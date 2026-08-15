Автобус с россиянами попал в ДТП во Вьетнаме — подробности

По неофициальным данным, в аварии погибла жительница Казани

Фото: скриншот news.tuoitre.vn

Утром 15 августа туристический автобус врезался в остановившийся на аварийной полосе грузовик во вьетнамской провинции Ламдонг. В результате аварии погибла 38-летняя россиянка, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Автобус следовал по маршруту Нячанг — Хошимин и попал в ДТП скоростной автомагистрали Фантьет — Дау Зяй. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, те, кому госпитализация не потребовалась, вернулись в Нячанг.

По данным VN Express, грузовик остановился на аварийной полосе из-за неисправности, после чего водитель вышел установить предупреждающий знак. Через минуту в него врезался туристический автобус. По предварительной версии властей, причиной аварии стала невнимательность водителя, который находился за рулем в сонном состоянии.

Как сообщает SHOT, погибшая родилась в небольшой деревне в Марий Эл, а позже переехала в Казань. Она окончила медицинский колледж по специальности «фармацевт» и некоторое время работала в аптеке, а затем пошла учиться на туроператора. Один из пострадавших — ее муж, у пары трое детей.

Генконсульство России в Хошимине поддерживает связь с родственниками погибшей россиянки, сообщает РИА «Новости». Вопрос о репатриации тела россиянки будет решаться совместно с ее близкими.

Денис Петров