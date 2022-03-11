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Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram на территории России

17:05, 11.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram на территории России
Фото: pixabay.com

В России ограничат доступ к социальной сети Instagram. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

По данным ведомства, в соцсети распространяются материалы с призывами к совершению насильственных действий в отношении граждан, в том числе военнослужащих. Доступ к Instagram ограничат на основании требования Генпрокуратуры, передает «РИА Новости».

Сегодня Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram. Надзорное ведомство попросило суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность на российской территории.

Ранее Meta временно разрешила призывы к насилию в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских военных из-за российской спецоперации на Украине. Под запретом остались призывы к насилию в отношении гражданских лиц РФ.

Диана Жиленкова
Общество

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