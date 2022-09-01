Здание Мензелинского драматического театра признали объектом культурного наследия

Фото: Мензелинский драматический театр имени Сабира Амутбаева

Высокие арочные окна, трехчастная композиция главного фасада

В Мензелинске «здание, где размещалась народная аудитория», расположенное по ул. Мусы Джалиля, 19а, внесли в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России в качестве объекта культурного наследия регионального значения, выяснило «Реальное время». Объект построен в 1894 году.

В доме с 1999 года размещается Мензелинский драматический театр имени Сабира Амутбаева. Туда он переехал после реконструкции здания.

Здание характеризуется трехчастной композицией главного фасада, выделенной центральным объемом в пять оконных осей и двумя осями по боковым объемам, высоким, выступающим из плоскости стен цоколем. Обработка плоскости фасадов выполнена рустовкой со вставками из белого камня.

Источник: Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия

Объект также можно узнать по высоким арочным окнам с замковыми камнями, оконными проемам лучковой формы, прямоугольным нишам в подоконной плоскости, широкому фризу и ступенчатыми карнизам и рядом кронштейнов в центральном объеме.

Фасад здания по ул. Мусы Джалиля. Источник: Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия

На сегодняшний день сохранились подлинные кирпичные стены здания, где размещалась народная аудитория. Вместе с этим утрачено кровельное фальцованное железо.

Фото: Мензелинский драматический театр имени Сабира Амутбаева

Дом стал четвертым объектом культурного наследия в Мензелинске

Согласно данным Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия, в Мензелинске есть еще три объекта культурного наследия регионального значения. В их число входит Братская могила героев гражданской войны 1919 года, которая находится в городском саду имени В.И. Ленина.

Объектом культурного наследия регионального значения признан и дом, в котором в 1941 году учился в военно-политическом училище поэт-патриот, Герой Советского Союза Муса Джалиль. Он находится на улице, названной в честь него.

К объектам культурного наследия регионального значения относится и мечеть, которая находится по ул. Ленина, 61. Она построена более ста лет назад — в 1910 году. Еще одна мечеть, включенная в список, — 1902 года постройки. Она находится за пределами Мензелинска, но в его районе — в селе Дусай Кичу, по ул. Мусы Джалиля, 48б.

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Татьяна Демина