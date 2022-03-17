В ходе спецоперации на Украине погиб 21-летний уроженец Челнов

Фото: скриншот видео vk.com/mil

В ходе специальной операции на Украине погиб 21-летний уроженец Набережных Челнов Артур Шарафеев, сообщили в мэрии города.



Артур Шарафеев учился в Набережночелнинском политехническом колледже. В августе 2021 года поступил на службу в Вооруженные силы Российской Федерации по контракту.

За мужество и отвагу Шарафеева посмертно представили к награждению «Орденом Мужества».

— Выражаем глубокие соболезнования маме, подполковнику полиции в отставке, родным и близким. Это невосполнимая утрата, и мы скорбим вместе с родными погибшего воина, — сказано в сообщении, подписанном мэром Челнов Наилем Магдеевым, замглавы администрации города Ириной Сагидуллиной, руководителем исполкома Фаридом Салаховым, главой центрального района Искандаром Галимовым и коллективом исполкома.

Во вторник стало известно, что в ходе российской спецоперации на Украине погиб уроженец Татарстана лейтенант Александр Осипов.

До этого во время спецоперации погиб 22-летний уроженец Кукморского района Ильнур Гайфутдинов. Он был рядовым контрактной службы, фельдшером медицинской роты.

Также на Украине погиб уроженец Чистопольского района, младший сержант Семен Соловьев. В последние годы он проживал с семьей в Алуште. Вместе с супругой Соловьев воспитывал троих детей.

Маргарита Головатенко