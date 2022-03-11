Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram на территории России

В России ограничат доступ к социальной сети Instagram. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.



По данным ведомства, в соцсети распространяются материалы с призывами к совершению насильственных действий в отношении граждан, в том числе военнослужащих. Доступ к Instagram ограничат на основании требования Генпрокуратуры, передает «РИА Новости».

Сегодня Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram. Надзорное ведомство попросило суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность на российской территории.



Ранее Meta временно разрешила призывы к насилию в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских военных из-за российской спецоперации на Украине. Под запретом остались призывы к насилию в отношении гражданских лиц РФ.



Диана Жиленкова