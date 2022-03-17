Хронология военной спецоперации: самое важное за 22 дня

Как все начиналось 24 февраля и что происходит к концу двадцать второго дня

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

День 22-й: новые подробности о биолабораториях США, Медведев про «оголтелую русофобию Запада», Песков о предателях

По данным Министерства обороны России на 17 марта, с начала специальной военной операции уничтожено 1 393 украинских танка и других боевых бронированных машин, 1 182 единицы специальной военной автомобильной техники, 523 орудия полевой артиллерии и миномета, 182 самолета и вертолета, 177 беспилотных летательных аппаратов 134 реактивные системы залпового огня. Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 29 военных объектов Украины, в том числе 14 мест скопления боевой техники, шесть складов боеприпасов, три командных пункта, включая один полевой подвижный пункт управления бригады, и установка реактивной системы залпового огня.

Минобороны России в продолжение темы биолабораторий на Украине сообщило, что США в течение многих лет реализовывали на украинской территории секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей. Также изучались дикие птицы как переносчики высокопатогенного птичьего гриппа. «Одновременно оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности», подчеркнули в Минобороны. Ведомство пообещало опубликовать пакет документов об этом и результат его экспертизы, с доказательствами вывоза с Украины большого количества биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны.



Фото: Максим Платонов (архив)

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что лаборатории Министерства обороны Украины в Киеве, Одессе, Львове и Харькове получили от США финансирование в объеме $32 миллионов. $1,6 миллиона Штаты вложили в изучение путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей. «Мы считаем, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия», — констатировал Кириллов. Он отметил, что информация о попытках уничтожения биоматериалов и документации в лабораториях Украины продолжает поступать.

В Минобороны России сообщили о нанесении высокоточными ракетами авиационного удара по арсеналу хранения боеприпасов в населенном пункте Сарны Ровенской области Украины. Уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе ракеты для тактического комплекса «Точка-У», от которого пострадал Донецк.

В Кремле заявил, что на фоне спецоперации РФ на Украине проявляются предатели — кто-то уходит с должностей, кто-то — из активной служебной жизни, кто-то — покидает страну. «Любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы», — высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: telegram-канал Владимира Мединского

Что касается российско-украинских переговоров, то они продолжаются — делегация РФ готова работать круглосуточно. «К сожалению, аналогичного рвения с украинской стороны мы не видим», — обратил внимание Песков. Работа над соглашением продолжается. От подробностей представитель Кремля воздержался. Как заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, согласование спорных пунктов может занять от нескольких дней до полутора недель. За этот период стороны должны приблизиться к составлению мирного договора. После завершения работы над соглашением может состояться встреча президентов России и Украины.

Заместитель председателя Совбеза России, экс-президент страны Дмитрий Медведев свою первую публикацию в личном telegram-канале посвятил «преступному и аморальному» поведению западных стран в отношении РФ. «Оголтелая русофобия Запада, по всей видимости, никогда не достигнет дна», — считает он. Медведев обратил внимание на экспансию НАТО к российским границам, экономическую и информационную войну, развязанную против России «по всем фронтам», а также на бесконечные угрозы, запугивания и яростное преследование граждан РФ за рубежом. Однако, уверен он, «у России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны».

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам на фоне спецоперации. Как рассказали в СУ СКР по РТ, 3 марта в одном из мессенджеров при обсуждении подготовки к предстоящей несогласованной акции в Казани неизвестный разместил призывы к оказанию вооруженного сопротивления представителям власти. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и гражданина, причастного к совершению преступления.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Тем временем СКР возбудил два новых уголовных дела по фактам обстрелов территорий Донбасса по ч. 1 ст. 356 УК РФ «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ». По данным ведомства, украинские силовики обстреляли из тяжелого оружия объекты гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке, Макеевке, Докучаевске и других городах, поселках и селах ДНР. СКР возбудил уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, который, как разъяснили в ведомстве, используя свое служебное положение, в прямом эфире местного телеканала публично призвал украинцев к совершению массовых убийств россиян, в том числе детей. Свои призывы он обосновал идеологией нацистских преступников, подчеркнули в ведомстве.

Стало известно, что при проведении спецоперации на Украине погибли еще несколько татарстанцев. Это 21-летний уроженец Набережных Челнов Артур Шарафеев, которого за мужество и отвагу посмертно представили к награждению орденом Мужества. Погиб уроженец Кукмора — 24-летний лейтенант Айнур Измайлов, занимавший должность командира танкового взвода танковой роты, и уроженец Балтасинского района Татарстана Ильдар Галиев.

День 21-й: подготовка провокации на Украине с использованием химоружия, Минобороны России опровергло удар по драмтеатру в Мариуполе

По данным Министерства обороны России, на 16 марта с начала специальной военной операции уничтожено 180 самолетов и вертолетов, 166 беспилотных летательных аппаратов, 1 367 танков и других боевых бронированных машин, 132 реактивных систем залпового огня, 502 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1156 единиц специальной военной автомобильной техники. За сутки оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 34 военных объекта Украины — из них одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 19 мест скопления боевой техники.

Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский заявил, что переговоры России и Украины идут тяжело и медленно. Он отметил, что России «нужна мирная, свободная, независимая Украина, нейтральная — не член военных блоков, не член НАТО, страна, которая является нашим другом, соседом, с которым мы вместе развиваем отношения, строим наше будущее, и которая не является плацдармом военной и экономической атаки против нашей страны». Также Мединский заявил, что Украина предлагает шведский или австрийский вариант демилитаризации — при такой схеме у государства есть собственная армия и военно-морские силы.



Фото: посольство России в Белоруссии

Никакой паузы в работе предприятий авиапрома из-за санкций нет и не будет. Как заявил вице-премьер Юрий Борисов, наоборот, сейчас форсируют реализацию флагманских проектов МС-21 и SSJ-100. Также рассматривается возможность наращивания серийного производства пассажирских авиалайнеров Ил-96 и Ту-214 — оба эксплуатируются специальным летным отрядом (СЛО) «Россия», а второй еще привлечен авиацией ФСБ и Министерством обороны РФ.

Президент России Владимир Путин выступил на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ. Он назвал западные санкции уроком для отечественного бизнеса. Что касается самой специальной военной операции России на Украине, следствием чего и стали множественные западные санкции, Путин в очередной раз напомнил, что цели оккупировать Украину нет. Россия решилась на спецоперацию, потому что не видела возможности урегулировать ситуацию через дипломатию, отметил он.



Говоря о санкциях Запада, президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил Путину, что в нынешних экономических условиях больше всего пострадает ряд машиностроительных предприятий. В их числе и известный всем КАМАЗ: «По КАМАЗу снижение объемов производства может достигнуть 40%. И порядка 15 тысяч работников завода будут вынуждены перейти в режим простоя до решения вопроса с поставками комплектующих», — рассказал Минниханов о проблемах челнинского предприятия на фоне западных санкций, вводимых из-за специальной военной операции России на Украине.

Фото: tatarstan.ru

Министерство обороны сообщило, что Служба безопасности Украины при поддержке западных стран готовит провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей. Делается это для того, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия против населения Украины. В Минобороны подчеркнули, что в подразделениях российских вооруженных сил, участвующих в специальной военной операции, нет и не может быть химических боеприпасов, так как они все уничтожены.

Также Минобороны России опровергло сообщения о якобы убийстве мирных жителей в Чернигове силами ВС РФ. В МО сообщили, что все погибшие люди — это жертвы украинских националистов, либо это постановка СБУ: «Все подразделения российских вооруженных сил находятся за пределами Чернигова, блокируя дороги, и никаких наступательных действий на город не ведут. На видеокадрах, тиражируемых украинскими пропагандистами, нет никаких следов от разрывов боеприпасов. Все окна в близлежащих зданиях целые. Никаких повреждений стен, других следов взрыва на земле нет.



Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Следственный комитет России возбудил первые уголовные дела за распространение фейков о действиях Вооруженных сил России. В частности, возбуждено дело в отношении блогера и предпринимательницы Вероники Белоцерковской, известной как Белоника. По данным следствия, в своем блоге в Instagram в марте 2022 года она сделала ряд записей c заведомо ложными сведениями об использовании ВС РФ для уничтожения городов и гражданского населения Украины. Белоцерковской грозит наказание — от 3 млн рублей штрафа до 10 лет колонии.

За прошедшие сутки из опасных районов Украины удалось эвакуировать 12 440 человек, из них — 2 242 ребенка. Всего с начала специальной военной операции на Украине эвакуировано уже 271 231 человек, из которых 58 422 — дети. Также ВС РФ эвакуировали из Мариуполя более 31 тыс. граждан за сутки. Спасенные жители рассказывают о массовых бесчинствах и преступлениях украинских националистов.

В Мариуполе боевики националистического батальона «Азов» (против них в РФ возбуждено уголовное дело) взорвали заминированное ими здание театра, сообщили в Министерстве обороны России. В ведомстве опровергли обвинения Киева в адрес Москвы и отметили, что здание культурного учреждения никогда не рассматривалось российскими войсками в качестве цели для поражения — причиной является потенциальная опасность для мирного населения.





День 20-й: Байден под российскими санкциями, полный контроль над Херсонской областью

По данным Министерства обороны России на 15 марта, с начала специальной военной операции выведено из строя 1 306 танков и других боевых бронированных машин Вооруженных сил Украины, 1 054 единицы специальной военной автомобильной техники, 471 орудие полевой артиллерии и миномет, 156 беспилотных летательных аппаратов и 127 реактивных систем залпового огня. На военном аэродроме ликвидированы три ангара, в которых находилось пять украинских вертолетов Ми-8, четыре штурмовика Су-25 и один вертолет Ми-24.

Вооруженные силы России в рамках спецоперации взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. Также ими захвачены опорный пункт националистов и иностранных наемников на Украине, изъяты 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину.

Фото: kremlin.ru

Россия начала вводить ответные персональные санкции. Первыми под них «в ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц РФ» попали президент США Джо Байден, его сын Хантер Байден и еще 11 американских чиновников. Среди них Госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, зампомощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, первый замминистра финансов Адевейл Адейемо, а также президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюи.

Следом МИД России объявил о введении «в ответ на лихорадочно вводимые [санкции] официальной Оттавой, соревнующейся в русофобском раже с Вашингтоном» санкций в отношении представителей высшего руководства, парламентариев и антироссийских деятелей Канады. Под них попал и премьер-министр страны Джастин Трюдо. Ему запретили въезд в Россию. В «черном списке» также министры иностранных дел и национальной обороны Канады, большинство депутатов Палаты общин Парламента и «агрессивные пробандеровские элементы».

Фото с места ракетного удара по Донецку 14 марта. Источник: denis-pushilin.ru

В Кремле разочарованы из-за отсутствия реакции западных политиков на гибель мирных жителей при обстреле украинскими вооруженными силами в Донецке 14 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что ни европейские лидеры, ни пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ни президент США Джо Байден, ни лидеры международных организаций, ни руководство НАТО «не говорили ничего о Донецке и ничего не говорили о тех гражданских людях, которые погибли от ракеты, которую выпустили Вооруженные силы Украины». Позже высказался и сам президент России Владимир Путин. В разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем он заявил, что руководство ЕС проигнорировало преступную и бесчеловечную акцию украинских военных.

Что касается российско-украинских переговоров, то Песков считает позитивным сам факт их продолжения. 15 марта они продолжились после технического перерыва, объявленного 14 марта. «Работа между двумя делегациями ведется, вы знаете, что она ведется посредством видеоконференций. Работа сложная», — указал Песков. По расчетам советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, мирное соглашение может быть достигнуто в течение одной-двух недель, самым поздним сроком он назвал май. Как сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, делегации Москвы и Киева обсуждают «основные вопросы урегулирования, прекращение огня и вывод войск» с Украины.

Скриншот видео Минобороны РФ

С 10 часов утра 15 марта Россия уже в 12-й раз предоставила гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях по одному — в РФ, и еще по одному — через подконтрольные киевским властям территории к западным границам Украины. Однако украинские власти по-прежнему согласовывают лишь часть коридоров, при этом в Россию — ни одного. С начала спецоперации из опасных зон различных районов Украины, ЛНР и ДНР эвакуированы 258 791 человек, из которых 56 180 — дети. В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны остаются 7 070 граждан из 22 государств и экипажи 70 иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Уроженец села Елантово Нижнекамского района РТ лейтенант Александр Осипов погиб в бою при исполнении служебного долга в ходе спецоперации. Он является выпускником Татарстанского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Гани Сафиуллина и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

День 19-й: ракетный удар по Донецку украинскими войсками и реакция на него

По данным Министерства обороны России на 14 марта, с начала специальной военной операции уничтожено 145 беспилотных летательных аппаратов, 1 298 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 469 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 047 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ. Сегодня оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 86 объектов ВСУ, в том числе: четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса, одна радиолокационная станция, одна станция РЭБ, три склада боеприпасов и ГСМ, 68 мест скопления боевой техники.

Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов сообщил, что полуостров и Донбасс удалось связать сухопутным коридором. По его словам, была взята под контроль автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя. Пока что эта дорога будет использоваться для доставки гуманитарных грузов населению освобожденных районов ДНР.

Бывший президент Украины в 2010—2014 годах Виктор Янукович заявил, что нынешний глава страны Владимир Зеленский обманул своих избирателей, когда обещал закончить конфликт на Донбассе: «Да, не [нынешний президент Украины] Зеленский начал войну в 2014 году, а [экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр] Турчинов. [экс-президент Украины], Порошенко ее продолжал и подогревал, делал бизнес на крови. Но именно Зеленский еще во время своих выборов обещал Украине, что не он начинал, но он закончит военный конфликт на востоке Украины. Ему поверили избиратели и избрали президентом. К сожалению, он их обманул. Но сейчас уже маски сорваны, пришел момент истины, еще есть шанс остановить трагедию.

Как отметил Янукович, он предлагал Зеленскому детальный план по урегулированию ситуации на Донбассе. Итогом должно было стать подписание мирного соглашения Украины с ДНР и ЛНР, создание международного Фонда восстановления Донбасса и его реинтеграция обратно. Также проект включал в себя гарантии безопасности России и США. Однако команда Зеленского отказалась.

Фото: commons.wikimedia.org

В начале специальной военной операции на Украине президент России Владимир Путин дал Министерству обороны указание воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов Украины, включая Киев. Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, это связано с тем, что там размещены вооружения боевиков прямо в жилых кварталах. При этом сейчас Песков не исключил взятия под контроль населенных пунктов Украины.

По словам Пескова, высшие должностные лица США и ЕС подталкивают Россию к штурму крупных городов Украины. Цель — возложить на РФ ответственность за гибель мирных граждан, заявил он: «Мы считаем, что такая позиция является провокационной. Всему миру известен безжалостный стиль американских властей, которые для достижения своих целей ни во что не ставят жизнь мирных граждан. Все помнят ковровые бомбардировки бывшей Югославии, ракетные удары по центру Белграда, множественные ничем не оправданные жертвы в странах Ближнего Востока, совершаемые на протяжении 20 лет преступления в Афганистане, когда одним ударом уничтожались сотни людей на свадьбах и в жилых домах. Эта жестокость не предотвратила позорного бегства Америки из страны. В подсказках таких стратегов мы не нуждаемся».



Украинские военные нанесли удар по Донецку с использованием ракеты «Точка-У», в результате чего погибли двадцать человек. Еще десятки получили различные ранения, среди них есть дети. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в ракете был кассетный заряд. Власти расценивают удар как теракт. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В ведомстве указали, что украинские националисты в очередной раз нарушили положения Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о защите гражданского населения во время войны, а также Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны. В связи с ЧП в ДНР объявлен траур.



В ответ на обстрел Донецка ракетой «Точка-У» Вооруженные силы России РФ примут оперативные меры по выводу из строя предприятий ОПК Украины, которые производят используемое националистами оружие. Об этом рассказали в МО РФ. В Минобороны призвали украинцев, работающих на данных предприятиях и живущих неподалеку, покинуть потенциально опасные зоны. Все места нахождения иностранных наемников на Украине известны, отметили в ведомстве, и впредь по ним будут наноситься точечные удары.

Фото: vk.com/dnr_online_su

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что в российско-украинских переговорах взята техническая пауза до вторника, 15 марта. По его словам, обсуждение продолжается. Технический перерыв организован для проведения дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители Киева на переговорах должны приложить все усилия для того, чтобы организовать встречу лидеров Украины и России.

В Риме встретились советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан и глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Ян Цзечи. На встрече американцы предупредили китайцев о том, какими будут последствия для Пекина в случае его поддержки России. В МИД Китая в ответ выразили надежду, что санкции из-за кризиса на Украине не отразятся на КНР.

Фото: commons.wikimedia.org

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом обратил внимание «на новую варварскую акцию украинских военных — сегодняшний ракетный удар по центральному кварталу Донецка с применением кассетного боеприпаса, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей города. В свою очередь Беннет информировал президента России о недавних контактах по украинской проблематике с руководителями других государств.

День 18-й: Кадыров под Киевом, уничтожение около 180 иностранных наемников



По данным Министерства обороны России на 13 марта, с начала специальной военной операции выведено из строя 3 736 объектов военной инфраструктуры Украины. В частности, уничтожено 1 234 танка и других боевых бронированных машин, 1 013 единиц специальной военной автомобильной техники, 452 орудия полевой артиллерии и миномета, 139 беспилотных летательных аппаратов, 122 реактивные системы залпового огня и 100 самолетов. Поражены 46 объектов украинских вооруженных сил, в том числе 33 района скопления боевой техники, три пункта управления, два склада боеприпасов и один зенитный ракетный комплекс.



«Встречу Путина и Зеленского исключать нельзя, но сначала нужно понять, что на ней обсуждать и что будет результатом», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. О готовности российского лидера лично встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, Путин заявил, что «не против встречи» с Зеленским во время разговора по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Член российской делегации на переговорах с Украиной, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил о «существенном прогрессе» в переговорном процессе. «Этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания», — заключил он. Как сообщил пресс-секретарь президента России, очередные российско-украинские переговоры запланированы на 14 марта. Они пройдут в формате видеосвязи.



Фото: chechnya.gov.ru (архив)

Имеющий опыт ведения реальных боевых действий глава Чечни Рамзан Кадыров лично прибыл в зону проведения специальной военной операции на Украине. По имеющейся информации, он находится где-то под Киевом, в 7 километрах от города. В сети распространяется видео, на котором Кадырову докладывают о происходящем на территории Донецкой народной республики. В частности, бойцы рассказывают ему подробности наступления. Позже Кадыров сообщил, что подразделения силовиков из Чечни находятся в непосредственной близости от столицы Украины.

Турция, которая является членом НАТО, считает, что санкции, вводимые Западом против России из-за проведения спецоперации на Украине, проблему не решат. Страна не намерена к ним присоединиться. «Например, закрытие воздушного пространства. Мы не можем его закрыть в соответствии с Конвенцией Монтрё. Это юридическое обязательство», — указал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Кроме того страна запросила у России поддержки — они просят помочь в эвакуации своих граждан из Мариуполя. Накануне появились сообщения, что мечеть, в которой укрываются граждане, разбомбили, однако информация не подтвердилась.

Вооруженные силы России освободили около 300 мирных жителей и монахов, которых боевики украинского нацбатальона держали в заложниках на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в поселке Никольское. При его освобождении часть националистов уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали, сообщили в Минобороны РФ.

Фото: кадр видео

При отступлении из Волновахи украинские войска обстреляли из танка и РСЗО «Град» больницу с пациентами. До этого ВСУ вели огонь по бойцам ДНР из здания и двора этой больницы. Уходя, они заминировали корпуса. Здание Центральной больницы сильно повреждено, часть стен обрушилась, выбиты стекла на трех этажах. Погибли не менее шести мирных граждан. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ — жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ. Кроме того ведомства завело уголовные дела по факту непрекращающихся обстрелов населенных пунктов ЛНР и ДНР.

Вооруженные силы России высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по учебным центрам ВСУ в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, где располагались пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий. Там же находилась база хранения вооружения и военной техники, которое поставляли западные страны. В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Уничтожение прибывших на Украину иностранных наемников продолжится, предупредили в Министерстве обороны РФ.

Фото: kremlin.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что введенные западными странами санкции привели к тому, что примерно $300 миллиардов золотовалютных резервов Центрального банка оказались заморожены: «Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около $640 миллиардов». Он напомнил, что часть российских золотовалютных резервов находится в юанях, но на Китай оказывают давление, чтобы тот ограничил доступ России к ним — США уже пригрозили КНР последствиями за помощь РФ. Также Силуанов отметил, что несмотря на жесткие санкции, имеющиеся запасы капитала позволяют российским банкам продолжать свою работу, а государство не даст пенсионеров «в обиду» и будет «внимательно смотреть за ситуацией с ценами».

День 17-й: выведение из строя главного центра радиоразведки Украины, продолжение переговоров

По данным Минобороны на 12 марта, с начала специальной военной операции выведено из строя 3 593 объекта военной инфраструктуры Украины. Уничтожено 126 беспилотников, 1 159 танков и других боевых бронированных машин, 118 реактивных систем залпового огня, 436 орудий полевой артиллерии и минометов и 973 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 61 вертолет.

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы России ударом из высокоточного оружия большой дальности вывели из строя главный центр радиоразведки Украины в Броварах. Также поражен военный аэродром в Василькове.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сделал несколько заявлений относительно санкций и отношений с США. Он считает, что если бы не было специальной военной операции, то Вашингтон нашел бы предлог для введения мер: «Мы знали и знаем, что от американцев можно ждать любого подвоха в любой момент. Мы готовились к этой ситуации, которую мы наблюдаем сейчас. Она безотносительна специальной операции. Она с ней не связана».

Фото: mid.ru

Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовного дела из-за обстрела украинскими военными российского судна «Сормовский 3064» в акватории Азовского моря. В этот момент оно находилось на расстоянии 12 километров севернее села Шабельское Щербиновского района Краснодарского края РФ и направлялось из порта Греции в порт Таганрога. В результате попадания снаряда в каюту старшего помощника капитана произошло возгорание. Экипажу удалось его локализовать, и судно покинуло акваторию в зоне поражения.

Как сообщили вечером в Минобороны России, в отдельных городах Украины гуманитарная ситуация достигла катастрофических масштабов. Так, в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, там насильно удерживаются сотни тысяч людей, включая иностранцев. Число желающих эвакуироваться из Украины в РФ за сутки возросло почти на 20 тыс. человек и составляет свыше 2,6 млн граждан.

Также в МО РФ сообщили, что украинские неонацисты провели мародерский рейд по жилым домам Мариуполя, расстреляв сопротивлявшихся граждан. Попытки ВС через официальный Киев заставить боевиков в Мариуполе пропустить колонну автобусов, отправленных за мирным населением, не увенчались успехом. Всего в заложниках у украинских неонацистов в качестве живого щита продолжают оставаться более 6 900 граждан из 16 иностранных государств. В ВС РФ призвали жителей Украины скрывать контакты с Россией, чтобы избежать расправы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская и украинская делегации продолжают переговоры в видеоформате. Переговорный процесс продолжает возглавлять помощник президента России Владимир Мединский. Также пресс-секретарь добавил, что Кремль пока воздержится от каких-либо детальных комментариев по поводу переговоров.

Фото: facebook.com/embassyruminsk

День 16-й: Meta и призывы к насилию, Россия привлечет добровольцев к спецоперации

По данным Министерства обороны России на 11 марта, с начала специальной военной операции уничтожено 3 346 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 1 067 танков и других боевых бронированных машин, 862 единицы специальной военной автомобильной техники, 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 121 беспилотный летательный аппарат и 114 реактивных систем залпового огня. Также уничтожено четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса, три склада боеприпасов и ГСМ, а также 63 места скопления боевой техники.

Американская компания Meta разрешила призывы к насилию в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских военных в связи со специальной операцией РФ на Украине. «Мы временно сделали допустимыми формы политического выражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наши правила, в том числе риторику с жестокостью, как, например, «смерть российским захватчикам», — сообщил представитель Meta Энди Стоун. При этом призывы к насилию против гражданских лиц России останутся под запретом. Позже в Meta разъяснили, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине, чтобы позволить местным пользователям «высказывать гнев» в адрес российских войск. При этом платформы не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян.

Фото: pixabay.com

Ответ России на действия Meta последовал незамедлительно — Генеральная прокуратура РФ попросила суд признать компанию экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Кроме того, надзорное ведомство направило в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram, которым владеет Meta. Ведомство сообщило, что сделает это — Instagram в России заблокируют 14 марта, пользователям дают 48 часов, чтобы перенести свои фото и видео в другие соцсети. Отреагировал и Следственный комитет России — главное следственное управление ведомства возбудило уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию в отношении граждан РФ со стороны сотрудников американской компании. В СКР сообщили, что в действиях Meta содержатся признаки преступлений, предусмотренных статьей 280 и статьей 205.1 УК РФ — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и содействие террористической деятельности.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что поступает огромное количество заявок от добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в ДНР и ЛНР, «чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении». Наибольшее количество таких заявок — более 16 тысяч — пришло из стран Ближнего Востока. Шойгу заявил президенту России, что считает «правильным положительно отреагировать на запросы». Глава государства поддержал его идею, напомнив, что никто не скрывает направления западных наемников на Украину: «Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, — ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий».

Фото: kremlin.ru

После этого в Кремле уточнили, что российских добровольцев не будут привлекать к участию в специальной военной операции на Украине. Речь в разговоре Путина и Шойгу шла исключительно о «выходцах с Ближнего Востока», указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он сообщил, что поручение главы государства, подготовить в ближайшее время доклад об усилении западных рубежей РФ, не связано с закрытием границы.

Группировке войск Донецкой народной республики удалось освободить город Волноваху, сообщили в Минобороны РФ. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин назвал это маленькой победой, «которая приведет к установлению контроля над Мариуполем». Также в Минобороны РФ сообщили, что высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Из строя выведены военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

В Минобороны РФ сообщили, что киевские власти запретили мэрам городов какие-либо контакты с российской стороной, в том числе по организации гуманитарных коридоров, несогласных расстреливают. Кроме того, они «циничны по отношению к своему собственному народу», по-прежнему не согласовывают ни одного гуманитарного коридора в Россию, заявляют, что желающих эвакуироваться в РФ нет. Хотя по данным ведомства, более 23 тысяч человек изъявили желание уехать в Россию. Также в ведомстве рассказали, что для сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике, боевики батальонов территориальной обороны взорвали один из корпусов физико-технического института, а в подвале школы искусств они прячут тела мирных жителей, убитых в ходе карательной операции против лиц, которые не поддержали киевский режим.



Американские хакеры захватывают компьютеры в Китае для последующих атак на Россию, а также на Украину и Белоруссию. Как сообщил китайский госцентр реагирования на ЧС в интернете, многочисленные хакерские атаки из-за границы фиксируют с начала февраля. В 87% случаев целью атак была именно Россия.

Видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, объявил о немедленной блокировке аккаунтов российских СМИ, финансируемых государством. Вместе с этим платформа приостановила все способы монетизации на своей платформе в России и удаляет контент о специальной военной операции России на Украине.

Важнейшие события остальных 15 дней специальной военной операции России на Украине в хронологическом порядке читайте в материале «Реального времени». За всей актуальной информацией о событиях следите в специальном сюжете интернет-газеты.