного наследия не тогда, когда их сдают в эксплуатацию, а в процессе реставрации, чтобы журналисты могли убедиться, как все изменилось. Новую традицию анонсировал председатель Комитета Татарстана ОКН Иван Гущин. Стать пионером выпало дому Дротоевского на пересечении улиц К.Маркса и Гоголя, в котором уже в следующем году разместится само ведомство.

Особняк, возведенный в 1837 году по проекту известного архитектора Фомы Петонди, неоднократно перестраивался. После революции он был отдан под коммунальное жилье, и новые квартиранты приспосабливали его под свои нужды — устанавливали перегородки, переделывали интерьеры. В 1995 году Указом президента России дом стал памятником федерального значения. В 2002 году он был расселен, но как только здание перестало отапливаться, оно начало разрушаться.

— Дом испытал очень многое. В течение 20 лет все его спасают. Есть различные проекты реставрации — 2013 года, 2015 года, хотели здесь разместить и архитектурную школу «Дашка», и приспособить под различные музейные функции, но, к сожалению, пока не особо что-то получалось. С 2020 года дом перешел в наши руки, мы стали его правообладателями, и было принято решение, что команда комитета ОКН сюда переедет. Мы сделали новый проект, прошли общественные обсуждения, — рассказал Гущин.

Стать пионером выпало дому Дротоевского на пересечении улиц К.Маркса и Гоголя, в котором уже в следующем году разместится само ведомство

Первый этаж особняка представляет собой мощные каменные своды, второй — деревянный сруб с кирпичными вставками. Собственно, из-за этого соседства бревна разрушались, в результате чего здание находилось в плачевном состоянии. Губительно действовала на дерево и штукатурка, из-за которой образовывалась влага, а потом плесень и трещины. Глава комитета ОКН поведал, что в 2015 году, при проведении инженерных исследований, когда делались различные анализы, здесь нашли более 20 видов грибков. Оттого в доме стоял стойкий гнилостно-плесневелый запах, находиться там было небезопасно.

В советское время чердак был переоборудован под жилой этаж. «Резать» памятник архитектуры не стали, решено оставить его «трехэтажным».

Дом Дротоевского изнутри — это лабиринт, состоящий из множества маленьких комнаток. Поскольку трогать исторические своды нельзя, понятно, почему было сложно определиться с функционалом усадьбы. Гущин отметил, что с трудом приспосабливали жилой объект к административной функции. Поэтому кабинеты здесь будут небольшие — 20 штук на площади 900 кв.м, в которых разместятся 27 сотрудников. На первом этаже планируется зал для приема посетителей и конференц-зал на 40 человек.

Дом Дротоевского изнутри — это лабиринт, состоящий из множества маленьких комнаток

«Зданию больше ничего не угрожает»

Прежде чем приступить к восстановлению памятника, была проделана большая подготовительная работа. Поскольку с момента разработки последнего проекта реставрации прошло уже почти 6 лет, пришлось провести новые инженерные изыскания, геологическую разведку. Оказалось, что глубина залегания фундамента составляет всего 1-1,2 метра, что очень мало для капитальных строений.

— Мы провели усиление бутового фундамента, сделали гидроизоляцию, сделали железобетонную рубашку по внутренней части, обеспечив зданию конструктивную безопасность. Кроме того, мы сделали инъектирование стен, они были в трещинах. Неожиданно при проведении ремонтных работ столкнулись с бетонными перекрытиями между 2 и 3 этажами. Они сделаны не с учетом требований безопасности, мы отливаем новые перекрытия, чтобы «стянуть» здание, чтобы был силовой элемент, — делился с журналистами глава комитета.

Попутно выяснилось, что одна из стен здания находится в аварийном состоянии. Было принято решение о ее демонтаже. Но самое главное, заменено порядка 30% несущих деревянных конструкций, все дерево — и новое, и старое — обработано спецсоставами, предотвращающими гниение.

Сейчас, спустя полтора года, усадьбе больше не ничего не угрожает, заверил руководитель комитета ОКН.

Заменено порядка 30% несущих деревянных конструкций, все дерево — и новое, и старое — обработано спецсоставами, предотвращающими гниение

В стиле лофт

При подготовке проекта реставрации архитекторы предлагали несколько вариантов фасада. В разное время он отличался, в том числе и по цвету: был и серым, и коричнево-песочным. Остановились на первоначальной исторической версии — песочно-бежевом колоре, с крылечком и архитектурными элементами. Вернется на свое место и весь декор, который в настоящий момент демонтирован. Хотя гарантировать, что сохранились все, архитекторы не могут — после расселения жильцов, здание долго находилось без охраны и не исключены акты вандализма.

Что касается крыши, то ее пришлось демонтировать, так как она не соответствует историческому аналогу. Планируется привести ее к первоначальной конфигурации.

Изнутри первый этаж будет выполнен в стиле лофт. Уникальные кирпичные своды и стены планируется отшлифовать и оставить в таком состоянии. Будет воссоздана утраченная деревянная лестница со 2 на 3 этаж. Сохранят и все шесть печей, но они будут недействующими, в них разместятся вентиляционные короба.

В той части дома, которая выходит во внутренний двор, будет воссоздана веранда с исторической расстекловкой деревянных стеклопакетов. Как рассказала архитектор-реставратор Анастасия Ямалова, в советское время ее утеплили, окна заделали, превратив в глухую стену с одним стандартным окном. «В предыдущую реставрацию пытались восстановить все в историческом виде — сделать здесь остекление, но до конца не доделали. Сейчас будет утепленное помещение с историческим визуалом», — отметила она.

В здании имеется еще и роскошный каменный подвал. Здесь планируется разместить серверы и прочую технику.

Интересно, что в доме Дротоевского какое-то время жил первый президент Минтимер Шаймиев. На вопрос корреспондента «Реального времени», планируется ли это как-то увековечить, Иван Гущин ответил, что «подумает о мемориальной части».

— По крайней мере, фотографию первого президента разместим…

Он отметил, что в этой связи восстановление объекта находится под пристальным вниманием профильного помощника президента РТ и его аппарата.

В здании имеется еще и роскошный каменный подвал

Бывшие конюшни отдадут Центру культурного наследия Татарстана

В настоящий момент на объекте закончены все работы по укреплению конструктива здания. После установки крыши можно переходить к отделке интерьеров. Планируется, что к концу года Комитет ОКН может справить новоселье и уже здесь провести свою итоговую коллегию.

Всего, с учетом оборудования, реставрация особняка обойдется в 200 млн рублей. Средства, по словам Гущина, выделены из бюджета республики.

Кроме этого, будет благоустроен внутренний дворик. Сейчас здесь расположено еще одно здание XIX века, бывшие конюшни, впрочем, не являющееся памятником архитектуры. Дом тоже находится в аварийном состоянии, в нем отсутствуют окна и двери. Гущин сказал, что он также будет отреставрирован.

— Мечта — сделать здесь благоустроенный двор, здание конюшни отдать нашей подведомственной организации — Центру культурного наследия Татарстана. Там тоже достаточно большой штат. Это будет некий центр культурного наследия, где будут оказываться государственные услуги, где мы будем встречаться с гражданами, общественниками, проводить наши коллегии, всевозможные круглые столы и не только это.

А вот что делать со вторым новоделом из силикатного кирпича, построенным лет 7 назад, пока не решили. Скорее всего, он будет снесен.

Также в планах Комитета — сделать второй выезд, на улицу Гоголя. Сейчас его преграждает какое-то строение. Гущин пожаловался на абсурдность правовых документов, когда земельный участок под охранным объектом ему не принадлежит.

— Будем решать вопрос с проектом межевания и демонтировать — понуждать нашего соседа правильно использовать объекты культурного наследия.

Всего, с учетом оборудования, реставрация особняка обойдется в 200 млн рублей

Творение Фомы Петонди

Дом Дотоевского расположен на пересечении современных улиц Карла Маркса, 56 и Гоголя, 11. Ранее эти улицы именовались Грузинская и Поперечно-Лядская. Возведен в 1837 году. В этот период в Казани строились гражданские и жилые здания, выдержанные в едином стиле и выступавшие единым ансамблем. Каменные строения были, в основном, одно — или двухэтажными.

С 1845 года любая перестройка или строительство новых частных домов требовала утверждения их полных планов в Строительной комиссии. В архивах сохранился план строительства этой усадьбы. Первый владелец, по имени которого и назван дом, — дворянин Александр Дротоевский.

Главный дом представлял собой двухэтажное здание, в 7 оконных осей, первый этаж каменный, второй — деревянный, парадный. Он вдвое выше нижнего, кирпичного. Автор проекта — известный архитектор Фома Петонди. Позже, в 1860-м особняк был частично перестроен.

Впоследствии у здания сменилось несколько владельцев, пока оно не было реквизировано советской властью после революции 1917 года. Усадьба использовалась под коммунальное жилье, в том числе флигель и надворные постройки. Интерьеры подвергались переделке, были устроены дополнительные перегородки.

Первый этаж включает 10 основных помещений, образованных капитальными каменными перегородками. Планировка деревянного второго этажа, в основном, повторяет планировку первого. В начале 2000-х годов дом расселен и законсервирован. С тех пор проводились только фасадные работы.

1 / 30 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов